Hasta ocho horas sin electricidad: los cortes programados que exponen la presión sobre la red eléctrica de Honduras

La estatal asegura que los cortes obedecen a labores destinadas a mejorar la red eléctrica. (FOTO: El Heraldo)

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La ENEE programó interrupciones este viernes en amplias zonas de Santa Bárbara y Cortés para ejecutar trabajos de mantenimiento.

Algunos sectores permanecerán sin servicio durante una jornada completa de trabajo, en medio de una discusión nacional sobre la fragilidad y modernización del sistema eléctrico.

Para cientos de hogares, comercios y empresas del norte y occidente de Honduras, este viernes comenzará con una previsión poco habitual: organizar parte de la jornada alrededor de varias horas sin electricidad.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó interrupciones en numerosos sectores de Santa Bárbara y Cortés, con trabajos que en algunos puntos se extenderán durante hasta ocho horas.

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La estatal sostiene que no se trata de racionamientos por falta de generación, sino de cortes programados para realizar mantenimiento y mejorar la red eléctrica.

Ese matiz es importante, pero no elimina el impacto económico y cotidiano que puede representar una interrupción prolongada.

Ocho horas pueden equivaler a toda una jornada productiva

Uno de los cortes más largos está previsto en Cofradía, donde una intervención relacionada con Generadores Solares S.A. de C.V. (Gesolsa), en El Pollito, está programada de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

En San Pedro Sula, otros sectores permanecerán sin suministro entre 8:45 de la mañana y 2:45 de la tarde, mientras que diferentes comunidades tendrán ventanas de tres horas.

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Santa Bárbara concentra una lista todavía más extensa de comunidades afectadas, desde zonas residenciales y rurales hasta instalaciones productivas, generadoras y el Centro Penitenciario El Pozo.

Para un hogar, varias horas sin energía pueden significar modificar actividades básicas.

Para un comercio, restaurante, taller o pequeña empresa pueden representar equipos detenidos, pérdida de refrigeración, menor atención al público y necesidad de utilizar generación propia.

El sistema eléctrico hondureño mantiene un plan de expansión de transmisión con horizonte hasta 2035. (FOTO: Hondudiario)

Mantenimiento programado no es lo mismo que apagón por déficit

La ENEE publica semanalmente calendarios de mantenimiento y órdenes de operación dentro del Sistema Interconectado Nacional. Para la semana del 24 al 30 de agosto existe una programación oficial de trabajos en la red.

Eso permite diferenciar estas interrupciones de un corte inesperado o de un racionamiento por insuficiencia energética.

Programar mantenimiento es, de hecho, una práctica necesaria para evitar fallas mayores.

La pregunta de fondo es otra: por qué tantas comunidades deben soportar interrupciones prolongadas para que la red pueda seguir siendo intervenida y actualizada.

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Algunos trabajos podrán extenderse durante hasta ocho horas, según la programación divulgada. (FOTO: La Tribuna)

La propia planificación eléctrica del país reconoce que la red necesita inversiones de largo plazo.

El Plan de Expansión de la Red de Transmisión 2026-2035 contempla proyectos destinados a reforzar la capacidad del sistema durante la próxima década.

La ENEE incluye entre sus objetivos estratégicos garantizar el servicio, reducir pérdidas y recuperar financieramente la empresa.

Ese contexto ayuda a entender por qué las jornadas de mantenimiento son recurrentes.

Una red con equipos envejecidos, demanda creciente y necesidades acumuladas requiere intervenciones constantes mientras se ejecutan proyectos de mayor escala.

La estabilidad eléctrica también es un problema económico

La energía dejó hace tiempo de ser únicamente un servicio doméstico.

Una interrupción afecta telecomunicaciones, bombas de agua, refrigeración, sistemas electrónicos, industria y comercio.

Las empresas con generadores pueden mantener parte de sus operaciones, pero trasladan el problema hacia otro costo: combustible y mantenimiento. Los negocios pequeños tienen mucho menos margen para hacerlo.

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Honduras moderniza su red mientras hogares y empresas absorben largas interrupciones. (FOTO: La Prensa)

Por eso, aunque las interrupciones de este viernes estén planificadas, su impacto refleja uno de los grandes desafíos del sector eléctrico hondureño: cómo renovar la infraestructura sin trasladar continuamente el costo operativo de esas intervenciones a hogares y empresas.

La ENEE asegura que los trabajos buscan mejorar el servicio.

La prueba real llegará después: que esas horas sin electricidad se traduzcan en menos fallas, mayor estabilidad y una red que necesite cada vez menos interrupciones para funcionar.