Sociedad

Habló la hermana de la argentina detenida en EEUU: “No tienen higiene y hay ratas y cucarachas por todas partes”

Ernestina Pavlovsky (33) es personal trainer y vive desde hace 13 años en Aspen. La policía migratoria la detuvo hace un mes en un aeropuerto, cuando volvía de un viaje familiar

Una mujer con gorro de piel negro y vestido blanco sostiene un vaso en un lugar iluminado con luz roja
Ernestina Pavlovsky, argentina detenida por el ICE en Estados Unidos
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Manuela, la hermana de Ernestina “Tina” Pavlovsky (33), la argentina que sigue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Texas después de que la arrestaran el 1 de agosto en el aeropuerto internacional de Miami, cuando intentaba volver a su casa en Aspen, Colorado, tras un reencuentro familiar en Florida, habló sobre la situación que vive la mujer desde hace más de un mes.

En diálogo con Canal 13, la hermana denunció las pésimas condiciones de detención que padece Ernestina. Según dijo, comparte una habitación con otras 62 mujeres en condiciones que describió como “deplorables”. “No tienen higiene. Hay ratas y cucarachas por todas partes”, afirmó.

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La mujer también denunció que su hermana tiene problemas de acceso a servicios básicos: “No tienen agua potable para bañarse, para lavarse los dientes, lo que sea. Es agua de cloaca”. A pesar de la distancia, Manuela indicó que Ernestina la llama casi todos los días.

Pavlovsky, apodada como “Tina”, vive en Estados Unidos desde hacía 13 años. Había estado casada con un ciudadano estadounidense y, tras el divorcio, no logró completar el trámite para regularizar su situación migratoria. Al momento de la detención no tenía una solicitud activa ni una audiencia programada ante las autoridades de ese país. “Lo que está viviendo es terrible”, indicó.

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Pavlovsky vivía en Aspen junto a su pareja, el estadounidense Cody Kosinski. Según relató Kosinski a Aspen Daily News, la detención se produjo de forma sorpresiva, en un episodio que definió como traumático. La rodearon agentes de civil en una puerta de embarque, mientras se disponía a regresar a Aspen.

Tras reducirla y ponerla bajo custodia, la fuerza antimigración la trasladaron primero al centro de procesamiento de ICE en Miramar, Florida. Posteriormente, fue enviada al Centro de Transición de Broward. A la personal trainer luego la embarcaron en un avión rumbo al Centro de Procesamiento Core Civic Laredo, en Texas. Allí permanece, a la espera de una audiencia judicial el 1 de septiembre.

Un hombre y una mujer con gafas de sol posan en un telesilla junto a un perro pequeño blanco y marrón bajo un cielo despejado
Ernestina Pavlovsky, la argentina detenida por las autoridades migratorias de Estados Unidos, posa junto a su pareja Cody Kosinski y su perro.

Manuela relató que ambas habían compartido cerca de un mes de vacaciones y que, al despedirse, su hermana partía hacia Aspen. El arresto ocurrió en el área de embarque: “Me dijo: ‘no te asustes, pero me están llevando detenida el ICE’“, dijo.

Cuando fue arrestada, las autoridades le ofrecieron a Ernestina aceptar una deportación voluntaria, opción que rechazó. “Ella dijo que no, que quería pelear su caso, porque estaba hace muchos años viviendo allá”, explicó.

La argentina cuenta con representación legal para intentar trasladar su disputa migratoria a Colorado. No obstante, un juez le negó la posibilidad de salir bajo fianza al considerar que existía riesgo de fuga.

Manuela precisó que Ernestina y su pareja planeaban casarse antes de la detención, con la intención de iniciar desde ese vínculo un nuevo proceso de regularización. “Hace 11 años que vivía allá. Ella pagaba sus impuestos, trabajaba ahí”, sostuvo.

Pavlovsky ingresó a Estados Unidos con una visa de turista, pero su proceso de regularización migratoria quedó inconcluso tras un divorcio. No posee antecedentes penales y cuenta con el respaldo de un importante número de vecinos de Aspen, que reunieron cerca de USD 50.000 mediante una campaña en Go Fund Me para cubrir los gastos de su defensa legal.

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