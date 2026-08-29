Tribunales en Panamá ordenan detener a mujer por crimen de estadounidense y a colombiana por robo de datos estatales

Una mujer de 29 años fue imputada como presunta autora de homicidio doloso agravado y robo agravado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos mujeres quedaron bajo detención provisional por investigaciones completamente independientes en Panamá: una fue imputada por el homicidio y robo contra un estadounidense de 84 años, mientras una ciudadana colombiana enfrenta cargos por la presunta comercialización de información de entidades públicas y blanqueo de capitales.

Las decisiones fueron adoptadas por juzgados de garantías después de que el Ministerio Público presentara los elementos reunidos en cada expediente. Ambas mujeres permanecen bajo investigación y conservan la presunción de inocencia, debido a que las imputaciones y medidas cautelares no equivalen a una sentencia condenatoria.

El primer caso se relaciona con el crimen registrado el 24 de agosto de 2026 en un edificio de Punta Pacífica, una exclusiva zona de la ciudad de Panamá. La víctima fue identificada por las autoridades como un ciudadano estadounidense de 84 años, encontrado sin vida dentro de su apartamento.

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El examen forense determinó que el hombre murió por heridas provocadas con un arma blanca, entre ellas una lesión en el cuello. Durante las primeras diligencias también se confirmó el faltante de una cantidad considerable de dinero que la víctima mantenía en el inmueble.

El estadounidense de 84 años fue encontrado sin vida dentro de un apartamento ubicado en Punta Pacífica, una de las zonas más exclusivas de la ciudad capital. EFE/ Carlos Lemos

La investigación estableció que una mujer de 29 años habría ingresado al apartamento durante la noche anterior al hallazgo. Posteriormente, fue aprehendida cuando presuntamente intentaba volver al lugar, después de que los investigadores corroboraran la sustracción del dinero, según los antecedentes incorporados al expediente.

Durante una audiencia de solicitudes múltiples, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana consiguió la legalización de la aprehensión y la imputación por homicidio doloso agravado y robo agravado. La mujer fue señalada como presunta autora de ambos delitos, informó el Ministerio Público.

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La Fiscalía solicitó la medida cautelar más severa al considerar que existe una vinculación fortalecida con el hecho investigado, además de la gravedad y forma de ejecución del crimen. También argumentó que la imputada podría fugarse, desatender el proceso o interferir con testimonios y otros medios probatorios.

El juzgado valoró igualmente el posible riesgo para la comunidad, tomando en cuenta la naturaleza del homicidio y la concurrencia de dos delitos graves. Con esos elementos ordenó que la investigada permanezca recluida mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar las circunstancias completas del crimen.

Robo de datos

El segundo proceso está bajo responsabilidad de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática. Una ciudadana colombiana fue imputada por delitos contra la seguridad informática y blanqueo de capitales, relacionados con una investigación abierta por las autoridades panameñas en 2020.

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El segundo expediente investiga la presunta comercialización de información del Tribunal Electoral y otras entidades públicas. EFE/Sascha Steinbah

La extranjera es investigada por la presunta venta y comercialización de bases de datos que contenían información del Tribunal Electoral y de otras instituciones del Estado. El Ministerio Público no ha detallado públicamente qué datos fueron comprometidos, cuántos registros incluían ni quiénes habrían adquirido la información.

Su aprehensión se produjo cuando ingresaba a Panamá por el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Las autoridades migratorias y policiales detectaron que mantenía una alerta roja de Interpol, activada como parte de las actuaciones internacionales desarrolladas para localizarla y ponerla a disposición de la justicia panameña.

En la audiencia, la fiscalía especializada presentó los elementos que, a su juicio, justificaban imponer una medida cautelar personal. Después de escuchar los argumentos de las partes, el tribunal ordenó la detención provisional de la ciudadana colombiana, mientras continúa la investigación sobre el presunto uso y comercialización de la información.

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El delito contra la seguridad informática se relaciona con conductas que afectan sistemas, redes o información almacenada digitalmente. En este expediente también se investiga la posible legitimación de recursos obtenidos mediante actividades ilícitas, aunque las autoridades no han revelado el monto asociado al supuesto blanqueo ni el mecanismo utilizado para movilizar el dinero.

La ciudadana colombiana fue aprehendida cuando ingresaba a Panamá por el Aeropuerto Internacional de Tocumen. EFE/Carlos Lemos

En el caso de Punta Pacífica, las diligencias se concentran en reconstruir los movimientos de la sospechosa, verificar la sustracción del dinero y analizar los indicios recuperados dentro del apartamento. En el proceso informático, los fiscales deberán establecer el origen de las bases, su contenido y la ruta seguida para comercializarlas.

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La detención provisional podrá revisarse durante el proceso si cambian las circunstancias que la justificaron. Mientras tanto, el Ministerio Público deberá presentar evidencia suficiente para sostener ambas acusaciones, y las defensas podrán cuestionar los elementos incorporados a los expedientes, solicitar otras medidas cautelares y ejercer los recursos reconocidos por la legislación panameña.