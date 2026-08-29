CAF presentó en Argentina el Reporte de Economía y Desarrollo 2026

El gobernador Figueroa y Asinelli durante la presentación

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CAF dio a conocer en el país el Reporte de Economía y Desarrollo 2026, titulado “Raíces del futuro: el nuevo mundo rural de América Latina y el Caribe”, en un encuentro realizado en Chos Malal y en la UNComa. El informe pone el foco en el papel de los territorios rurales en la productividad, la diversificación económica, la transición energética y el cierre de brechas sociales y de infraestructura.

Asistieron el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa, el ministro de Jefatura de Gabinete provincial Juan Luis Ousset, la ministra de Infraestructura de Neuquén Tanya Bertoldi y Guillermo Gustavo Koenig, quien es director titular de YPF y responsable de Economía, Producción e Industria. Además, se sumaron representantes académicos, actores locales, y autoridades municipales, educativas y provinciales.

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La apertura estuvo a cargo de Susana Edjang, representante de CAF en Argentina, y de Nicolás Albarracín, intendente de Chos Malal. Luego hubo un conversatorio sobre la estrategia de desarrollo sostenible de Neuquén y su articulación con programas del organismo, con la participación de Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica.

Durante la presentación del reporte, Figueroa destacó el peso del financiamiento internacional para las obras de infraestructura de la provincia. “Cuando uno toma dimensión de la importancia que nos ha asignado la CAF en todo este desarrollo, entiende el rol fundamental que ha tenido para que podamos ir desarrollando estas obras de infraestructura”, sostuvo, según recogió CAF.

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El gobernador agregó que “en un momento fundamental para nosotros, la CAF ha sido clave para acompañar el desarrollo y la transformación que estamos llevando adelante”. También afirmó: “La transformación de Neuquén empezó el día cero, y eso fue lo primero que interpretó la CAF”.

Gobernador de Neuquén Rolando Figueroa y vicepresidente CAF Cristian Asinelli en una recorrida

Qué dice el RED 2026 sobre Argentina y el mundo rural

La presentación técnica del informe estuvo a cargo de Dolores de la Mata, economista principal de la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas de CAF. La especialista expuso los principales hallazgos del reporte y sus implicancias para Argentina.

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El RED 2026 señala que las áreas rurales concentran tierras productivas, biodiversidad, bosques, fuentes de energía y minerales críticos. También subraya su importancia para la seguridad alimentaria, la transición energética, la sostenibilidad ambiental y la diversificación de las economías rurales.

Según CAF, en Argentina el sector agropecuario representa el 5% del valor agregado y el 40% de las exportaciones. Si se incorpora el complejo agroindustrial, esas proporciones llegan al 9% del valor agregado y al 46% de las exportaciones.

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El informe añade que la productividad laboral del sector alcanza USD 19.000 por trabajador. También indica que el stock de capital agropecuario llegó a USD 77.308 millones en 2023, el segundo mayor de América Latina después de Brasil.

La publicación identifica margen para ampliar la productividad y extender los beneficios de la modernización a un universo más amplio de productores. Entre las prioridades menciona inversiones en infraestructura logística, riego e infraestructura digital, además de innovación, difusión tecnológica, acceso al financiamiento y adaptación al cambio climático.

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<b>Energía, litio y Vaca Muerta en la transformación rural</b>

El reporte ubica a la transición energética entre los principales ejes de oportunidad para Argentina. Según el organismo, el país ocupa una posición estratégica en la cadena global de minerales críticos y forma parte, junto con Bolivia y Chile, del llamado Triángulo del Litio.

El informe presentado por CAF en Neuquén analizó el impacto de Vaca Muerta y de los recursos energéticos en la transformación productiva y territorial de la provincia (REUTERS/Alexander Villegas)

Ese espacio concentra más del 60% de las reservas mundiales de litio, de acuerdo con el informe. La actividad minera y los hidrocarburos, además, representan el 8% de las exportaciones argentinas.

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El texto también indica que el país aporta el 1,3% de la producción mundial de petróleo y el 1,1% de la producción mundial de gas natural. En ese marco, sitúa a Vaca Muerta como uno de los principales polos de inversión extranjera directa en energía de la región.

Para el reporte, el desafío consiste en transformar esas ventajas naturales en oportunidades de progreso territorial, integración a nuevas cadenas globales de valor y generación de capacidades locales. Esa lectura vincula la explotación de recursos con una agenda más amplia de desarrollo rural.

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<b>El caso de Neuquén y las inversiones respaldadas por CAF</b>

Neuquén aparece en ese diagnóstico como un caso relevante para observar esas transformaciones. En julio de 2026, CAF aprobó dos operaciones por USD 387,8 millones destinadas a fortalecer la conectividad vial y la infraestructura eléctrica.

Los programas contemplan mejoras en los corredores del norte y en el acceso al Paso Internacional Pichachén. También incluyen infraestructura eléctrica para el interior cordillerano.

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Asinelli vinculó ese respaldo con el enfoque general del reporte. “Neuquén tiene una mirada de largo plazo sobre su desarrollo y CAF decidió acompañar ese plan integral: la conectividad vial, la energía y la infraestructura para el interior cordillerano ordenan el territorio y amplían las oportunidades más allá de los grandes centros urbanos. Ese es, justamente, el mensaje del RED 2026: el mundo rural no es la periferia del desarrollo, sino una de sus principales fuentes”, afirmó, en declaraciones difundidas por CAF.

La presentación cerró con un panel de políticas públicas en el que participaron Diego García Rambeaud, secretario de Producción e Industria de Neuquén; Christian Lopes, rector de la Uncoma; y Noelia Rivera, productora de Chos Malal. El intercambio sumó la perspectiva de la gestión pública, la universidad y los actores productivos sobre los desafíos y nuevos espacios de crecimiento que plantea la transformación del mundo rural.

El organismo sostuvo que la jornada reafirma su compromiso con la generación y difusión de conocimiento para acompañar a los países en el diseño de políticas públicas. Desde esa perspectiva, el fortalecimiento de los territorios rurales requiere infraestructura, financiamiento y herramientas técnicas para ampliar sus oportunidades de desarrollo.