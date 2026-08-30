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Amybeth McNulty se sinceró sobre la polémica cancelación de ‘Anne with an E’: “Me fui con la expectativa de volver”

La actriz dijo que habla “todo el tiempo” con sus compañeros de elenco sobre cómo retomar la serie de Netflix

Amybeth McNulty habló sobre la cancelación de "Anne with an E"
Amybeth McNulty expresó su decepción por la cancelación de "Anne with an E" y dijo que todavía busca una forma de retomar la serie (REUTERS/Netflix)
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Amybeth McNulty habló sobre la cancelación de Anne with an E en el podcast Live A Little with Nikki Lilly, y no ocultó su decepción después de siete años.

La actriz irlandesa-canadiense confesó que aún mantiene conversaciones con sus compañeros de elenco para encontrar la manera de retomar la serie, y que incluso un largometraje le parecería una salida válida para cerrar la historia de su personaje.

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“Había una tristeza, pero también una comprensión”, dijo McNulty en el programa conducido por la presentadora británica Nikki Lilly.

Y agregó: “Lo que más me dolió fue no haber podido despedirme en el set. Me fui con la expectativa de volver, y lo siguiente que recibí fue un par de cosas de mi vestuario por correo”.

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Amybeth McNulty habló sobre la cancelación de "Anne with an E"
La actriz afirmó en el podcast "Live A Little with Nikki Lilly" que una película serviría para cerrar la historia de la huérfana Anne Shirley (Captura de video/Instagram/@livealittlepodcast)

La estrella, que pasó tres años de su infancia frente a las cámaras de la producción de Netflix y CBC, fue directa sobre sus deseos:

La gente todavía quiere una temporada, y yo también. Hablo con el elenco todo el tiempo sobre cómo hacerlo funcionar. Todos queremos hacerlo”.

Ante la propuesta de Lilly de iniciar una petición con millones de firmas, McNulty respondió sin dudar: “Empiézala de nuevo”.

Y aseguró que “aunque fuera una película, solo quiero cerrar su historia. Hay tantos personajes que merecen algún tipo de final”.

Live A Little with Nikki Lilly es un podcast de conversaciones sobre salud mental, identidad y los retos de la vida moderna, disponible en Spotify, Apple Podcasts y YouTube.

Anne with an E - Amybeth McNulty
McNulty recordó que no pudo despedirse en el set de "Anne with an E" porque esperaba volver antes de la cancelación (Netflix)

La controversia en torno al final de “Anne with an E”

La cancelación de Anne with an E fue anunciada el 25 de noviembre de 2019, cuando CBC y Netflix confirmaron en un comunicado conjunto que la tercera temporada sería la última.

“Esperamos que los fanáticos de la serie amen esta temporada final tanto como nosotros, y que suponga un cierre satisfactorio para el viaje de Anne”, indicaron las dos compañías en la declaración conjunta.

La creadora de la serie, Moira Walley-Beckett, no ocultó su malestar. En Instagram, escribió: “Desearía que pudiera ser diferente, pero no puede serlo”.

Más adelante, en otra publicación que acompañó ilustraciones de fans que pedían la renovación, fue más explícita sobre lo que ocurrió entre bambalinas.

Intentamos hacerlos cambiar de opinión. Intentamos encontrar un nuevo hogar. Intentamos conseguir una película de cierre... Hicimos todo lo que pudimos”.

Miranda McKeon - Anne With An E
La creadora del programa televisivo atribuyó el final repentino a factores como economía, algoritmos y demografía en las decisiones de las cadenas (Netflix)

En declaraciones a Entertainment Weekly, Walley-Beckett manifestó que le “encantaría escribir un largometraje de cierre”, aunque esa posibilidad nunca se concretó.

La creadora también apuntó a las razones estructurales detrás de la decisión: “El arte y el comercio nunca son un matrimonio fácil. Pero palabras como Economía, Algoritmos y Demografía son la razón por la que las cadenas no quieren continuar”, escribió en Instagram.

La relación entre CBC y Netflix atravesaba fricciones visibles. En enero de 2019, Catherine Tait, presidenta y directora ejecutiva de CBC, equiparó la presencia de Netflix en Canadá con el imperialismo.

“Pensemos en lo que ocurre después del imperialismo y el daño que puede causar a las comunidades locales”, afirmó Tait en un panel.

Stéphane Cardin, director de política pública de Netflix para Canadá, rechazó esa lectura: “No estamos aquí para disminuir la industria ni para hacerle daño. Somos complementarios”, respondió en la misma instancia.

La relación entre CBC y Netflix mostró tensiones en Canadá antes del final de "Anne with an E" por el impacto de la plataforma en la industria local (Netflix)
La relación entre CBC y Netflix mostró tensiones en Canadá antes del final de "Anne with an E" por el impacto de la plataforma en la industria local (Netflix)

Meses después, en octubre de ese año, Tait volvió a pronunciarse en el podcast Content Canada: “No vamos a hacer acuerdos que perjudiquen la viabilidad a largo plazo de nuestra industria doméstica”, declaró.

La ejecutiva también advirtió sobre la necesidad de que quienes se benefician del sistema canadiense contribuyan a él, en referencia a plataformas como Netflix y Amazon, que —a diferencia de las cadenas locales— no están obligadas a aportar el cinco por ciento de sus ingresos brutos al Canada Media Fund.

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