Los mejores memes de la histórica consagración de Las Leonas en el Mundial de hockey

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Las Leonas consumaron un histórico resultado al vencer por 3-1 a Países Bajos en los penales para ganar por tercera vez el Mundial de hockey. Argentina se impuso en la tanda luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario de la final disputada en Amstelveen. Además, cortaron la racha de tres coronas consecutivas de las neerlandesas en las últimas ediciones. La hazaña que las ubicó como las segundas máximas ganadoras del certamen generó una gran repercusión en las redes sociales del país, que celebraron la conquista del combinado nacional.

La consagración llegó en el estadio Wagener, en suelo neerlandés, después de un partido parejo con leve dominio argentino. El equipo dirigido por Fernando Ferrara empezó en desventaja, resistió con una actuación decisiva de Cristina Cosentino y encontró la igualdad a falta de seis minutos en el séptimo córner corto que había generado.

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María Granatto marcó el 1-1 en el último período al capturar un rebote tras un córner corto y llevó la final del Mundial a los penales australianos. La definición por esa vía fue uno de los aspectos más comentados en redes sociales, ya que los usuarios rememoraron la tanda que la selección argentina le ganó a Países Bajos por los cuartos de final en el Mundial 2022 de fútbol en Qatar.

Tras el fallo de Pien Sanders y la conversión de Vicky Granatto, la China Cosentino enalteció su actuación con una brillante intervención para tapar un penal. Brisa Bruggesser puso el 2-1 para Argentina, mientras que Marijn Veen recortó distancias. Luego del tiro que le anularon a Zoe Díaz y otra tapada de la arquera argentina, Sofía Cairó convirtió la última ejecución y selló el 3-1 en la tanda de los 23 metros.

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“Arrancamos muy metidas, lo hicimos muy bien en la parte defensiva. Sabemos que a este nivel un corto es un gol. Cuando llegó el gol de ellas fue un momento muy duro, pero jamás el equipo fue para abajo. Lo fuimos a buscar. Y cuando llegaron los penales nos dijimos: ‘Vamos que esto es nuestro. No lo puedo creer, es un sueño estar acá. Ser campeonas y es el escenario ideal, no sé qué decir”, comentó Julieta Jankunas con ESPN tras el partido.

El medallero histórico quedó con Países Bajos al frente con 9 coronas, seguido por Argentina con tres, mientras que Alemania y Australia suman dos cada una. Las neerlandesas, además, habían ganado todos sus partidos en este certamen antes de caer en la final.

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Esta fue la tercera final de Copa del Mundo que Argentina le ganó a Países Bajos. Las dos anteriores habían sido en Perth 2002, cuando Argentina ganó 4-3 por penales tras empatar 1-1, y a la de Rosario 2010, resuelta con un 3-1 en el tiempo regular.

Con la conquista de 2026, el seleccionado femenino de hockey sobre césped consolidó una de las trayectorias más exitosas del deporte argentino. Además de sus tres títulos mundiales, acumula tres medallas de plata olímpicas en Sydney 2000, Londres 2012 y Tokio 2020, y tres de bronce en Atenas 2004, Beijing 2008 y París 2024. Las Leonas también ganaron en siete ocasiones el Champions Trophy.

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