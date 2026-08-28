Histórico: la ciudad de Rosario fue elegida como sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

La ciudad de Rosario fue elegida como sede de los Juegos Panamericanos Junior de 2029

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La ciudad de Rosario fue elegida como sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029 y escribirá uno de los capítulos más importantes de su historia deportiva. La decisión fue anunciada este viernes 28 de agosto durante la Asamblea General de Panam Sports, que se desarrolló en Lima, Perú, donde los representantes de los Comités Olímpicos Nacionales del continente definieron la ciudad que organizará la tercera edición del máximo evento multideportivo juvenil de América.

El presidente de Panam Sports, Neven Ilic, fue el encargado de develar el resultado de la votación, donde Rosario se impuso a Ciudad de Guatemala. Cabe recordar que ya se había bajado de la candidatura la Ciudad de Panamá. De esta manera, la ciudad santafesina será la ciudad anfitriona de los Juegos Panamericanos Junior 2029, un acontecimiento que reunirá a miles de jóvenes atletas de los 41 países miembros de Panam Sports, junto a entrenadores, dirigentes, oficiales técnicos, jueces y representantes del movimiento deportivo continental.

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“Seguimos haciendo a Rosario cada vez más grande”, destacó el intendente Pablo Javkin desde Perú, donde se encargó de cerrar el proceso de postulación previo a la elección, y remarcó: “Este evento nos pone en el centro del deporte de todo el continente y es un enorme orgullo para todos poder seguir poniendo a la ciudad en el máximo nivel internacional. A días de comenzar los Juegos Suramericanos recibimos esta enorme noticia para seguir dando pasos hacia adelante”.

“Rosario no para, siempre va por más, no nos conformamos y eso demuestra de lo que estamos hechos como ciudad y como provincia. El trabajo articulado con la Provincia que dio sus frutos en materia de seguridad, y también los está dando en materia de grandes eventos deportivos. Se vienen cosas maravillosas”, resaltó el mandatario.

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Rosario se impuso ante la ciudad de Guatemala en la votación para ser la sede de los Juegos Panamericanos Junior de 2029

Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro señaló: “Ser electos como sede de los Panamericanos es para nosotros un reconocimiento al esfuerzo, dedicación, compromiso, entrega y trabajo, y a no habernos rendido nunca. Panam Sports tiene la posibilidad histórica de ayudarnos a concretar este gran sueño y poner a Rosario en lo más alto”.

Esta elección representa un nuevo reconocimiento internacional para una ciudad que durante la última década construyó un camino sostenido en la organización de grandes eventos deportivos y que ahora alcanzó uno de sus objetivos más ambiciosos: recibir al continente para celebrar el futuro del deporte americano.

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El futuro del deporte de América llegará a Rosario

Los Juegos Panamericanos Junior son el gran escenario continental para las nuevas generaciones de atletas. Constituyen una plataforma de desarrollo para jóvenes deportistas que comienzan a consolidar sus carreras internacionales y que, en muchos casos, proyectan su futuro hacia los grandes campeonatos mundiales, los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos.

La primera edición se realizó en Cali-Valle, Colombia, en 2021, dando nacimiento a un nuevo evento destinado específicamente al desarrollo del deporte juvenil de América. La segunda edición tuvo lugar en Asunción, Paraguay, en 2025, confirmando el crecimiento y la consolidación de una competencia que reúne a los principales talentos jóvenes del continente.

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Ahora será el turno de Rosario. En 2029, la ciudad recibirá a una nueva generación de atletas que llegarán desde todos los rincones de América para competir, convivir, compartir experiencias y vivir una celebración deportiva que trasciende los escenarios de competencia.

Rosario será sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

Una candidatura construida sobre experiencia, infraestructura y legado

La elección de Rosario no es el resultado de un proyecto aislado. Es la consecuencia de un camino construido durante más de una década. La ciudad santafesina viene consolidando una política sostenida que entiende al deporte como una herramienta de desarrollo humano, inclusión social, transformación urbana y proyección internacional.

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Ese recorrido tuvo uno de sus primeros grandes antecedentes en los Juegos Cruz del Sur de 1982, un acontecimiento que marcó la historia deportiva de Rosario y dejó en evidencia la capacidad de la ciudad para recibir eventos multideportivos de gran escala.

A lo largo de las décadas siguientes, Rosario fue escenario de numerosos campeonatos nacionales e internacionales, mundiales, panamericanos y grandes competencias que fortalecieron su infraestructura y su experiencia organizativa.

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La llegada del Rally Dakar a la ciudad, en tres oportunidades, constituyó otro de los grandes desafíos organizativos. Rosario se transformó en punto de partida y llegada de una de las competencias deportivas más reconocidas del mundo, recibiendo a equipos, pilotos, medios internacionales y a una multitud de espectadores que volvió a demostrar la capacidad de la ciudad para convertir los grandes acontecimientos deportivos en celebraciones colectivas.

También se sucedieron importantes campeonatos internacionales de distintas disciplinas, consolidando una experiencia que se fue acumulando en cada club, federación, escenario deportivo e institución involucrada en la organización.

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Pero fue a partir de 2019 cuando Rosario comenzó a escribir un nuevo capítulo. Los Juegos Suramericanos de Playa marcaron el inicio de un ciclo que transformaría definitivamente la relación de la ciudad con los grandes eventos deportivos internacionales. El río Paraná y la costa rosarina se convirtieron en el escenario de una verdadera fiesta continental. Durante los Juegos, más de 100.000 personas pasaron por las distintas propuestas deportivas y culturales, confirmando que Rosario no solo podía organizar una competencia internacional, sino también hacerla propia.

Tres años después, Rosario protagonizó uno de los momentos más importantes de su historia deportiva con la organización de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022. Miles de jóvenes atletas llegaron desde distintos países de América del Sur para competir en una ciudad que convirtió al deporte en una verdadera celebración colectiva.

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La experiencia trascendió ampliamente las competencias. Durante los 10 días de los Juegos, Rosario vivió una movilización ciudadana sin precedentes. Más de un millón de personas participaron de las propuestas desarrolladas en torno al evento, acompañando a los atletas, disfrutando de las competencias y convirtiendo los espacios públicos en el corazón de una gran fiesta deportiva.

El camino no se detuvo. En 2025, Rosario fue sede de la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar), una nueva competencia multideportiva que reunió a los mejores atletas del país y consolidó una nueva plataforma para el deporte argentino. El proceso continuará con los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que volverán a ubicar a Rosario en el centro del deporte continental. El proceso de crecimiento continuará además en 2027 con los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior, una nueva instancia destinada a acompañar el desarrollo de las futuras generaciones de atletas argentinos.