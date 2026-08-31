REVIEW | Onimusha: Way of the Sword - Un regreso que se hizo esperar

Onimusha: Way of the Sword, de Capcom.

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La emblemática saga Onimusha de Capcom está de regreso con Onimusha: Way of the Sword, el nuevo juego que sale el 4 de septiembre y que marca un nuevo comienzo para la franquicia samurái. El último juego de Onimusha, sin contar remasterizaciones, salió hace 20 años por lo que este lanzamiento fue muy esperado por sus fanáticos.

Onimusha: Way of the Sword tiene la difícil tarea de traer a la actualidad una saga de mucho renombre y que logre estar a la altura de las expectativas de lo que el género es hoy en día. Esto no es algo menor ya que el género de acción en tercera persona es, a mi entender, uno de los que más cambios y evoluciones tuvo en los últimos años.

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Onimusha: Way of the Sword, de Capcom.

Hoy en día, hay un auge de interés en los juegos basados en Japón Feudal y Samurais pero no solo eso, los soulslike irrumpieron en la industria y cambiaron las reglas de lo que son los juegos de acción. Es imposible no ver hoy una cámara en tercera persona, una espada y no esperar una dificultad desafiante, parrys, combos y enemigos con patrones sorprendentes. En todo este contexto, regresa Onimusha: Way of the Sword y, con varios matices, lo logra hacer de buena forma.

La historia de Onimusha: Way of the Sword es uno de los aspectos que más disfruté del juego no tanto por lo que sucede sino por los personajes, su carisma y algunos momentos particulares que me parecieron memorables. Nos ponemos en la piel de Miyamoto Musashi, un jóven samurai que, luego de acontecimientos que no voy a mencionar, termina en posesión de un guantelete oni que le da poderes y lo conecta a un espíritu que habita en él.

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Onimusha: Way of the Sword, de Capcom.

Juntos, y con la ayuda de otros personajes, se deben enfrentar a los Genma, criaturas del inframundo que invadieron Kioto y que desean llevar el infierno allí. Nuestro objetivo es derrotarlos y descubrir los misterios detrás de la invasión y de nuestro guantelete. Como en toda la saga, podemos absorber las almas de los Genma para hacernos más fuertes y desbloquear nuevos poderes.

Más allá de que la historia es entretenida, su punto más fuerte se encuentra en los personajes que la componen. Miyamoto Musashi es un protagonista con mucha personalidad al igual que sus aliados. Él es un samurai joven y, como tal, es un poco engreído y genera momentos cómicos, serios y dramáticos de una manera particular. Cada uno de los personajes tiene su encanto y me gustó mucho cómo el juego logró representarlos en sus diálogos y gestos.

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Onimusha: Way of the Sword, de Capcom.

El combate es el aspecto central de Onimusha: Way of the Sword y donde más comentarios hay para hacer. Por más de que estamos ante un sistema de pelea divertido y que funciona, hubo algunos aspectos que se quedaron a medio camino. Para luchar tenemos nuestra espada, podemos hacer golpes débiles, fuertes, parrys, contraataques, bloqueos, esquivas y movimientos Issen que es una forma de parry característica de la saga que se realiza atacando en el momento justo cuando recibimos un ataque.

A grandes rasgos, cada uno de los sistemas funciona bien. Los combates son vistosos y entretenidos. La primera parte de Onimusha: Way of the Sword me pareció sencilla en cuanto a dificultad, algo que obviamente va en sintonía con lo que estamos acostumbrados con el género en la actualidad. Sin embargo, a mediados del juego hasta el final, la dificultad escala y los combates se vuelven mucho más desafiantes pero, con un problema, ese incremento de la dificultad lo sentí de manera artificial no porque un enemigo me logre romper las defensas una y otra vez, sino simplemente porque pega mucho y tiene mucha vida.

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Onimusha: Way of the Sword, de Capcom.

Los patrones de ataque de la mayoría de los jefes me parecieron limitados. Al poco tiempo de enfrentarlos ya sabía que hacer en cada momento y vencer o morir terminaba siendo una lucha por desgaste de no tener que errar un botón o un timing hasta no triunfar. Esto me volvió algunos combates un poco frustrantes e injustos. A esto se le suma que algunos jefes se reclinan demasiado y que los enemigos más débiles tienen poca variedad y terminan siendo más una molestia que algo interesante de enfrentar.

Dicho esto como aspectos negativos, el diseño y set de habilidades de los jefes principales son increíbles y muy bellos. El apartado artístico de las peleas más relevantes de la trama logran ser épicas y esto se mantiene en todo el juego. Hay una diferencia muy marcada entre los enfrentamientos realmente importantes y los demás. No creo que Onimusha: Way of the Sword pueda sentarse en la mesa de los grandes del género actuales en cuanto a mecánicas pero, a nivel diseño y artístico, tiene mucho de lo que agarrarse.

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Onimusha: Way of the Sword, de Capcom.

Si bien vamos a distintas locaciones, la mayor parte del tiempo del juego la pasamos en Kioto. Allí tenemos nuestra base, misiones secundarias para realizar y misterios y coleccionables para descubrir. El juego funciona como un semi mundo abierto donde cada vez que libramos a Kioto de las nubes de miasma abrimos el mapa un poco más. Hay una diferencia muy marcada entre los segmentos que son puramente lineales donde lo artístico brilla mientras que la exploración del mundo abierto no desentona pero tampoco termina siendo destacable ni un gran diferencial.

Onimusha: Way of the Sword es una propuesta muy completa que seguro va a dejar contento a los fanáticos que esperaban su regreso como a los amantes del género. La historia, sus personajes y las batallas contra los jefes más épicos son lo más destacado del juego mientras que la exploración, la variedad de enemigos y la profundidad del combate en algunos aspectos son los que no terminan de lograr poner a la nueva entrega en la mesa grande del género. Sin embargo, marca un regreso importante con mucho para construir.

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8 Un esperado regreso Onimusha regresa luego de 20 años con un juego que destaca en su historia, personajes y diseño artístico. Si bien el combate no tiene la profundidad que me hubiera gustado, logra brillar en las batallas con los jefes principales. Revisado en PC Plataformas: PC PlayStation 5 Xbox Series S Xbox Series X