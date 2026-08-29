El Ministerio de Gobernación de Guatemala lanza la campaña Llama de la Prevención para los recorridos de antorchas

Una persona sostiene un folleto informativo de la campaña «Llama de la Prevención» del Ministerio de Gobernación de Guatemala para las Fiestas Patrias. (Ministerio de Gobernación)

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El Ministerio de Gobernación de Guatemala lanzó la campaña Llama de la Prevención para reducir hechos de violencia durante los recorridos de antorchas de las fiestas patrias, después de que el año pasado esas actividades derivaran en agresiones con bolsas de agua, hielo y otros objetos que, según las autoridades, pusieron en riesgo a los asistentes e incluso podrían llevar a la suspensión de este tipo de celebraciones.

La estrategia se apoya en cuatro líneas temáticas: prevención de la violencia, cultura de paz, uso responsable del agua y sensibilización para evitar la contaminación ambiental. El plan también prevé difusión en redes sociales, contenido digital informativo, materiales impresos y acciones territoriales para llevar el mensaje a la población.

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El eje central de la campaña es directo: las autoridades buscan impedir agresiones, riñas, vandalismo y cualquier conducta que altere los recorridos de antorchas, con el argumento de que la tradición debe mantenerse como una actividad familiar, pacífica y segura. El lema oficial es: “Yo soy prevención, me sumo a la solución”.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala lanzó la campaña Llama de la Prevención para reducir la violencia en los recorridos de antorchas de las fiestas patrias. (Ministerio de Gobernación)

La campaña apunta a frenar agresiones y objetos lanzados durante los recorridos

El subdirector general Pablo Rodríguez Ismalej dijo durante la presentación que, para la Policía Nacional Civil, prevenir significa “adelantarnos a los riesgos y trabajar junto a la ciudadanía para construir comunidades más seguras donde prevalezcan el respeto, la convivencia y la paz”.

Rodríguez Ismalej explicó que la iniciativa fue impulsada por la tercera viceministra de Gobernación junto con la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia y la Policía Nacional Civil, a través de la Subdirección General de Prevención del Delito. Añadió que el propósito es “prevenir hechos de violencia durante los recorridos de las antorchas y promover una fiesta patria segura, responsable y en paz”.

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El funcionario describió escenas observadas en años recientes durante estas celebraciones. Señaló que algunas personas han lanzado bolsas con hielo, agua y otros objetos que pueden ser peligrosos para la vida de los demás, y por eso hizo un llamado a evitar agresiones, riñas y actos de vandalismo.

En esa misma línea, sostuvo que la seguridad empieza antes de que ocurra un hecho violento y remarcó que la prevención también implica cuidar la vida, los espacios públicos y el entorno. “Hoy queremos recordar que todos somos prevención, porque cada uno de nosotros puede ser parte de la solución”, afirmó.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala lanzó la campaña Llama de la Prevención para reducir la violencia en los recorridos de antorchas de las fiestas patrias. (Ministerio de Gobernación)

El Gobierno vincula la antorcha con la tradición y rechaza la violencia como forma de celebración

Lorena Hernández, de UPSV Comunicación Social, presentó la campaña como una acción institucional para generar conciencia, promover conductas preventivas y acercar a la ciudadanía un mensaje “claro, oportuno y cercano” sobre la importancia de prevenir. Según explicó, las fiestas patrias reúnen a miles de personas en los recorridos de antorchas y el objetivo es que esa tradición se viva con seguridad, respeto y sin violencia.

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Hernández detalló que la difusión incluirá publicaciones estáticas y videos cortos en redes interinstitucionales, además de materiales de sensibilización. Entre ellos mencionó un acordeón informativo con acciones preventivas para las fiestas patrias, un volante, bolsas ecológicas y una cinta para que los participantes se identifiquen como parte de la campaña.

La vocera también incorporó el componente ambiental al enfoque oficial. Explicó que una de las metas es evitar las “alfombras” de bolsas que quedan después de los recorridos y reforzar la idea de que la celebración no debe derivar en contaminación.

La viceministra de Prevención de la Violencia y el Delito Mayra de León vinculó la campaña con el inicio de las festividades patrias tras el Día de la Bandera, conmemorado el 17 de agosto. Sostuvo que la antorcha representa el mensaje de independencia y que esa, y no la agresión, es la tradición que el Gobierno quiere preservar.

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“Tirar bolsas de agua, ser agresivos, ser violentos no lo es”, afirmó la viceministra. También recordó que el año pasado estos espacios “se convertían en batallas campales” en las que se arrojaban agua, hielo y otros objetos contundentes.

De León pidió a medios de comunicación, autoridades, padres, madres y docentes acompañar el esfuerzo para contener esos comportamientos y reforzar el sentido patriótico de la actividad. Advirtió además que sería grave que hubiera que suspender celebraciones de este tipo por hechos violentos y llamó a llevar “por todo el país el mensaje de sumarnos a la prevención, de no utilizar la violencia para celebrar la independencia”.

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