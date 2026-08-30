Violento asalto a un ex campeón de TC en su campo de Mar del Plata: lo golpearon, lo secuestraron y quemaron su camioneta

Walter Hernández, la víctima (Instagram/@elparquepapas)

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Un grupo de delincuentes armados y con los rostros cubiertos protagonizó un violento asalto en un establecimiento rural del partido bonaerense de General Pueyrredón, donde golpearon al productor papero y ex campeón de Turismo Carretera Walter Antonio Hernández, de 61 años.

Los asaltantes no solo se llevaron dinero y objetos de valor: obligaron a Hernández a subir a su propia camioneta, lo trasladaron durante varios kilómetros y finalmente lo hicieron descender para continuar con la fuga. El vehículo fue encontrado posteriormente incendiado.

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Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió en la finca “La Silecia”, ubicada en la zona de La Polola, en las afueras de Mar del Plata, cuando seis hombres ingresaron al establecimiento armados y con pasamontañas.

Una vez dentro, los delincuentes redujeron a Hernández y comenzaron a exigirle dinero. De acuerdo con el medio local 0223, durante el asalto le reclamaban dólares y hacían referencia a su actividad como productor de papa. Ahora, la investigación deberá determinar si la banda contaba con información sobre Hernández antes de ingresar al establecimiento.

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Durante el ataque, el productor recibió un golpe de puño en el abdomen y otro en la cabeza. Pese a las agresiones, las lesiones no fueron de gravedad y, de acuerdo con la información policial, no requirió asistencia médica.

Walter Hernández fue campeón de Turismo Carretera en 1993 y, tras su etapa como piloto, se volcó a la actividad rural (Video/@elparquepapas)

Según el relevamiento realizado por la Policía, la banda se llevó el teléfono celular del productor, anillos, una billetera con documentación y aproximadamente un millón de pesos en efectivo. Luego, los asaltantes obligaron a Hernández a subir a su camioneta y escaparon del campo con él en el interior.

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El productor permaneció privado de su libertad durante varios kilómetros, hasta que los delincuentes lo hicieron bajar y continuaron la fuga.

La camioneta de Hernández, una Toyota SW4, según indicó 0223, fue localizada horas más tarde incendiada en el barrio Las Heras, a varios kilómetros del establecimiento rural.

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Tras el aviso del robo, personal policial se trasladó hasta la finca y brindó contención a la víctima. Además, se iniciaron las actuaciones correspondientes para intentar reconstruir el recorrido de los delincuentes e identificar a los integrantes de la banda.

En el caso también interviene personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI). Hasta el momento no se informaron detenciones.

El Parque Papas SRL, la empresa de Hernández dedicada a la producción de papa (Instagram/@elparquepapas)

Quién es Walter Hernández

Walter Hernández nació el 21 de agosto de 1965 en Comandante Nicanor Otamendi, provincia de Buenos Aires.

Además de su actividad como productor agropecuario, Hernández es una figura reconocida del automovilismo argentino. Fue campeón de Turismo Carretera en 1993 y, tras su etapa como piloto, se volcó a la actividad rural.

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Actualmente está vinculado a El Parque Papas SRL, una empresa dedicada a la producción de papa para diferentes mercados, entre ellos consumo fresco, bastón, chips y semilla.