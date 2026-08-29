Desolados: Restaurantes de La Habana lucen vacíos y sin ventas ante crisis económica, energética y social en Cuba

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Abrir y sostener un restaurante en Cuba se ha convertido en un desafío marcado por la escasez de insumos, los altos costos y la inflación. Los dueños deben buscar alternativas diarias para abastecerse y mantener sus puertas abiertas frente a una economía cada vez más incierta.

A pesar de la creatividad y el esfuerzo, la crisis económica obliga a muchos a reducir menús, ajustar precios o incluso cerrar. La perseverancia se ha vuelto indispensable para quienes apuestan por la gastronomía en la isla.

Los pasajes de La Habana lucen con poca afluencia de turistas y pobladores, en zonas donde anteriormente podían estar llenas. (Infobae Cuba/ ADALBERTO ROQUE / AFP)

La Guarida, uno de los restaurantes cubanos más conocidos internacionalmente —ubicado en el edificio de La Habana que apareció en la película cubana "Fresa y chocolate", completamente solo en un día donde La Habana, antes de la crisis, estaba abarrotado. (Infobae Cuba/ ADALBERTO ROQUE / AFP)

Abrir un restaurante en la Cuba actual desafía toda lógica. En medio de apagones, escasez de insumos y una fuerte caída del turismo. (Infobae Cuba/ ADALBERTO ROQUE / AFP)

En sus mejores años, personalidades como Steven Spielberg y Mick Jagger visitaron el lugar. Fotografías colgadas en sus paredes muestran a esas celebridades y a otras figuras como Madonna en tiempos de mesas abarrotadas. (Infobae Cuba/ ADALBERTO ROQUE / AFP)

El Balcon de los Hermanos, otro de los restaurantes reconocidos de Cuba, batalla ante la falta de energía y con evitar que los productos se estropeen. (Infobae Cuba/ ADALBERTO ROQUE / AFP)

Entre dueños de restaurantes, asimilan la crisis que enfrentan. "El 90% de la población cubana no puede comer en un restaurante" es uno de los comentarios más repetidos. (Infobae Cuba/ ADALBERTO ROQUE / AFP)

Muchos restaurantes han cerrado temporal o definitivamente ante la poca afluencia. (Infobae Cuba/ ADALBERTO ROQUE / AFP)

Un músico interpreta sus melodías entre mesas vacías que esperan clientes. (Infobae Cuba/ ADALBERTO ROQUE / AFP)

El endurecimiento en enero de las sanciones estadounidenses dejó a Cuba sin combustible ni energía eléctrica, varios ingredientes escasean y hay una inflación rampante. (Infobae Cuba/ ADALBERTO ROQUE / AFP)

Dedicar varias horas al día a buscar insumos para mantener abierto el local, es parte de los retos de los comerciantes. Lo más difícil de encontrar es aceite, aseguran. (Infobae Cuba/ ADALBERTO ROQUE / AFP)