Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica no postulará su nombre para continuar en el cargo

El presidente de la Corte Suprema de Justicia anunció que no presentará nuevamente su nombre para continuar al frente del Poder Judicial. Crédito: Captura video Poder Judicial

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, anunció que no volverá a postular su nombre para continuar al frente del Poder Judicial, una vez que concluya, dentro de pocas semanas, el periodo para el cual fue designado.

En un mensaje dirigido a los costarricenses, el jerarca explicó que ejercerá plenamente sus funciones hasta el último día de su mandato y que posteriormente continuará vinculado a la administración de justicia como magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.

“Hay decisiones que se toman mirando hacia el pasado. Esta la tomo mirando hacia el futuro”, expresó al comunicar públicamente su determinación.

El anuncio abre un nuevo proceso dentro de la Corte para definir quién asumirá la conducción de uno de los tres poderes de la República en un momento marcado por discusiones en torno a la independencia judicial, la separación de poderes y la relación entre las instituciones del Estado.

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“Me correspondió presidir la Corte en un tiempo exigente en el que el Poder Judicial tuvo que aprender a explicarse ante la sociedad y a defender con claridad el lugar que la Constitución le asigna”, señaló.

Una defensa de la independencia judicial

Uno de los principales ejes de su mensaje estuvo dirigido a la defensa de la independencia de los jueces y del régimen democrático.

Según manifestó, ambos principios deben ser protegidos permanentemente y no pueden considerarse garantías aseguradas de manera indefinida.

“Estos años me enseñaron que la independencia judicial y el régimen democrático nunca pueden darse por sentados. Cada generación debe defenderlos frente a los desafíos de su tiempo”, afirmó.

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El magistrado sostuvo que las instituciones también deben tener la capacidad de diferenciar entre aquellos aspectos que requieren transformación y los principios fundamentales que no pueden ser sacrificados.

En ese sentido, reconoció que el Poder Judicial necesita cambios para responder a una sociedad que demanda servicios más eficientes y accesibles.

Entre las transformaciones mencionó la necesidad de contar con una justicia “más célere, más cercana, más comprensible y más abierta”, además de utilizar responsablemente nuevas tecnologías y herramientas para mejorar los procesos judiciales.

El presidente de la Corte también hizo referencia a la posibilidad de incorporar elementos de la ciencia de procesos y buscar nuevas maneras de brindar servicios a una población cuyas necesidades evolucionan constantemente.

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No obstante, insistió en que cualquier transformación deberá respetar elementos que considera esenciales para la legitimidad del sistema judicial.

Entre esos principios mencionó expresamente la independencia, la imparcialidad, el debido proceso y la capacidad de hacer valer la Constitución y la ley.

La independencia judicial, la separación de poderes y la modernización de la justicia ocuparon buena parte del mensaje dirigido a los costarricenses. (Imagen ilustrativa Infobae)

“Cambiar sin doblegarse”

El jerarca también recordó las recientes manifestaciones ciudadanas en defensa de la institucionalidad y aseguró haber observado a costarricenses movilizarse en respaldo de la separación de poderes y la independencia judicial.

“Vi ciudadanos defendiendo instituciones que saben que les pertenecen. La independencia judicial le pertenece a la gente, a quienes vivimos hoy y a quienes todavía no han nacido”, afirmó.

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Su discurso adquirió además un tono de largo plazo al referirse a las futuras generaciones y a las condiciones que deberían encontrar quienes necesiten acudir a los tribunales en los próximos años.

El magistrado sostuvo que, independientemente de las tecnologías disponibles o de los conflictos que enfrente el país en el futuro, toda persona debería encontrar reglas aplicables por igual, jueces que puedan tomar decisiones sin miedo ni favoritismos y un sistema en el que incluso quienes ejercen poder estén sometidos a la ley.

“No sabemos cómo será la Costa Rica que ellos recibirán, qué conflictos llegarán a sus tribunales ni qué herramientas se utilizarán para administrar justicia. Pero sí sabemos qué debe encontrar quien acuda a los tribunales: reglas que valgan para todos, jueces capaces de decidir sin miedo ni favor, y un lugar donde también quien ejerce poder tenga que someterse a la ley”, indicó.

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Según explicó, la institución debe modificar todo aquello que obstaculice una mejor atención a la ciudadanía, pero preservar con la misma firmeza los principios sin los cuales la justicia dejaría de ser verdaderamente independiente.

“Cambiar sin doblegarse” fue una de las frases utilizadas por el jerarca para describir el reto de modernizar el Poder Judicial sin renunciar a su independencia. Crédito: Asamblea Legislativa

Continuará como magistrado

Pese a abandonar próximamente la presidencia de la Corte, el jerarca dejó claro que no se retirará del Poder Judicial.

Una vez que finalice su periodo, regresará plenamente a sus labores como magistrado de la Sala Segunda, órgano encargado principalmente de conocer asuntos relacionados con materias laboral y de familia, entre otras competencias establecidas por el ordenamiento jurídico.

También afirmó que la fortaleza de las instituciones democráticas radica precisamente en su capacidad para mantenerse más allá de las personas que temporalmente ocupan sus cargos de dirección.

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“Esta institución existía antes de nosotros y continuará después. Esa es su fortaleza. Las instituciones democráticas no pueden depender de quienes temporalmente las dirigimos”, manifestó.

El presidente aprovechó el mensaje para agradecer a sus compañeros de la Corte, al personal judicial y a quienes, desde dentro y fuera de la institución, respaldaron durante su gestión la defensa de una justicia independiente.

Su despedida de la presidencia, sin embargo, fue acompañada de una reafirmación de continuidad en el Poder Judicial.

“Mi servicio a la justicia continúa. Servir a la justicia ha sido y seguirá siendo mi manera de servir a Costa Rica”, concluyó.