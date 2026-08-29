Deportes

Los mejores memes de la histórica consagración de Las Leonas en el Mundial de hockey

Argentina ganó su tercer título al imponerse en la tanda de penales sobre Países Bajos y las redes sociales del paíse se revolucionaron

Guardar

Las Leonas consumaron un histórico resultado al vencer por 3-1 a Países Bajos en los penales para ganar por tercera vez el Mundial de hockey. Argentina se impuso en la tanda luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario de la final disputada en Amstelveen. Además, cortaron la racha de tres coronas consecutivas de las neerlandesas en las últimas ediciones. La hazaña que las ubicó como las segundas máximas ganadoras del certamen generó una gran repercusión en las redes sociales del país, que celebraron la conquista del combinado nacional.

La consagración llegó en el estadio Wagener, en suelo neerlandés, después de un partido parejo con leve dominio argentino. El equipo dirigido por Fernando Ferrara empezó en desventaja, resistió con una actuación decisiva de Cristina Cosentino y encontró la igualdad a falta de seis minutos en el séptimo córner corto que había generado.

PUBLICIDAD

María Granatto marcó el 1-1 en el último período al capturar un rebote tras un córner corto y llevó la final del Mundial a los penales australianos. La definición por esa vía fue uno de los aspectos más comentados en redes sociales, ya que los usuarios rememoraron la tanda que la selección argentina le ganó a Países Bajos por los cuartos de final en el Mundial 2022 de fútbol en Qatar.

Tras el fallo de Pien Sanders y la conversión de Vicky Granatto, la China Cosentino enalteció su actuación con una brillante intervención para tapar un penal. Brisa Bruggesser puso el 2-1 para Argentina, mientras que Marijn Veen recortó distancias. Luego del tiro que le anularon a Zoe Díaz y otra tapada de la arquera argentina, Sofía Cairó convirtió la última ejecución y selló el 3-1 en la tanda de los 23 metros.

PUBLICIDAD

“Arrancamos muy metidas, lo hicimos muy bien en la parte defensiva. Sabemos que a este nivel un corto es un gol. Cuando llegó el gol de ellas fue un momento muy duro, pero jamás el equipo fue para abajo. Lo fuimos a buscar. Y cuando llegaron los penales nos dijimos: ‘Vamos que esto es nuestro. No lo puedo creer, es un sueño estar acá. Ser campeonas y es el escenario ideal, no sé qué decir”, comentó Julieta Jankunas con ESPN tras el partido.

El medallero histórico quedó con Países Bajos al frente con 9 coronas, seguido por Argentina con tres, mientras que Alemania y Australia suman dos cada una. Las neerlandesas, además, habían ganado todos sus partidos en este certamen antes de caer en la final.

Esta fue la tercera final de Copa del Mundo que Argentina le ganó a Países Bajos. Las dos anteriores habían sido en Perth 2002, cuando Argentina ganó 4-3 por penales tras empatar 1-1, y a la de Rosario 2010, resuelta con un 3-1 en el tiempo regular.

Con la conquista de 2026, el seleccionado femenino de hockey sobre césped consolidó una de las trayectorias más exitosas del deporte argentino. Además de sus tres títulos mundiales, acumula tres medallas de plata olímpicas en Sydney 2000, Londres 2012 y Tokio 2020, y tres de bronce en Atenas 2004, Beijing 2008 y París 2024. Las Leonas también ganaron en siete ocasiones el Champions Trophy.

LOS MEJORES MEMES DE LA CONSAGRACIÓN DE LAS LEONAS EN EL MUNDIAL DE HOCKEY 2026

Imagen OSH23YAYWRD2ZINDBCEG32H56U
Imagen MDBWZ2BQFBAFDHU3KSLJLXCPPU
Imagen ORABDNGE7NCLJJFPDVHJIRFUVI
Imagen 63TSJKZVDJH7HB4ZWRQTSGAHCA
Imagen XOM7QESQQNDATC7SCFF4LOTZ6Q
Imagen 42GCQYQU3VFDZC3VIU775RLA34
Imagen KQ5JAHD6AFAFBM6UGK4TE42GGQ
Imagen OIF3FDSFTRHUFGGQFLDVIJQXDA
Imagen KJUXHDLFKBBMVF7ZJJK7DKQ4YY
Imagen 6QSJEEBMNRGK3DBOXRXQ3TBUNE
Imagen SZCCXL4475ENHHJTDABQSPIKYU
Imagen PPGDMRQRIZFZ5NOPF5EYZR5HDY
Imagen JN2RALTCRFHQPHRWX6E4ZHAP5U
Imagen 67EDHWB44RDOBOOJPNG432MCZE
Imagen W46SJKKXJJFBPDXSBKBSC347BI
Imagen X2MTTLGYAVEVJHFGCSRX3O5SYU
Imagen G5S7EUZCYZHT3AR2KOJFFBYCRA
Imagen USEKVLOHURES5KN5FJ4TYT35UU
Imagen EKZNZ42TRRDUZO7PIPXUE7W7AY
Imagen MPMGMSAQHBGJRK2IEZ6HL2DGUU
Imagen 4HEZQ2G2PVB4JNRW4SFVNQZOTQ
Imagen OOYTIKQDDNH2DPJASQQSOLVDGQ
Imagen FZMRB7UB3NHBZGOWS5MYD2TKNA
Imagen AYJTR5TI45D2DOANTM7LV2XVEU
Imagen 7543C6OFY5DM5AII7HLGXIOOLE
Imagen DU6XQME7FVF55ETYLZOQVQ2AGU
Imagen QHS7UFNPDFC3FH524MFLSX7EO4
Imagen 2URRMQR7VVC75LVL7BPCJRXWTM
Imagen LASMA646IVDCHBORJME2RADCKY
Imagen CHXFIB56JBAQDL3WEE6V2HPRLE

Temas Relacionados

Las LeonasMundial de hockey

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vélez visita a Deportivo Riestra por la fecha 7 para quedar como el único líder de la zona A del Torneo Clausura

Luego será el turno de Rosario Central y Gimnasia de La Plata (17:00) para dar paso, desde las 19, a Huracán-Estudiantes de Río Cuarto. Tras eso, al unísono a partir de las 21:30, Atlético Tucumán-Belgrano y Talleres-Central Córdoba de Santiago del Estero.

Vélez visita a Deportivo Riestra por la fecha 7 para quedar como el único líder de la zona A del Torneo Clausura

La brillante actuación de la China Cosentino en los penales para ser clave en el título mundial de Las Leonas

La guardameta de 28 años fue una de las destacadas en el histórico triunfo frente a las neerlandesas

La brillante actuación de la China Cosentino en los penales para ser clave en el título mundial de Las Leonas

La tabla de títulos de los Mundiales de hockey tras la coronación de Las Leonas y el recuerdo de los dos éxitos anteriores

El seleccionado argentino de hockey sobre césped femenino se quedó con este trofeo por tercera vez en su historia tras las conquistas en Perth 2002 y Rosario 2010

La tabla de títulos de los Mundiales de hockey tras la coronación de Las Leonas y el recuerdo de los dos éxitos anteriores

Así fue la emotiva tanda de penales que le dio el título del mundo a Las Leonas ante Países Bajos

Vicky Granatto, Brisa Bruggesser y Sofía Cairó acertaron sus shoot out que tuvieron una gran actuación de la China Cosentino

Así fue la emotiva tanda de penales que le dio el título del mundo a Las Leonas ante Países Bajos

Coco Gauff se enfureció por los excesivos pedidos de familiares para el US Open: “Esto pasa desde que tengo 15 años”

La tenista estadounidense respaldó el mensaje de su madre en redes sociales, quien pidió a su entorno que adquieran sus propios boletos

Coco Gauff se enfureció por los excesivos pedidos de familiares para el US Open: “Esto pasa desde que tengo 15 años”

MALDITOS NERDS

Raw Fury llevará ‘The Séance of Blake Manor’ a consolas y Game Pass en octubre

Raw Fury llevará ‘The Séance of Blake Manor’ a consolas y Game Pass en octubre

Brainwash Gang mezcla golf y plataformas en el cooperativo Bye Bye Bonnie

Joe & Mac Retro Collection reúne tres clásicos de Data East en octubre

Poppy Playtime cambia de perspectiva con el cooperativo Escape from Playtime

Where Winds Meet supera los 100 millones de jugadores y anuncia su capítulo 3

ENTRETENIMIENTO

Paris Jackson recuerda a Michael Jackson con dos canciones y una tierna grabación de su infancia

Paris Jackson recuerda a Michael Jackson con dos canciones y una tierna grabación de su infancia

Taylor Swift dona $50,000 a una madre que fue atropellada tras salvar a un adolescente

Steven Tyler obtiene una victoria legal antes del juicio por presunto abuso sexual de una adolescente en los años 70

¿Una película de Hooters? La famosa cadena de restaurantes llevará su insólita historia al cine

Kylie Jenner explica por qué se considera una millonaria “hecha a sí misma”: “Ningún dinero que he ganado ha sido heredado”

INFOBAE AMÉRICA

Retiran solución salina utilizada en hospitales por posible contaminación con partículas de fibra de vidrio: estos son los lotes afectados

Retiran solución salina utilizada en hospitales por posible contaminación con partículas de fibra de vidrio: estos son los lotes afectados

Nicaragua: Ocho organizaciones denuncian desaparición forzada de Thelma Montenegro y piden apoyo internacional

Tribunal salvadoreño condena a 31 integrantes de red criminal por tráfico de drogas, trata y homicidio

Más de 18 mil menores estarían en situación de calle en Honduras ante carencia de respuesta integral

Tribunales en Panamá ordenan detener a mujer por crimen de estadounidense y a colombiana por robo de datos estatales