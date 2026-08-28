Uno por uno: cómo llegan los tenistas argentinos al US Open y qué se juegan en el último Grand Slam del año

Thiago Tirante llega al US Open en el mejor momento de su carrera (Crédito: REUTERS/Ana Beltran)

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Se viene el US Open y los tenistas argentinos tienen una misión: aprovechar una de las últimas grandes oportunidades de la temporada para sumar puntos, avanzar en el ranking y dar un salto de calidad en sus carreras.

En esta edición habrá 11 jugadores nacionales en el cuadro principal masculino y 2 en el femenino. Entre los varones, 10 de ellos están dentro del Top 100 y el restante es Francisco Comesaña, que recientemente salió de ese grupo. Para proyectar qué pueden hacer en Nueva York más allá del sorteo que les tocó, resulta necesario observar cómo llega cada uno después de la gira previa sobre cemento y qué antecedentes tienen en el Billie Jean King National Tennis Center.

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Dos de ellos, Thiago Tirante y Román Burruchaga, harán su debut en el torneo. La mayoría tiene poca experiencia en el US Open y, salvo Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Sebastián Báez, ninguno disputó más de dos ediciones.

Tirante, el argentino que llega en mejor forma

Si hay un nombre que despierta expectativas por su presente, es el de Thiago Tirante. El platense atraviesa el mejor momento de su carrera y llega a Nueva York después de una gira norteamericana que confirmó su crecimiento sobre cemento: ganó 8 de sus últimos 11 encuentros.

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En el Masters 1000 de Montreal venció a Taylor Fritz, entonces número 8 del mundo, y alcanzó los octavos de final. En el Masters 1000 de Cincinnati consiguió la victoria más importante de su vida al derrotar a Novak Djokovic (5°), y luego superó a Martin Landaluce (67°) y Jakub Mensik (16°) para meterse por primera vez en los cuartos de final de un certamen de esta categoría. Allí perdió ante el francés Arthur Fils (21°).

El rendimiento explica también su ascenso en el ranking: Tirante comenzó 2026 fuera del Top 100 y hoy ocupa el puesto 42°, el mejor de su carrera. El debut en el US Open -le tocó el francés Adrian Mannarino, 67° en la clasificación masculina- será otra prueba para un jugador que ya demostró con creces que puede competir de igual a igual con los mejores del planeta.

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Thiago Tirante tuvo una gran actuación durante la gira sobre cemento (Crédito: Reuters)

Francisco Cerúndolo, el líder que busca recuperar terreno

Francisco Cerúndolo es desde hace varios años el número 1 del tenis argentino. Sin embargo, los resultados del actual 25° del ranking ATP en el trayecto a Nueva York no fueron los que esperaba.

Durante su participación en Los Cabos, Montreal y Cincinnati, Cerúndolo acumuló tres derrotas y una victoria, obtenida en su debut en el torneo mexicano.

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El desafío de Cerúndolo en esta edición será dar un paso más y saldar una cuenta pendiente: en cuatro participaciones, el mayor de los hermanos nunca logró superar la segunda ronda.

Francisco Cerúndolo necesita volver a la senda del triunfo (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)

Etcheverry, ante una situación inédita

Para Tomás Etcheverry (31°), el escenario no es muy diferente. Disputó Washington, Montreal y Cincinnati antes del US Open, sin conseguir victorias.

Es una situación inédita para el platense en las semanas previas al torneo estadounidense. En las últimas temporadas había logrado al menos un triunfo antes de llegar a Nueva York, donde tuvo su mejor actuación en 2024, cuando alcanzó la tercera ronda.

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En aquella edición, superó a Fran Cerúndolo en el segundo partido y luego Alexander Zverev, actual 2° del mundo, puso fin a su recorrido. Ahora Etcheverry buscará recuperar sensaciones y ser protagonista en el último Grand Slam de la temporada.

Tomás Etcheverry no logró los resultados esperados durante la gira norteamericana (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

Navone y Báez buscan seguir creciendo

A Mariano Navone (48°) le tocó el rival más duro: su debut será nada menos que ante Djokovic, número 5 del mundo y ganador de 24 Grand Slams. La Nave llega en un buen momento, más allá de la eliminación en su estreno ante el australiano James Duckworth (79°) en Winston-Salem.

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En las últimas semanas, el nacido en 9 de Julio sumó victorias de peso sobre cemento: superó al monegasco Valentín Vacherot (18°) en Montreal y al belga Raphael Collignon (38°) en Cincinnati. Esos triunfos fueron decisivos para que Javier Frana, capitán del equipo argentino de Copa Davis, decidiera convocarlo -junto a Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante, los otros potenciales singlistas- para la serie ante Turquía el 19 y 20 de septiembre, en Neuquén, por el Grupo Mundial I.

Sebastián Báez (50°) viene en ascenso. En la presente gira sobre canchas duras sumó un triunfo en Montreal y otro en Cincinnati, alcanzó la final del Challenger de Cancún y llegó a octavos en Winston-Salem, instancia en la que se retiró por inconvenientes físicos durante su partido contra Juan Manuel Cerúndolo.

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Mariano Navone debutará ante Novak Djokovic (Crédito: Reuters)

Juanma Cerúndolo, en plena escalada

Otro de los argentinos que llega con antecedentes favorables es, justamente, el menor de los hermanos. El zurdo Cerúndolo, actual 51° del escalafón de la ATP, construyó una verdadera escalera durante la gira norteamericana: alcanzó la segunda ronda de Montreal, donde perdió ante Casper Ruud (20°); llegó a la tercera ronda de Cincinnati, donde cayó frente a Felix Auger-Aliassime (4°); y avanzó hasta los cuartos de final de Winston-Salem, donde fue eliminado por el peruano Ignacio Buse (36°), una de las grandes apariciones del circuito durante la presente temporada.

En total, acumuló 5 victorias y 3 derrotas durante este tramo, todas ante rivales de mejor ranking. Su presente lo convierte en otro de los argentinos que puede mirar el US Open con optimismo.

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Francisco Comesaña, por su parte, afrontará el torneo con un objetivo adicional: regresar al Top 100.

El marplatense tuvo una gran actuación en el US Open 2024, cuando alcanzó la tercera ronda. Además, tiene un dato alentador: nunca perdió en su debut en el torneo neoyorquino. Ahora deberá intentar repetir aquel recorrido mientras busca recuperar terreno en el ranking. Su experiencia previa en Flushing Meadows puede ser un factor importante.

Juan Manuel Cerúndolo atraviesa un buen momento en el circuito (Crédito: Reuters)

Los puntos que defiende cada argentino

El US Open también representa una instancia importante en términos de ranking. Algunos argentinos deberán defender una cantidad considerable de puntos obtenidos hace un año, mientras que otros tienen margen para sumar.

El caso más exigente es el de Marco Trungelliti (83°). Durante las mismas semanas de 2025 conquistó los Challengers de Tulln y Targu Mures, resultados que le otorgaron 150 puntos. Para conservarlos, necesitaría llegar hasta los octavos de final en Nueva York.

Thiago Tirante también tiene una cantidad importante de puntos en juego. El año pasado sumó 133 unidades durante estas semanas, producto de sus actuaciones en los Challengers de Génova y Szczecin.

Juan Manuel Cerúndolo, por su parte, defenderá 100 puntos obtenidos con su título en el Challenger de Guangzhou, en 2025. Para alcanzar esa cifra, necesita llegar a la tercera ronda en Nueva York.

Francisco Cerúndolo y Etcheverry defienden 50 puntos cada uno, correspondientes a sus respectivas segundas rondas del año pasado.

En cambio, Camilo Ugo Carabelli (76°), Navone y Báez no tienen puntos del US Open que defender porque fueron eliminados en primera ronda en la edición anterior. Román Burruchaga (59°), que debutará en el torneo, también sumará todo lo que consiga.

Facundo Díaz Acosta (82°), otro de los argentinos que estará en el cuadro, llega con apenas 35 puntos para defender de sus actuaciones en los Challengers de Sevilla y Szczecin.

Solana Sierra busca su primer triunfo en el US Open (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

Dos argentinas en el cuadro principal

Solana Sierra (87°) y Nadia Podoroska (447°) serán las representantes nacionales en el main draw femenino.

En el último mes, Sierra se despidió sin triunfos del WTA 250 de Memphis y los WTA 1000 de Toronto y Cincinnati. La número 1 del país necesita enderezar el rumbo y buscará su primera alegría en Flushing Meadows, donde el año pasado fue eliminada en primera ronda.

Por su parte, Podoroska hará uso de su ranking protegido y también irá por una victoria inédita en el último Grand Slam del año.