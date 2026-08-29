Estados Unidos

Retiran solución salina utilizada en hospitales por posible contaminación con partículas de fibra de vidrio: estos son los lotes afectados

La alerta alcanza a 14 estados de EEUU después de que la compañía detectara el riesgo durante sus controles internos de calidad, sin reportes de pacientes perjudicados hasta el momento

Un médico con bata blanca, mascarilla y guantes azules sostiene una bolsa transparente de suero colgada en un soporte metálico.
Baxter International retiró de forma voluntaria dos lotes de solución salina inyectable en Estados Unidos tras detectar partículas de fibra de vidrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El 25 de agosto de 2026, Baxter International comunicó el retiro voluntario de dos lotes de solución salina inyectable en Estados Unidos. La decisión se tomó tras detectar la presencia potencial de partículas de fibra de vidrio en el producto, lo que activó los protocolos de alerta de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). El retiro afecta a hospitales y centros de salud en catorce estados y pone en primer plano la importancia del control de calidad en los suministros médicos intravenosos.

El laboratorio especificó que los lotes involucrados, identificados como Y495523 y Y495523A, corresponden a envases de 500 mililitros de 0.9% Sodium Chloride Injection, USP, VIAFLEX Plastic Container. Según la información oficial de la FDA, la distribución de estos lotes ocurrió entre el 31 de julio y el 3 de agosto de 2026, y la fecha de vencimiento consignada en los envases es el 31 de octubre de 2027.

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El retiro de un insumo crítico como la solución salina pone en evidencia la rapidez del sistema regulatorio estadounidense para minimizar riesgos en la atención médica. La FDA destacó el carácter preventivo de la medida y subrayó que hasta el momento de la alerta, la empresa no había recibido reportes de daños en pacientes por el uso de estos lotes.

¿Por qué se retiró la solución salina de Baxter en Estados Unidos?

La razón principal del retiro fue la detección de partículas de fibra de vidrio en la solución salina, una situación que puede comprometer la seguridad de los pacientes. La FDA advirtió que la presencia de partículas en una solución intravenosa representa un riesgo potencialmente grave, ya que el material extraño puede entrar directamente en el torrente sanguíneo.

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El comunicado de Baxter International indicó que el hallazgo surgió durante los controles internos de calidad, una práctica habitual en la industria farmacéutica para garantizar la integridad de los productos médicos. La investigación interna no identificó casos confirmados de pacientes afectados, pero la empresa decidió proceder al retiro de manera voluntaria y notificar de inmediato a la FDA y a sus clientes.

Bolsa transparente con solución salina colgada de un soporte metálico con tubos intravenosos en un hospital.
La FDA activó una alerta por los lotes Y495523 y Y495523A de 0.9% Sodium Chloride Injection, USP, en envases VIAFLEX de 500 mililitros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los riesgos de la fibra de vidrio en soluciones intravenosas?

La FDA detalló que la administración intravenosa de solución salina contaminada con fibra de vidrio puede provocar consecuencias severas. Entre los riesgos identificados figuran la obstrucción y la coagulación de vasos sanguíneos, la interrupción del flujo sanguíneo a órganos vitales, la embolia pulmonar, el daño permanente a órganos y, en los casos más graves, la muerte.

El organismo señaló que la presencia de partículas también puede causar irritación local en la vena, desencadenar reacciones inflamatorias, agravar infecciones preexistentes o provocar respuestas alérgicas. Por estas razones, la FDA recomendó suspender de inmediato el uso de los lotes afectados para evitar posibles incidentes.

¿A qué estados se distribuyó la solución salina retirada?

Según la información oficial, los lotes retirados Y495523 y Y495523A se enviaron a centros de salud y distribuidores en los siguientes estados: Florida, Illinois, Indiana, Luisiana, Maryland, Misuri, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Nevada, Nueva York, Ohio, Carolina del Sur, Texas y Virginia. Cada uno de estos estados recibió partidas entre el 31 de julio y el 3 de agosto de 2026.

La FDA recomendó a los destinatarios identificar de inmediato si poseen unidades de los lotes afectados y suspender su uso conforme a los procedimientos internos de cada institución. La devolución debe realizarse bajo el protocolo habitual para productos retirados del mercado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La solución salina retirada se distribuyó entre el 31 de julio y el 3 de agosto de 2026 a hospitales y centros de salud de catorce estados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo identificar los lotes afectados por el retiro de Baxter?

La FDA especificó que los productos involucrados corresponden a la presentación de 0.9% Sodium Chloride Injection, USP, 500 mL VIAFLEX Plastic Container, en cajas de 24 unidades cada una. Los lotes pueden identificarse fácilmente por el número de lote y la fecha de vencimiento impresos tanto en los envases individuales como en las cajas de distribución.

La agencia publicó imágenes de referencia para facilitar la identificación de los productos afectados. La clave es verificar que el número de lote corresponda a Y495523 o Y495523A y que la fecha de vencimiento sea el 31 de octubre de 2027.

¿Qué deben hacer hospitales y pacientes ante el retiro?

La FDA y Baxter International solicitaron a todos los centros de salud y distribuidores que suspendan de inmediato el uso de las unidades de los lotes afectados. La devolución debe gestionarse conforme al proceso interno de cada institución. Baxter está contactando por correo electrónico a todos los clientes para proveer instrucciones sobre la identificación y el manejo de los productos retirados.

Para consultas de consumidores, la empresa habilitó la línea Baxter Healthcare Center for Service al 888-229-0001, disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 y las 18:00, horario central de Estados Unidos. También se recomienda a los pacientes que hayan recibido este producto y presenten síntomas adversos que consulten a un profesional de la salud.

Bolsa transparente con líquido sujeta a un soporte metálico junto a una cama de hospital desenfocada.
La FDA informó que hasta el momento del retiro de Baxter no se habían reportado daños en pacientes por el uso de estos lotes de solución salina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se reportan efectos adversos por el uso de estos productos?

La FDA recordó que cualquier evento adverso asociado al uso de medicamentos y dispositivos médicos puede informarse a través del sistema MedWatch, el programa de vigilancia y reporte de incidentes del organismo. Los reportes pueden enviarse en línea en www.fda.gov/medwatch/report.htm, por correo postal o por fax. El formulario correspondiente puede descargarse del sitio web o solicitarse al 1-800-332-1088.

El regulador subrayó que estos reportes son fundamentales para detectar posibles patrones de riesgos y mejorar la seguridad de los productos médicos en Estados Unidos.

¿Qué antecedentes existen sobre retiros de soluciones intravenosas en Estados Unidos?

Los retiros de soluciones intravenosas por contaminación son poco frecuentes, pero cuando ocurren requieren una respuesta rápida por el alto nivel de riesgo para los pacientes. Las regulaciones estadounidenses obligan a las farmacéuticas a realizar controles estrictos sobre la presencia de partículas y a actuar de inmediato ante cualquier hallazgo.

La FDA publica todos los retiros y alertas de seguridad en su sitio oficial, lo que permite a instituciones y consumidores acceder a información actualizada y detallada sobre productos potencialmente peligrosos.

Médico con bata blanca y guantes ajusta una bolsa de suero en un soporte metálico junto a un paciente acostado en una cama de hospital.
La FDA indicó que los efectos adversos vinculados con la solución salina o con otros productos médicos pueden reportarse a través del sistema MedWatch. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde consultar información oficial sobre el retiro de Baxter?

El comunicado oficial sobre el retiro de los lotes de solución salina se encuentra disponible en la página de retiros, alertas y retiros de mercado de la FDA. Allí se incluyen detalles sobre los lotes afectados, las instrucciones para los clientes y los datos de contacto para reportar incidentes o gestionar devoluciones.

¿Qué acciones implementó Baxter tras el retiro?

La empresa informó que la decisión de retirar los lotes fue voluntaria y preventiva, tras detectar la presencia de partículas en los controles internos de calidad. Baxter International notificó a la FDA y a todos sus clientes sobre el procedimiento para la devolución y reemplazo de los productos afectados. La compañía reiteró que, hasta el momento del anuncio, no recibió reportes de daños en pacientes por el uso de los lotes retirados.

El laboratorio facilitó información de contacto para consumidores y representantes de medios, y reforzó la recomendación de suspender de inmediato el uso de los productos incluidos en el retiro.

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