La Libertad Avanza lanzó oficialmente su primer candidato a gobernador para 2027

Lisandro Catalán será el candidato a gobernador de Tucumán de La Libertad Avanza

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Con una frase que no dejó margen para la ambigüedad, Lisandro Catalán le puso fecha y nombre propio a las aspiraciones de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán: “No voy a ser candidato a gobernador, voy a ser el gobernador de la provincia de Tucumán”. La declaración cerró el acto de presentación del plan de gobierno denominado “Punto de partida para la libertad de los tucumanos”, celebrado ante unas 900 personas en el Hotel Catalinas Park, y convirtió al presidente del partido en la provincia en el primer postulante formal del espacio para los comicios provinciales de 2027.

El lanzamiento no fue un movimiento improvisado. Catalán -quien fuera ministro del Interior nacional durante un mes y medio en 2025- confirmó que su candidatura fue conversada con la Mesa Nacional de LLA, lo que le otorgó al anuncio respaldo orgánico del espacio liderado a nivel nacional por el presidente Javier Milei. La jornada reunió a referentes del partido, dirigentes locales y figuras del mundo técnico y político convocadas para exponer los distintos ejes del programa, entre ellos el exfuncionario José García Hamilton, Clemente Babot, Nahuel Ríos, María José Boscarino, Patricio Celario y Nadima Pecci, además de los diputados nacionales Federico Pelli y Soledad Molinuevo.

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El acto funcionó, en términos políticos, como la presentación pública de una hoja de ruta para disputar el gobierno provincial. Más que una declaración de intenciones, el evento incluyó un programa con propuestas concretas y un plan de acción para los primeros días de una eventual gestión. La candidatura de Catalán constituye el primer paso formal de LLA para construir una alternativa electoral de peso en Tucumán de cara a 2027.

El programa “Punto de partida para la libertad de los tucumanos” articula una serie de transformaciones en distintas áreas del Estado provincial. En materia fiscal, propone la eliminación progresiva de impuestos que afectan al sector productivo, mientras que en términos institucionales plantea una reducción del gabinete de 9 ministerios a 4 y la digitalización total del Estado. El presupuesto de la Legislatura quedaría limitado al 1% del presupuesto provincial, una medida que apunta directamente al gasto político. El plan también contempla reformas en los sistemas de salud y educación, aunque el programa presentado no especificó el alcance concreto de esas modificaciones.

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En el plano electoral, LLA propone la eliminación de los acoples y de las comunas, junto con la adopción de la Boleta Única de Papel. Catalán adelantó, además, que el partido se presentará sin acoples en 2027 y estableció una condición para quienes quieran integrar sus listas: los legisladores deberán asumir públicamente el compromiso de reducir el costo de la Legislatura. La autonomía municipal figura también entre los ejes del programa.

Lisandro Catalán fue ministro del Interior de Javier Milei durante un mes y medio en 2025

El tramo final del acto estuvo dedicado al denominado Plan de Shock, un conjunto de medidas que Catalán se comprometió a ejecutar en los primeros días de una eventual gestión. Entre las más concretas figuran la eliminación de las recaudaciones bancarias de Ingresos Brutos, la reducción de alícuotas para 76 actividades, la eliminación del Impuesto a la Salud Pública sobre la nómina salarial y la supresión del Impuesto de Sellos. El plan también incluye una reorganización integral de la seguridad, la sanción de una Ley Antinepotismo, la aplicación de presupuesto base cero, una Ley de Acceso a la Información Pública y un régimen de promoción de inversiones productivas.

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Con el lanzamiento del programa y la confirmación de su candidatura, Catalán posicionó a LLA como el primer partido en presentar formalmente un postulante a la gobernación tucumana para 2027, con un plan de gobierno estructurado y un respaldo explícito de la conducción nacional del espacio.

En el plano global de las candidaturas, si bien en Casa Rosada evitan dar detalles de los acuerdos electorales y postergan las definiciones para octubre, hay algunas determinaciones anticipadas, además de la bendición para Catalán. La primera de ellas es la decisión de competirle al peronismo en las provincias en las que conduce y de acordar con algunos gobernadores aliados: Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo(Mendoza). Ese esquema podría ampliarse a Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan).

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