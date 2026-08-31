Atlus muestra la historia de Persona 4 Revival en un nuevo tráiler

Persona 4 Revival presenta su tráiler.

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Atlus publicó un nuevo tráiler centrado en la historia de Persona 4 Revival, el remake de Persona 4 Golden que se lanzará el 18 de febrero para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. El juego también estará disponible desde su estreno mediante Game Pass y recuperará el misterio de asesinatos ambientado en el pueblo de Inaba.

Un asesinato y el canal de medianoche

La historia sigue a un grupo de estudiantes que intenta resolver una serie de muertes relacionadas con Midnight Channel, un extraño canal que aparece en determinadas circunstancias. El protagonista llega a Inaba, una localidad pequeña y aparentemente tranquila, antes de quedar involucrado en la investigación junto con sus nuevos amigos.

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La ambientación rural marca una diferencia frente a las grandes ciudades utilizadas en otras entregas de la serie. El tamaño reducido de Inaba hace que los lugares, las víctimas y los sospechosos estén estrechamente conectados, mientras el grupo alterna la investigación con su vida escolar y sus relaciones personales.

El tráiler repasa ese punto de partida y presenta el tono general del relato sin abandonar su combinación de misterio, combates y vínculos sociales. La historia funciona de manera independiente respecto de otras entregas, por lo que no es necesario haber jugado títulos anteriores para seguir los acontecimientos.

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Además del avance principal, Atlus difundió un video de unos 10 minutos con información más detallada y explicaciones del productor Kazuhisa Wada. La campaña de Sega y Atlus ya había mostrado personajes y otros elementos del proyecto, pero este material concentra la atención en el conflicto que impulsa la aventura.

Qué cambia en el remake

Persona 4 Revival sigue el modelo de actualización utilizado en Persona 3 Reload. Los gráficos fueron rehechos y buscan acercarse al nivel visual de Persona 5, con escenarios, modelos de personajes e interfaz adaptados a las plataformas actuales.

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El remake incorporará voces en eventos que antes no estaban doblados, nuevos temas musicales compuestos por Ryota Kozuka y mecánicas de combate inéditas. Atlus todavía no detalló en estos materiales todo el alcance de esos sistemas, por lo que la información disponible se limita a confirmar que habrá cambios jugables respecto de Persona 4 Golden.

Las secuencias animadas estarán producidas por MAPPA, estudio responsable de la adaptación de Jujutsu Kaisen. Esta participación abarca todas las escenas animadas anunciadas para el remake, uno de los apartados que recibirá una renovación completa frente a las versiones previas.

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Persona 4 Revival pertenece al género JRPG, sigla utilizada para los juegos de rol japoneses caracterizados habitualmente por equipos de personajes, progresión mediante niveles y combates estructurados. En este caso, esas batallas conviven con un calendario escolar y decisiones sobre cómo utilizar el tiempo disponible en Inaba.

Persona 4 Revival, Atlus

El recorrido de Persona 4 Golden

El Persona 4 original apareció en PlayStation 2, mientras que Persona 4 Golden se estrenó en PS Vita en 2012 como una versión ampliada. Ambos juegos ayudaron a aumentar la popularidad de la serie, y su trama y sus personajes suelen figurar entre los elementos más valorados por la comunidad.

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Golden llegó a PC en 2020. En 2023 recibió otra edición con cambios visuales limitados, pero con una incorporación relevante para el público hispanohablante: la traducción oficial de sus textos al español.

Persona 4 Revival reconstruye ese contenido con nuevos gráficos, más voces, música adicional, ajustes en los combates y escenas de MAPPA. Su lanzamiento está previsto para el 18 de febrero en PC, PlayStation 5 y Xbox Series, con acceso desde el primer día para los suscriptores de Game Pass.

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