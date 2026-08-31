La Iglesia y el Gobierno se reunieron en la Casa Rosada por la visita de León XIV a la Argentina

Los representantes de la Conferencia Episcopal Argentina junto a Karina Milei

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El Gobierno ya inició el operativo para la llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista para el mes de noviembre. Este lunes, los representantes de la Conferencia Episcopal Argentina se reunieron con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la Casa Rosada, donde recorrieron los lugares donde el líder religioso podría tener presentaciones o dar misa ante las miles de personas que se esperan en las calles.

Todo se dio mientras la delegación vaticana ya llegó el último domingo por la noche a Buenos Aires y está encabezada por el chileno monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los Viajes Apostólicos del Vaticano.

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El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, y su secretario general, Raúl Pizarro, fueron los interlocutores de la Iglesia en ese encuentro. La reunión tuvo lugar en la Casa Rosada y estuvo centrada, según confirmó el propio Colombo, en la agenda del viaje apostólico. “Nos hemos concentrado en esa agenda porque está presente la delegación papal”, afirmó.

El Gobierno inició el operativo para la visita del papa León XIV a la Argentina prevista para noviembre.

En paralelo, representantes de la Secretaría General de la Presidencia, de la delegación vaticana, de la Nunciatura Apostólica, de la CEA y de la Cancillería mantuvieron una reunión de trabajo en el Palacio San Martín en la que repasaron aspectos logísticos vinculados con la preparación del viaje. Durante ese encuentro, los equipos avanzaron en la coordinación de las distintas áreas involucradas en la organización de la agenda y en la planificación de los eventos previstos para la estadía del pontífice entre el 8 y el 11 de noviembre.

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Su tarea no consiste en evaluar espacios desde cero, sino en verificar en el terreno si los lugares ya seleccionados como opciones principales cumplen con las exigencias operativas, protocolares y pastorales que fija Roma para una visita papal.

Además del encuentro en la Casa Rosada, la avanzada vaticana recorrió este lunes varios de los escenarios previstos para la estadía del pontífice. Colombo enumeró los sitios visitados: el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo; el Palacio Libertad —ex Centro Cultural Kirchner— y el Palacio San Martín. También se incluyó en el circuito la Universidad Católica Argentina (UCA), donde se proyecta un encuentro del Papa con representantes del mundo laboral y productivo.

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Cada recorrida responde a una función específica dentro del programa. El Monumento a los Españoles, por ejemplo, es una de las opciones más avanzadas para la misa multitudinaria en la capital, así como para la vigilia juvenil. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, estimó que la Ciudad se prepara para un evento de entre 600.000 y 800.000 personas, aunque en otros ámbitos esa proyección se multiplica por dos o por tres.

La delegación vaticana llegó a Buenos Aires encabezada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los Viajes Apostólicos del Vaticano.

Entre los lugares que también se evalúan para el itinerario final aparece el Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, en Claypole, dedicado a la atención integral de personas con discapacidad. Colombo describió la institución como “una obra solidaria y caritativa de la Iglesia” y precisó que ocupa 49 manzanas en ese partido del sur del conurbano bonaerense. “Es una posibilidad a confirmar, pero muy fuerte”, señaló el presidente de la CEA.

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Según adelantó Colombo, León XIV arribaría a la Argentina el domingo 8 de noviembre por la tarde. Ese primer día estaría reservado para encuentros de carácter protocolar. “En general, están previstos los encuentros de naturaleza protocolar con el señor presidente, con las distintas autoridades nacionales, provinciales, con los referentes de la sociedad civil”, detalló el titular de la CEA.

El encuentro con el presidente Javier Milei tendrá un formato bilateral, en tanto el Papa viajará también en su condición de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Esa dimensión institucional explica el rol central que cumple el Gobierno nacional en la coordinación del operativo, con Karina Milei a cargo de la articulación política desde la Casa Rosada.

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La avanzada vaticana verifica si los lugares seleccionados en Buenos Aires cumplen las exigencias operativas, protocolares y pastorales fijadas por Roma.

El encuentro con los jóvenes, en tanto, quedaría para el martes a la noche. Colombo admitió no recordar con precisión qué otra actividad estaba prevista para el domingo por la noche. La definición de ese punto, al igual que la del lugar donde se realizará el acto juvenil —con el estadio Monumental de River Plate y la avenida 9 de Julio como alternativas en análisis— depende de la validación final que emitirá Roma al concluir las inspecciones.

El jueves anterior al inicio de esta ronda de recorridas, Colombo y Pizarro mantuvieron una audiencia con León XIV en el Vaticano. El presidente de la CEA describió ese encuentro y destacó el estado de ánimo del pontífice. “El Papa está muy entusiasmado y nos llena también de expectativas”, afirmó.

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Colombo enumeró los públicos que el Papa tiene previstos encontrar durante su estadía en el país: jóvenes, consagrados, religiosos, familias, movimientos sociales, voluntarios, trabajadores y personas vinculadas al mundo de la producción. “Es una mirada de conjunto muy amplia sobre la vida social”, resumió.

Sobre el conocimiento que León XIV tiene de la Argentina, Colombo aseguró que “no le hicimos un examen”, aunque señaló que el Papa tiene un vínculo con América Latina forjado durante su experiencia como misionero en el Perú, y que además recibe información permanente a través de los organismos vaticanos, las nunciaturas y los obispos de las distintas regiones del país.

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El papa León XIV viajará a la Argentina el próximo 8 de noviembre

La preocupación por el endeudamiento familiar quedó fuera de la agenda de hoy

La reunión del lunes no incluyó el debate sobre el endeudamiento de los hogares argentinos, un tema que la Iglesia había colocado en la agenda pública en los días previos. Colombo fue directo al explicar el motivo: “Hoy fue el tema más que nada de la visita”, y aclaró que la presencia de la delegación papal determinó el foco del encuentro.

El prelado dejó planteada su posición al ser consultado al respecto. “Fundamentalmente la preocupación por todas las personas que están en esa situación de vulnerabilidad y nuestro deseo de que eso pudiera afrontarse de una manera distinta”, indicó.

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En días previos, el titular de la CEA había reclamado criterios claros para la contracción de deudas y una intervención concreta de las autoridades nacionales, en un contexto en que la mora bancaria familiar trepó al 12,8% en junio de 2026, mientras que en billeteras virtuales trepó al 30,1%, superando el pico registrado durante la pandemia, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) con información del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En total, 5,91 millones de personas se encuentran en situación irregular dentro de un universo de 20,96 millones de deudores.

La agenda oficial del primer viaje apostólico de León XIV a la Argentina se cerrará recién cuando la avanzada vaticana concluya sus inspecciones y eleve sus conclusiones a Roma para la aprobación definitiva de la Santa Sede.