IAEF: la entidad de los gerentes financieros pone el foco en la competitividad y sus directivos analizaron el riesgo electoral

Ezequiel Mirazón, presidente del Comité Organizador de la 47º Convención del IAEF, y Pablo Miedziak, presidente del Instituto

Guardar

El Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) celebrará su 47º Convención Anual la próxima semana, entre el 3 y el 6 de septiembre, en Puerto Iguazú. ¿El lema?: “Argentina: de la Estabilidad al Crecimiento – Cómo Generar Competitividad Sostenida”.

El cierre del encuentro estará a cargo del presidente Javier Milei. La Convención, el más antiguo de los dos grandes eventos anuales del IAEF, reúne cada año a referentes del mundo económico, político y empresarial. Estarán presentes tres ministros del gabinete —Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores)–, gobernadores, legisladores de distintas fuerzas políticas, economistas y CEOs de empresas.

PUBLICIDAD

Pablo Miedziak, presidente del IAEF, y Ezequiel Mirazón, presidente del Comité Organizador de la 47º Convención, conversaron con Infobae sobre la agenda del evento, la economía argentina y los riesgos del año electoral.

El presidente Javier Milei cerrará el evento de dos jornadas (Jaime Olivos)

“IAEF está a punto de cumplir 60 años y es una institución apolítica, plural, profesional y técnica. Tratamos siempre que estén todas las voces porque somos una comunidad comprometida con que Argentina funcione mejor y tenemos la suerte de que nos acompañe siempre el Presiente. Entiendo que, además, es su primera visita a Misiones”, destacó Miedziak.

PUBLICIDAD

— ¿Cómo ven la coyuntura económica?

— Miedziak: Hay un reloj que va a dos velocidades. Tres sectores a los que les va muy bien, la minería, el agro y la energía, acompañados por grandes reformas y RIGIs multimillonarios que van a dar lugar a una mejor Argentina para hacer negocios en los próximos 20 años. Y está la velocidad a la que van las pymes y mucha gente a la que le cambió el contexto y ahora compiten con China. Son los textiles, por ejemplo. El gran desafío es encontrar ese equilibrio para que todos crezcan.

PUBLICIDAD

Luis "Toto" Caputo, otro de los disertantes del encuentro de CFO (Jaime Olivos)

— ¿Cuánto tiempo puede funcionar ese esquema a dos velocidades?

— Miedziak: La gente ya puso mucho de lo que tenía que poner y está esperando medidas. Las pymes, también. Falta una gran reforma impositiva, por que muchas pymes no pueden seguir compitiendo. Ese cambio de reglas hizo que muchos la pasen muy mal, pero los indicadores empiezan a mostrar que se tocó fondo. La morosidad llegó al pico y debería haber un nuevo reacomodamiento. No hay reformas sostenibles sin que la gente vea los resultados. Es momento de que las personas de a pie deje de hacer el esfuerzo y empiece tener salarios que les ganen a la inflación.

PUBLICIDAD

— Mirazón: Argentina dio un paso muy grande. Pasamos inflación alta, volatilidad, riesgo país muy alto y libertades cercenadas a una situación que es mucho más estable desde lo económico, político, legal y fiscal. Pero no es suficiente, es una base. El desafío en la segunda parte de esta carrera es ser sostenible y sumar competitividad.

Agenda

Además de Milei y los ministros mencionados, entre otros, el evento contará con la presencia de Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central; y los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). La agenda legislativa estará a cargo de Martín Menem y Patricia Bullrich.

PUBLICIDAD

El panel “Los empresarios que apuestan al país” contará con la presencia de Jorge Brito, presidente de Banco Macro.

La convención de este año se realizará en Iguazú, Misiones (Jaime Olivos)

Sobre “Economía: ¿cómo pasar de la estabilidad al crecimiento" hablarán Daniel Artana (FIEL) y Mariana Camino (Abeceb). Daniel Lacalle pondrá foco en “El nuevo orden global” y Sergio Berensztein en el año electoral que viene.

PUBLICIDAD

La agenda de los CFO estará a cargo de Jorge Diehl (Aluar), Pablo Mainardi (Arcor) y Nancy Reppeto (Pluspetrol); la de las cámaras empresariales contará con Alejandro Bertone (ACA), Mario Grinman (CAC) y Martín Rappallini (UIA). Fabián Lombardo (Aerolíneas Argentinas) y Diego Rivas (Galicia) se referirán a “Cómo reconvertirse y competir”.

— El lema de la convención es “De la estabilidad al crecimiento”. ¿Por dónde empieza a transitarse ese camino?

— Mirazón: Ese camino ya empezó. Se hizo la reforma laboral, por ejemplo. Hay una segunda fase que requiere una reforma tributaria porque la carga fiscal y los impuestos distorsivos son muy relevantes todavía. Y cada empresa tiene que trabajar en su propia eficiencia.

PUBLICIDAD

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados (Jaime Olivos)

— Miedziak: La estabilidad es un punto de partida, no de llegada. Un empresario hoy sabe más o menos cuál va a ser el tipo de cambio del lunes y tiene una idea de cómo vendrá la inflación, aunque aún no sea la que queremos. La reforma laboral va a ayudar, pero tendrá impacto en unos años. La verdad, hay sectores que no creo que se vayan a reactivar. Argentina tiene una realidad diferente. Vemos autos chinos que antes no estaban, por caso, y eso significa amortiguadores, ruedas y tornillos que se hacen también allá. Eso llegó para quedarse, como pasa en muchos otros países. El que estaba protegido tendrá que adaptarse. Al que fabrica medias o pantalones no le va a ir mejor y el que vende autos tendrá que competir más.

— ¿Qué es lo que más les preocupa de la coyuntura?

— Miedziak: La gran preocupación es la incertidumbre en este país en el lo que lo económico y lo político van de la mano desde hace 70 u 80 años. Yo le tengo una sana envidia a Perú, en ese sentido, que tiene desde hace 20 años un Banco Central con el mismo presidente. El riesgo país venía estable en unos 400 puntos básicos y hace un mes empezó a subir más por temas políticos que económicos. Hubo algo que hizo mucho ruido: un gobernador diciendo que va a expropiar todo lo que haya que expropiar, y que, además, emitió una cuasimoneda. Si eso gana está claro que volverán los seis o siete tipos de cambio y los problemas para exportar. La gran preocupación es el péndulo que hace que cada cuatro años nos vayamos de un lado al otro.

PUBLICIDAD

Iván Werning, vicepresidente del Banco Central

— Mirazón: Mi mayor preocupación es que volvamos a perder la oportunidad. Argentina genera confianza otra vez, las empresas emiten deuda a tasas mucho más bajas y algunas buscan IPOs. Volvimos a estar en el radar de los inversores. No podemos cambiar las reglas de juego otra vez. La sociedad, sobre todo en los últimos años, empezó a subir la vara: no acepta más piquetes, el “roban pero hacen” y le pide explicaciones al Congreso. Tenemos buenos ejemplos de ecosistemas que se generaron: Vaca Muerta, la minería, y la economía del conocimiento, que hoy exporta más de 10.000 millones de dólares con una industria a la que le dimos estabilidad y la dejamos crecer.

— ¿Cómo ven el escenario financiero y cambiario de cara al año electoral?

— Miedziak: No lo veo complicado, al menos en los próximos meses. Después, la verdad, puede pasar cualquier cosa, lo vimos en experiencias pasadas: es muy difícil hacer pronósticos. Desde lo económico, el equipo de Luis Caputo entra al año electoral con una espalda grande: tiene acceso a financiamiento y buenas relaciones con los organismos y bancos internacionales. El ministro está muy confiado. Podría haber salido a los mercados internacionales, pero no lo hizo porque asegura estar cubierto y espera costos menores. Si después de las PASO, si finalmente se hacen, hay chances de que las reglas vuelvan a cambiar vamos a ver mucha más sensibilidad.

— Mirazón: El Gobierno sigue con superávit, las exportaciones están muy fuertes, se acumularon reservas en el Banco Central y tienen poder de fuego. No me imagino una inestabilidad fuerte en el tipo de cambio. Más cerca de las elecciones podría haber un poco más de turbulencia, pero no me creo que sean saltos relevantes.

— El tema de la mora bancaria se convirtió en un asunto político. ¿Cómo lo analizan?

— Miedziak: En términos técnicos, las tasas empezaron a bajar y no hay más licuación de los créditos. Además, está el análisis del riesgo crediticio de quienes prestaron dinero. En retail, la mayoría de la mora se ve sobre todo en sub-25 que sacaron hasta 400.000 pesos sin saber muy bien qué significaba tomar un préstamo. Hay plataformas que prestaron en función del gasto, sin un análisis serio. La mora en préstamos hipotecarios es del 1 por ciento. Ahí sí se hizo un buen análisis crediticio y cuando está la casa en juego, la gente no deja de pagar.

— ¿Es responsabilidad de quienes dieron los créditos, entonces? Un tema entre privados, como dice el Presidente.

— Miedziak: Hay un contrato entre partes. El que presta debería hacer un buen análisis y el tomador evaluar bien si acepta o no. Eso sí es una cuestión entre privados. Si se sale a hacer un salvataje, el único que pierde es el que cumple. Hay un 13% de mora y un 87% que paga. ¿Vamos a castigar a quien está honrando su compromiso? Los bancos toman riesgos y hacen negocios: si sale mal tendrán que asumir las pérdidas. No pasó algo tan tremendo como para justificar un salvataje. Es muy importante también la educación financiera de los más jóvenes. Muchos vieron plata disponible y la agarraron sin entender el compromiso que iban a tener que honrar después.