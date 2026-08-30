La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que Estados Unidos atacó la isla de Larak y amenazó con responder: “El agresor será castigado”

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La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó este domingo que Estados Unidos atacó la isla de Larak, cerca del estrecho de Ormuz, provocando muertos y heridos entre sus combatientes, y amenazó con responder contra Washington.

“Esta acción será respondida y tendrá como consecuencia el castigo del agresor”, señaló el cuerpo militar iraní en un comunicado difundido por la televisión estatal.

El comunicado acusó a Washington de haber atacado la isla y habló del “martirio y heridas de varios de nuestros combatientes y compatriotas”.

El reporte iraní se conoció después de que medios estatales informaran que se escuchó una explosión cerca de Larak. La agencia Fars señaló que la detonación fue registrada en las inmediaciones de la isla, pero indicó que en ese momento se desconocía su causa.

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La información sobre la operación militar estadounidense fue divulgada posteriormente por medios estadounidenses. Axios, citando a un funcionario estadounidense, informó que fuerzas de Estados Unidos habían atacado dos lanzadores iraníes ubicados en Larak.

Según ese funcionario, efectivos de la Guardia Revolucionaria habían sido observados mientras preparaban el lanzamiento de cohetes con minas navales hacia el estrecho de Ormuz. Washington decidió atacar los lanzadores para impedir que las minas fueran desplegadas en una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

“Anteriormente hoy, las fuerzas estadounidenses atacaron dos lanzadores iraníes en la isla de Larak. Se observó a fuerzas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica preparando el lanzamiento de cohetes con minas navales hacia el estrecho de Ormuz”, afirmó la fuente citada por Axios.

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La operación busca evitar que Teherán vuelva a amenazar el tráfico marítimo internacional en una zona considerada fundamental para el suministro mundial de energía.

El funcionario estadounidense citado por Axios aseguró que las fuerzas de Washington mantienen una vigilancia estrecha sobre la zona y permanecen preparadas para intervenir nuevamente si consideran que existe una amenaza contra la navegación.

“Estamos monitoreando el área de cerca y seguimos preparados para proteger el libre flujo del comercio”, afirmó.

La agencia AP informó que el episodio representa el primer ataque estadounidense conocido contra Irán desde finales de julio, cuando el presidente Donald Trump había pausado una campaña militar de dos semanas desarrollada en torno al estrecho de Ormuz.

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La operación ocurre además pocos días después de que las fuerzas estadounidenses completaran el despeje de minas navales de las rutas internacionales de navegación del estrecho, una operación destinada a restablecer el tránsito de embarcaciones comerciales.

El presidente estadounidense había advertido que cualquier barco o embarcación que intentara desplegar nuevos artefactos en el estrecho sería “inmediatamente y sistemáticamente destruido”.

“Hay una política de tolerancia cero sobre la colocación de minas en pleno vigor y efecto”, escribió Trump en Truth Social.

La isla de Larak se encuentra dentro del estratégico estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo Pérsico con el golfo de Omán. Por sus aguas circula una parte importante de las exportaciones mundiales de petróleo y otros productos energéticos.

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