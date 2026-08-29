Misterio en Chubut: la Justicia investiga la aparición de una camioneta hundida en un lago

La silueta de la Ford F-100 que se encontró sumergida en el lago La Plata en el Parque Protegido Municipal Shoonem (Gentileza Diario Jornada)

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Una camioneta Ford F-100 fue hallada hundida en el lago La Plata, dentro del Parque Protegido Municipal Shoonem, en Alto Río Senguer, provincia de Chubut. El caso abrió una investigación por posible daño ambiental, por la incertidumbre sobre si el vehículo tenía ocupantes al momento de ingresar al agua y por la posibilidad de restringir el acceso turístico durante el invierno.

La camioneta fue localizada a unos 30 metros de la costa y a cuatro metros de profundidad, en inmediaciones del Arroyo El Perdido, según informó El Chubut. El municipio ya presentó una denuncia y dio intervención a la Policía del Chubut, la Fiscalía de Sarmiento y las áreas de Ambiente. “Hasta ayer al mediodía no habían remitido las actuaciones de la Policía a la oficina de la fiscalía”, informaron a Infobae fuentes judiciales de Sarmiento.

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La fiscalía en Sarmiento se encuentra a cargo de la investigación del hecho (Ministerio Público Fiscal de Chubut)

El intendente de Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi, confirmó que el rodado ya fue identificado y que pertenecería a una persona de Comodoro Rivadavia. De acuerdo con los registros municipales, esa persona había ingresado al parque el 31 de julio.

La hipótesis que maneja la Justicia

La principal línea de investigación indica que la F-100 pudo haber ingresado por un sector cercano a Laguna del Toro, aprovechando que durante el invierno algunas zonas del lago permanecen congeladas.

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Pero Mongilardi cuestionó esa posibilidad. “Es una locura, porque por más que esté congelado, no sé en qué cabeza cabe, no sé usted, yo no pasaría ni caminando sobre el lago, viendo las profundidades que tiene”, afirmó a medios locales.

El alcalde Miguel Mongilardi denunció el hecho y pidió la intervención de la Justicia por el daño ambiental en el área protegida (Municipio Alto Río Senguer)

La investigación también busca establecer el recorrido que hizo la camioneta antes de terminar en el fondo del lago. Otro punto sin respuesta es qué ocurrió con las personas que podrían haber estado a bordo cuando ingresaron al área protegida. “Ahora uno ve esta situación y dice, ¿qué pasó con los ocupantes?”, planteó el jefe comunal, citado por la prensa local. Hasta el momento no se informó cuántas personas viajaban en el vehículo ni se confirmó la existencia de víctimas fatales.

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El municipio pidió que la pesquisa avance hasta esclarecer completamente lo ocurrido y determinar responsabilidades. Según informó El Chubut, a raíz de este episodio, las autoridades locales analizan junto con el Concejo Deliberante cerrar el acceso a la reserva durante el invierno para el turismo y permitir solo el ingreso de propietarios a sus instalaciones.

El impacto ambiental en la zona

La principal preocupación oficial es el efecto que la permanencia de la camioneta puede haber tenido sobre el lago. Las autoridades advirtieron sobre la posible liberación de combustible, aceite, otros fluidos y componentes como la batería en un espejo de agua ubicado dentro de un área protegida.

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Mongilardi estimó que el vehículo llevaba “más de, fácil, de una o dos semanas” sumergido. En otra declaración citada por el diario chubutense, sostuvo: “Estimamos que hace más de, fácil, de una o dos semanas que ese vehículo está en el agua, con todo lo que eso conlleva”.

Personal de Ambiente se trasladó hasta la zona para geolocalizar la camioneta, tomar fotografías y registrar las condiciones en las que permanece sumergida. A la vez, las autoridades deben definir qué operativo usarán para extraerla sin agravar el impacto sobre el ecosistema.

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