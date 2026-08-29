Cuba

El percusionista Degnis Bofill queda detenido por ICE en el aeropuerto de Miami

El músico cubano, de 39 años y ganador de un Latin Grammy, fue arrestado el 19 de agosto tras arribar a Florida y sigue retenido en el centro Krome, en Miami-Dade

Degnis Bofill fue detenido por ICE en el Aeropuerto Internacional de Miami pese a haber ingresado legalmente a Estados Unidos y tener una solicitud de asilo pendiente. (Imagen de cortesía)
Degnis Bofill fue detenido por ICE en el Aeropuerto Internacional de Miami pese a haber ingresado legalmente a Estados Unidos y tener una solicitud de asilo pendiente. (Imagen de cortesía)
Guardar

El percusionista Degnis Bofill fue arrestado el 19 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Miami pese a haber ingresado legalmente a Estados Unidos en abril de 2023 y a tener una solicitud de asilo pendiente.

La magnitud de ese giro aparece en las cifras: en julio, ICE registró alrededor de 49.600 arrestos, el número mensual más alto del segundo mandato de Trump. Más de la mitad de los detenidos ese mes no tenía antecedentes penales en Estados Unidos, según datos analizados por El País.

Bofill, de 39 años, permanece en el centro de detención de Krome, en Miami-Dade. En 2022 ganó el Latin Grammy al Mejor Álbum Folclórico por su participación en Ancestros Sinfónico.

PUBLICIDAD

Su esposa, Mara Delgado, abrió una campaña para reunir fondos destinados a la defensa legal y a los gastos vinculados con una eventual liberación. Hasta el 25 de agosto, la recaudación ya había superado los USD 50,000.

Cuatro días antes del arresto de Bofill, ICE había detenido al pianista cubano Andy García Palacios en Los Ángeles. El músico fue arrestado el 15 de agosto y permanece en el Centro de Procesamiento Adelanto, en California.

Los dos casos, ocurridos con menos de una semana de diferencia en aeropuertos de Miami y Los Ángeles, generaron inquietud entre artistas cubanos radicados en Estados Unidos. También dieron lugar a campañas de apoyo para enfrentar sus procesos migratorios.

PUBLICIDAD

ICE registró alrededor de 49.600 arrestos en julio, la cifra mensual más alta del segundo mandato de Donald Trump. (Imagen de cortesía)
ICE registró alrededor de 49.600 arrestos en julio, la cifra mensual más alta del segundo mandato de Donald Trump. (Imagen de cortesía)

ICE sostuvo que Bofill violó las condiciones de admisión pese a su ingreso regular

El caso de Bofill responde de forma directa a una pregunta central en medio de las redadas: haber entrado legalmente a Estados Unidos no garantiza quedar fuera del alcance de las autoridades migratorias. ICE confirmó que el músico había ingresado de manera regular, pero afirmó que después incumplió las condiciones de su admisión y que, por ese motivo, se encontraba en violación de la ley migratoria estadounidense.

La solicitud de asilo pendiente tampoco impidió su detención. Ese punto convirtió su situación en un ejemplo de una política que dejó de concentrarse principalmente en personas consideradas una amenaza para la seguridad pública y pasó a incluir arrestos más amplios.

El alcance de esa expansión también afectó a ciudadanos cubanos que llevaban años en territorio estadounidense. De acuerdo con Human Rights Watch, hubo miles de deportaciones de cubanos hacia México entre enero de 2025 y marzo de 2026.

De los 4,353 cubanos deportados a ese país cuyos datos fueron analizados por la organización, 27% no tenía antecedentes penales en Estados Unidos. La entidad añadió que muchos habían vivido durante años, e incluso décadas, en el país.

Degnis Bofill, de 39 años, permanece detenido en el centro de Krome, en Miami-Dade, tras ganar en 2022 un Latin Grammy por Ancestros Sinfónico. (Imagen de cortesía)
Degnis Bofill, de 39 años, permanece detenido en el centro de Krome, en Miami-Dade, tras ganar en 2022 un Latin Grammy por Ancestros Sinfónico. (Imagen de cortesía)

Las deportaciones incluyeron a cubanos con trayectorias migratorias distintas

Según la organización, entre los deportados había personas con antecedentes migratorios complejos, mientras otras habían tenido residencia permanente con anterioridad. Ese detalle amplía el alcance del patrón que reflejan los arrestos de Bofill y García Palacios.

Citado por El País, el análisis de los datos de ICE mostró que el aumento de las detenciones no se limitó a personas con historial criminal. En ese marco, los dos músicos cubanos con trámites de asilo pendientes y sin antecedentes legales quedaron expuestos a una posible deportación.

Temas Relacionados

ICEDonald TrumpAsiloDeportacionesCuba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El embajador de Estados Unidos ante la ONU acusa a GAESA de acumular USD 18,000 millones en el exterior

La denuncia fue presentada por Jeffrey A. Bartos ante el Consejo de Seguridad de la ONU, al sostener que el dinero del grupo militar contrasta con la falta de alimentos en la isla

El embajador de Estados Unidos ante la ONU acusa a GAESA de acumular USD 18,000 millones en el exterior

Un cubano de 23 años muere en Guyana tras quedar bajo dos contenedores en un recinto de trabajo

Alex Jesús Gonzáles Beria fue encontrado sin vida en una zona de almacenamiento en East Bank Demerara, mientras la Policía revisa cómo ocurrió el accidente y espera la autopsia para aclarar las circunstancias del caso

Un cubano de 23 años muere en Guyana tras quedar bajo dos contenedores en un recinto de trabajo

La trama tras las misiones médicas cubanas: opacidad, explotación laboral y denuncias de trabajo forzoso

Cerca de 20,000 médicos cubanos han abandonado las misiones internacionales en los últimos años, huyendo de un sistema que retiene la mayoría de sus ingresos y restringe sus libertades más básicas

La trama tras las misiones médicas cubanas: opacidad, explotación laboral y denuncias de trabajo forzoso

¿Por qué “2+2=5″ en Cuba y cómo contradice la realidad de la isla?

La expresión nacida como símbolo de la manipulación de la verdad ganó nueva vida en la isla, donde Internet y los teléfonos abrieron espacio para contrastar lo que se dice desde el poder

¿Por qué “2+2=5″ en Cuba y cómo contradice la realidad de la isla?

Díaz-Canel reconoce situación crítica con el suministro de agua potable en La Habana

La capital cubana, con casi 2 millones de habitantes, ve cómo la falta de electricidad agrava fallas antiguas. El mandatario recorrió un punto clave junto al gabinete. La solución que se ensaya aún no alcanza

Díaz-Canel reconoce situación crítica con el suministro de agua potable en La Habana

TECNO

Qué contamina más: un auto eléctrico o uno de gasolina, esto reveló el MIT

Qué contamina más: un auto eléctrico o uno de gasolina, esto reveló el MIT

OpenAI termina su alianza con Cursor porque ahora pertenece a SpaceX: “No podemos confiar”

Cinco hábitos que todo usuario debe adoptar para mejorar la seguridad de su teléfono

Qué promete Meta para prevenir la adicción de adolescentes a Instagram y Facebook

Navegación cuántica sin GPS en el mar resulta 10 veces más precisa que los sistemas basados en satélites

ENTRETENIMIENTO

Mónica Bellucci habló sobre su separación de Tim Burton: “Lo importante es salir enriquecidos del tiempo que pasamos juntos”

Mónica Bellucci habló sobre su separación de Tim Burton: “Lo importante es salir enriquecidos del tiempo que pasamos juntos”

“Lo aprendí a los 7 años”: la particular enseñanza de Sean Penn que marcó la carrera de Dakota Fanning

“Cuando salió la primera, nos destrozaron”: Sandra Bullock recordó las duras críticas a Hechizo de amor antes de su regreso

“Por Asgard”: el día que Tom Hiddleston apareció con cabello rubio y martillo en mano para convertirse en Thor

¿Una película de Hooters? La famosa cadena de restaurantes llevará su insólita historia al cine

MUNDO

El impactante video de una familia que quedó atrapada en medio de la riada en Nepal y sobrevivió a la catástrofe

El impactante video de una familia que quedó atrapada en medio de la riada en Nepal y sobrevivió a la catástrofe

Un grupo de voluntarios escoceses lleva 30 años buscando el tesoro de Carlos I en un estuario y ahora asegura que lo encontró

Rusia probó un misil balístico intercontinental de combustible sólido

La purga de Xi Jinping en el Ejército chino reduce la Comisión Militar Central a dos miembros activos

En medio de una escalada de la guerra, Zelensky busca lanzar hasta 1.000 drones diarios contra Rusia