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Catástrofe en Nepal: la Policía detuvo a 29 personas por llevarse 60.000 dólares de una caja arrastrada por la riada

Durante la intervención y los registros corporales a los sospechosos en el lugar, los agentes interceptaron a 29 hombres, con edades comprendidas entre los 19 y los 49 años

Personas transportan pertenencias rescatadas de casas dañadas tras las inundaciones repentinas y el deslizamiento de tierra en Devighat, distrito de Nuwakot, Nepal, 29 de agosto de 2026. REUTERS/Adnan Abidi
Personas transportan pertenencias rescatadas de casas dañadas tras las inundaciones repentinas y el deslizamiento de tierra en Devighat, distrito de Nuwakot, Nepal, 29 de agosto de 2026. REUTERS/Adnan Abidi
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La Policía de Nepal detuvo este sábado a 29 personas acusadas de forzar y saquear una caja fuerte que había sido arrastrada por la violenta riada del miércoles y que contenía más de 9,2 millones de rupias nepalíes (unos 60.000 dólares) en efectivo.

“Tras recibir información de que residentes locales habían forzado una caja fuerte (...) para sustraer arbitrariamente dinero en efectivo en su interior, se desplegó de inmediato un contingente policial en el lugar”, escribió la Policía en un comunicado compartido en sus redes.

Los vecinos de la localidad de Galchhi, en el distrito sur de Dhading, encontraron la caja blindada traída desde la zona alta del desastre en Rasuwa por la fuerza del agua, que arrastró durante más de 150 kilómetros todo lo que pilló a su paso, y trataron de reventarla para sustraer el dinero, según añadió la nota policial.

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Durante la intervención y los registros corporales a los sospechosos en el lugar, los agentes interceptaron a 29 hombres, con edades comprendidas entre los 19 y los 49 años, y lograron incautar millones de rupias nepalíes en efectivo.

Este arresto masivo llega dos días después de que la Policía del distrito de Chitwan confirmara la detención de dos sospechosos después de que se viralizara un vídeo en redes sociales donde se les podía ver robando joyas de un cadáver arrastrado por la riada.

La Policía ha abierto una investigación judicial para esclarecer el origen exacto de la caja fuerte y del dinero encontrado, así como para determinar si hay más personas involucradas en el saqueo de bienes arrastrados por las inundaciones.

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Por su parte, El papa León XIV ha enviado una “ayuda económica” a la Caritas de Nepal tras la devastadora riada del pasado miércoles, que por el momento se ha saldado con la vida de al menos 676 personas, según el último balance.

La ayuda del papa, cuya cuantía no ha sido revelada, se destinará a comida, bienes de primera necesidad y centros de acogida para los desplazados, informa este sábado el medio oficial Vatican News.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Italiana ha desembolsado 500.000 euros obtenidos de las donaciones de sus fieles en la declaración de la renta, según la misma fuente.

Las autoridades de Nepal han elevado este sábado a 669 la cifra de cuerpos recuperados tras la devastadora riada del miércoles en la cuenca del Bhote Koshi, lo que eleva el total de fallecidos entre Nepal y el Tíbet a 676 personas, mientras que casi 3.000 siguen en paradero desconocido en ambos lados de la frontera.

(Con información de EFE)

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