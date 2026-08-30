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El gesto de Lionel Messi con el Unió Esportiva Cornellà, el club español del que es propietario

El astro argentino posó con la camiseta para la primera temporada completa del equipo catalán bajo su dirección

Lionel Messi con la camiseta de Cornellà
El posteo del Unió Esportiva Cornellà (@ue_cornella)
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Lionel Messi vistió junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, la camiseta de el Unió Esportiva Cornellà, en un nuevo capítulo de su trayectoria, esta vez desde la óptica empresarial. La fotografía, difundida por el club catalán, es un gesto del propietario y referente de una institución histórica de la Tercera RFEF.

La publicación del Cornellà en sus redes sociales reunió a la familia Messi bajo el lema: “Leo Messi y su familia ya están preparados para el inicio de temporada. De Cornellà al mundo, cada vez somos más vistiendo de verde como Leo y con ganas de arrancar nuestro gran reto”. El mensaje acompañó la presentación de la indumentaria para la temporada, en la que predomina el color verde y se refuerza el vínculo entre el astro y el club.

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La imagen, compartida a nivel global, simboliza el respaldo personal y familiar de Messi a la entidad catalana y refuerza la estrategia de posicionar al Cornellà en el mapa futbolístico internacional. Esta temporada, los aficionados pueden adquirir la equipación con el nombre de Messi y el número 10, lo que añade valor a la propuesta del club y genera mayor interés en torno al proyecto empresarial que lidera el futbolista, mientras continúa su carrera profesional en el Inter Miami.

Lionel Messi con la camiseta de Cornellà
Lionel Messi junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro vistieron la camiseta de Cornellà (@ue_cornella)

El desembarco del capitán argentino en la estructura del club catalán se formalizó en abril, cuando adquirió la mayoría accionaria de la UE Cornellà. Este paso reforzó la tendencia del futbolista a expandir su influencia fuera de los terrenos de juego, en cuanto a la gestión deportiva como jugador.

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Según destacó el comunicado oficial del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, la llegada de Messi representó un hecho de “gran relevancia” para la ciudad y el club. El consistorio también subrayó la importancia de preservar los valores y proyectos sociales de la institución: la escuela deportiva, el desarrollo del fútbol femenino y los programas de inclusión social. Estos componentes, considerados pilares del club, se mantienen como ejes de la identidad bajo la nueva gestión.

En palabras del propio Messi, en un video interno dirigido al plantel y empleados del club, el argentino aseguró: “Tenemos mucha ilusión en este nuevo proyecto. La temporada 2026/27 será la primera en la que la UE Cornellà compita íntegramente bajo la propiedad del rosarino, luego de una campaña anterior en la que el equipo estuvo cerca del ascenso. El club catalán, que milita en la Tercera RFEF, afronta el reto de buscar el salto de categoría tras una dura eliminación ante el Badalona en los playoffs, quedando a un gol de alcanzar la final. El inicio oficial de la temporada está programado para el 6 de septiembre de 2026.

Lionel Messi con la camiseta de Cornellà
El conjunto catalán adquirido por el rosarino se alista para iniciar la temporada (@ue_cornella)

Incluso el fenómeno Messi tuvo consecuencias inmediatas en la proyección del Cornellà. De acuerdo con información de Mundo Deportivo, el club contaba con cerca de 40.000 seguidores en Instagram antes de la operación. Tras el anuncio, la cifra superó los 600.000, ubicándose por encima de equipos consolidados de la Primera División como el RCD Espanyol, el Getafe CF y el RCD Mallorca.

Este salto en la presencia digital posiciona al Cornellà como el tercer club catalán en cantidad de seguidores en Instagram, solo por detrás del FC Barcelona y el Girona FC. La repercusión mediática y el interés global que genera Messi potenció el alcance del proyecto y consolidado la imagen del club en nuevos mercados.

En paralelo, el 10 continúa su incursión como propietario en otras entidades deportivas: el Deportivo LSM de Uruguay y los Leones de Rosario, gestionados por su entorno familiar, además de sus intereses en el Inter Miami.

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