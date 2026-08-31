Kicillof y Ziliotto le reclamaron al gobierno de Milei que destine fondos a las provincias para reducir el impacto de “El Niño”

Guardar

Los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires) y Sergio Ziliotto (La Pampa) acordaron este lunes encarar tareas en conjunto para aminorar el impacto del fenómeno “El Niño” sobre la región pampeana, que comparten ambas jurisdicciones. Lo hicieron en un marco crítico hacia el gobierno de Javier Milei a quien le reclamaron recursos para atender las consecuencias socioambientales que traerá la sobreactividad climática que representa el “El Niño”. Un movimiento meteorológico que aumentará en promedio un 90%.

El encuentro entre los dos gobernadores peronistas también fue una instancia de reclamo hacia la Nación. “Cuando las provincias aportamos recursos a la Nación, lo hacemos con la condición de que retornen en obras de infraestructura y en políticas públicas que sirvan para mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos”, planteó Kicillof. Agregó, además, que “nunca antes había pasado con este nivel de intensidad que los fondos que cedemos al Gobierno nacional no se utilizaran para nada que tenga que ver con el interés de las provincias”.

PUBLICIDAD

Kicillof llegó a Santa Rosa al mediodía de este lunes. Fue recibido por su par pampeano y una comitiva de funcionarios e intendentes de su provincia. El bonaerense fue acompañado por los ministros Gabriel Katopodis (Infraestructura y Servicios Públicos), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Javier Alonso (Seguridad) y Carlos Bianco (Gobierno). Del acto también participaron el senador nacional Daniel Pablo Bensusán y el diputado nacional Abelardo Ferrán. Kicillof se trasladó hasta La Pampa en un momento en el que busca una expansión de su sector político, con miras a las elecciones nacionales de 2027. Sin embargo, en su paso por la provincia del norte patagónico no hubo mayores actividades de índole partidaria o política. Los gobernadores peronistas aún no se pronuncian en pos de algún postulante a la elección presidencial. Tampoco Kicillof, quien no confirma si será candidato, pese a que los movimientos que vienen dando tanto él como su espacio se parecen bastante a los de una candidatura.

Además de los gobernadores, Katopodis fue uno de los oradores junto aL secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, José Gobbi

Además de acordar acciones para prevenir el impacto de El Niño, desde el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno Ziliotto y su par bonaerense, sellaron acuerdos específicos en áreas como desarrollo social, salud, turismo, seguridad y colaboración entre los bancos públicos de sus provincias. Ambos mandatarios reafirmaron la vigencia del Convenio Marco de Colaboración firmado el 28 de junio de 2024.

PUBLICIDAD

Kicillof denunció que $290 mil millones del Fondo Hídrico ya cobrados a los contribuyentes por el Gobierno nacional a partir del impuesto al combustible líquido no fueron destinados a obras contra inundaciones y vinculó esa inmovilización de recursos con el riesgo climático de un Super Niño que, según afirmó, ya muestra señales de intensidad excepcional desde agosto. La advertencia de Kicillof incluyó otro reclamo fiscal: la administración bonaerense sostuvo que el gobierno nacional retiene $2,1 billones del fondo de ATN pese a que las provincias atraviesan una situación financiera “compleja” por la crisis. El planteo apareció en un discurso centrado en la falta de ejecución de partidas de asignación específica.

En ese marco, el exministro de Economía afirmó que los recursos del fondo hídrico “se utilizan para otro fin” y precisó que se trata de dinero que “hemos puesto nosotros cada vez que cargamos nafta en nuestra provincia”. Luego agregó: “¿Dónde está, en obra hídrica? No, está en una cuenta y esa cuenta invertida en títulos o en plazo fijo o vaya a saber en qué”.

PUBLICIDAD

“Este encuentro ratifica una forma de entender el federalismo: las provincias no pueden trabajar de manera aislada; tenemos que coordinar esfuerzos y construir respuestas en conjunto”, detalló Ziliotto.

Según se informó oficialmente, el acuerdo prevé proyectar obras en forma conjunta y coordinar acciones que permitan la mejor gestión integrada del recurso hídrico; consolidar y compartir en tiempo real las bases de registros de monitoreo hidrométrico y pluviométrico; y fortalecer la articulación para el accionar frente a eventos climáticos externos de afección mutua.

PUBLICIDAD

El peronismo y 2027

Tras los anuncios, ambos mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa. Además de las consultas sobre los acuerdos firmados —que, además de las obras conjuntas para enfrentar al Niño, también incluyeron otras siete rúbricas—, se les preguntó por el momento en el que se encuentra el peronismo de cara al año que viene.

Kicillof dio algunos detalles de la reunión que gobernadores, Sergio Massa, Máximo Kirchner, José Mayans y Germán Martínez mantuvieron semanas atrás en el Hotel Emperador del barrio porteño de Retiro. Contó que allí se acordó entre los distintos sectores del peronismo para sostener las elecciones Primarias, en medio de la avanzada de la gestión de Milei para eliminarlas. La oposición precisa de esta instancia para ordenar su discusión interna.

PUBLICIDAD

El mandatario bonaerense dijo que la reunión que mantuvieron distintos referentes junto con los presidentes de los bloques del PJ tuvo un foco preciso: debatir la presión del oficialismo para eliminar las primarias. “Podemos dar cualquier debate, que el sistema de las PASO tiene, por supuesto, defensores y detractores, pero de esta manera no”, planteó.

En su cuestionamiento, apuntó también al jefe de Gabinete, Diego Santilli. “Recorre las provincias y en el medio dice: ‘Vine a buscar que se levanten las PASO’”, afirmó Kicillof, al explicar por qué consideró improcedente que una eventual reforma electoral se mezcle con la distribución de fondos o con compromisos de obra pública.

PUBLICIDAD

Además, extendió la crítica más allá del debate legislativo y sostuvo que el presidente “hace ya meses que para lo que trabaja es para su campaña electoral y ser reelecto”. En esa línea, afirmó que “están en campaña de reelección del presidente Javier Milei”.