El Gobierno dejó que el dólar supere los $1.500 en una semana en la que subieron bonos y acciones

Wall Street redondeó una semana positiva que también apuntaló a los papeles argentinos.

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La última semana dejó un balance favorable para la cotización de acciones y bonos argentinos. A la vez, se destacó el avance del dólar, cuya cotización mayorista superó por primera vez los 1.500 pesos, con aval del Gobierno.

El Ministerio de Economía colocó $12,16 billones en la segunda licitación de deuda de agosto, una operación permitió alcanzar un nivel de refinanciamiento del 95,96%, luego de recibir ofertas totales por $13,18 billones.

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“La semana estuvo marcada por una gradual normalización de las condiciones financieras locales, luego de varias jornadas de tensión en el mercado de pesos. El BCRA permitió una mayor flexibilidad cambiaria en el margen y el tipo de cambio operó por encima del nivel de 1.500 pesos por dólar que había funcionado como referencia durante agosto”, evaluó el equipo de Research de Puente.

“Al mismo tiempo, las reservas internacionales alcanzaron un máximo de siete años, aunque luego cerraron la semana un poco más abajo. En el mercado monetario, las tasas de muy corto plazo descendieron hacia niveles cercanos al 20%, mientras el Tesoro logró renovar aproximadamente el 96% de sus vencimientos en la licitación de fin de mes”, acotaron desde Puente.

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“La estrategia oficial busca evitar pagar tasas más altas para extender plazos. La incertidumbre política eleva el costo de renovar vencimientos más allá de 2027. El mercado convalidó el nivel de refinanciamiento previsto por el equipo económico”, explicó Ignacio Morales Chief Investments Officer, de Wise Capital.

“La licitación del Tesoro tuvo un rollover de 96%, con las tasas de corte en línea con el mercado secundario, lo que evidencia que el Gobierno prefirió expandir liquidez en el margen antes que convalidar premio en tasa, en especial considerando que se ofrecieron papeles con vencimiento en el actual mandato”, afirmó Juan Manuel Franco, economista Jefe de Grupo SBS.

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“El grueso de la demanda fue a la Lecap corta de noviembre, con la mitad del valor efectivo adjudicado. De cara a las próximas licitaciones, las variables a monitorear serán, además del entorno de tasas, el dólar y la evolución de la nominalidad”, destacó Franco.

El dólar mayorista quedó ofrecido el viernes a $1.512, tras haber anotado un precio récord de $1.514 el miércoles 26. “En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió 13 pesos (+0,9%), algo por encima de los 11 pesos (+0,7%) de aumento registrado en la semana anterior”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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“El movimiento sugiere una recalibración en el balance de prioridades: frente a las tensiones que comenzaban a acumularse en el mercado de tasas, el objetivo pasó de sostener un nivel puntual del dólar a descomprimir las condiciones monetarias”, puntualizó GMA Capital.

“La defensa cambiaria de las semanas previas había contribuido a mantener una plaza relativamente seca, llevando a las tasas de corto plazo a la zona del 30% en un momento en el que, además, la mora empezaba a ocupar los titulares. En ese contexto, la vuelta al pragmatismo implicó aceptar algo más de movimiento cambiario para aliviar la presión del otro lado de la ecuación”, añadieron los expertos de GMA Capital.

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El dólar al público finalizó a $1.535 para la venta, según la referencia del Banco Nación, en un máximo nominal por tercer día seguido. Desde el viernes 21 la ganancia fue de 20 pesos o 1,3 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.533,21 para la venta y $1.480,11 para la compra.

El dólar blue avanzó cinco pesos o 0,3% semanal, a 1.555 pesos.

El Banco Central mejoro su desempeño comprador de divisas de agosto, al absorber en la semana un total de USD 251 millones, mientras que las reservas internacionales brutas quedaron en los USD 49.791 millones, luego de haber alcanzado el martes 25 los USD 50.912 millones, un máximo desde el 6 de septiembre de 2019.

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Mejora para acciones y bonos

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires quedó apenas debajo de los 3.000.000 puntos, con una ganancia semanal de 2,3% en pesos y de 1,1% medida en dólares, según la paridad del “contado con liquidación”.

Entre los AR y acciones de compañias argentinas negociadas en dólares en Wall Street sobresalieron las subas de Edenor (+6,5%) y Banco Supervielle (+5,2%), mientras que del lado perdedor se ubicó Satellogic (-12,9%).

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

“En la última semana, la renta fija argentina, que venía de una dinámica muy vendedora durante todo agosto, volvió a subir. Puntualmente Los Globales subieron 1,3% en la semana y los Bonares, 1%”, precisaron desde IEB.

No obstante, el riesgo país de JP Morgan avanzó en cinco unidades para la Argentina, a 512 puntos básicos, influido por el movimiento de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU.

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“Más allá de algunos rebotes técnicos, los activos domésticos continúan transitando una etapa de mayor debilidad a partir de la postura más cautelosa de los operadores, donde los datos ‘macro’ ya no entusiasman dado que las miradas se dirigen hacia la política y la ‘micro’“, comentó el economista Gustavo Ber.

“En dicho sentido, especial atención despiertan las negociaciones hacia una reforma electoral, entendiendo que las PASO podrían tener un rol central en la definición de las estrategias para las principales fuerzas, y por ende las chances de reelección. Ocurre que lo más interesa a los inversores, aquellos de perfil más estratégico, es la sustentabilidad del régimen económico”, agregó el titular del Estudio Ber.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, consideró que “agosto fue un mes para el olvido en la City, pero no por un solo motivo. En principio los bancos fueron los grandes perdedores del mes con caídas de entre 12% y 17,5% (BBVA, Banco Macro, Supervielle y Galicia). Acá el problema no vino de afuera, sino de los propios balances: la temporada del segundo trimestre confirmó nuevos récords de mora, con Galicia mostrando un 8,2% de cartera irregular”.

Balanz Capital consignó que “agosto cierra como un mes de debilidad en el mercado local. Tanto en la curva pesos como Hard Dollar, los bonos se sintieron pesados. Si bien el contexto internacional no ayudó durante la mayor parte del mes -suba de tasas americanas y nuevos conflictos en Medio Oriente- incluso en los días de mejor ‘clima’ internacional los bonos soberanos se mostraban ofrecidos, desacoplándose de sus pares emergentes”.