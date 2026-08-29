El percusionista Degnis Bofill queda detenido por ICE en el aeropuerto de Miami

Degnis Bofill fue detenido por ICE en el Aeropuerto Internacional de Miami pese a haber ingresado legalmente a Estados Unidos y tener una solicitud de asilo pendiente. (Imagen de cortesía)

Guardar

El percusionista Degnis Bofill fue arrestado el 19 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Miami pese a haber ingresado legalmente a Estados Unidos en abril de 2023 y a tener una solicitud de asilo pendiente.

La magnitud de ese giro aparece en las cifras: en julio, ICE registró alrededor de 49.600 arrestos, el número mensual más alto del segundo mandato de Trump. Más de la mitad de los detenidos ese mes no tenía antecedentes penales en Estados Unidos, según datos analizados por El País.

Bofill, de 39 años, permanece en el centro de detención de Krome, en Miami-Dade. En 2022 ganó el Latin Grammy al Mejor Álbum Folclórico por su participación en Ancestros Sinfónico.

PUBLICIDAD

Su esposa, Mara Delgado, abrió una campaña para reunir fondos destinados a la defensa legal y a los gastos vinculados con una eventual liberación. Hasta el 25 de agosto, la recaudación ya había superado los USD 50,000.

Cuatro días antes del arresto de Bofill, ICE había detenido al pianista cubano Andy García Palacios en Los Ángeles. El músico fue arrestado el 15 de agosto y permanece en el Centro de Procesamiento Adelanto, en California.

Los dos casos, ocurridos con menos de una semana de diferencia en aeropuertos de Miami y Los Ángeles, generaron inquietud entre artistas cubanos radicados en Estados Unidos. También dieron lugar a campañas de apoyo para enfrentar sus procesos migratorios.

PUBLICIDAD

ICE registró alrededor de 49.600 arrestos en julio, la cifra mensual más alta del segundo mandato de Donald Trump. (Imagen de cortesía)

ICE sostuvo que Bofill violó las condiciones de admisión pese a su ingreso regular

El caso de Bofill responde de forma directa a una pregunta central en medio de las redadas: haber entrado legalmente a Estados Unidos no garantiza quedar fuera del alcance de las autoridades migratorias. ICE confirmó que el músico había ingresado de manera regular, pero afirmó que después incumplió las condiciones de su admisión y que, por ese motivo, se encontraba en violación de la ley migratoria estadounidense.

La solicitud de asilo pendiente tampoco impidió su detención. Ese punto convirtió su situación en un ejemplo de una política que dejó de concentrarse principalmente en personas consideradas una amenaza para la seguridad pública y pasó a incluir arrestos más amplios.

PUBLICIDAD

El alcance de esa expansión también afectó a ciudadanos cubanos que llevaban años en territorio estadounidense. De acuerdo con Human Rights Watch, hubo miles de deportaciones de cubanos hacia México entre enero de 2025 y marzo de 2026.

De los 4,353 cubanos deportados a ese país cuyos datos fueron analizados por la organización, 27% no tenía antecedentes penales en Estados Unidos. La entidad añadió que muchos habían vivido durante años, e incluso décadas, en el país.

Degnis Bofill, de 39 años, permanece detenido en el centro de Krome, en Miami-Dade, tras ganar en 2022 un Latin Grammy por Ancestros Sinfónico. (Imagen de cortesía)

Las deportaciones incluyeron a cubanos con trayectorias migratorias distintas

Según la organización, entre los deportados había personas con antecedentes migratorios complejos, mientras otras habían tenido residencia permanente con anterioridad. Ese detalle amplía el alcance del patrón que reflejan los arrestos de Bofill y García Palacios.

PUBLICIDAD

Citado por El País, el análisis de los datos de ICE mostró que el aumento de las detenciones no se limitó a personas con historial criminal. En ese marco, los dos músicos cubanos con trámites de asilo pendientes y sin antecedentes legales quedaron expuestos a una posible deportación.