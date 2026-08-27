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Juan Manuel Cerúndolo venció a Báez en el duelo de argentinos y avanzó a cuartos en Winston-Salem

El zurdo se impuso por 6-2, 4-0 y retiro de su rival. Enfrentará al peruano Ignacio Buse en busca de las semis

Juan Manuel Cerúndolo venció a Sebastián Báez en los octavos de final de Winston-Salem (Crédito: EFE/EPA/ANTHONY ANEX)
Juan Manuel Cerúndolo venció a Sebastián Báez en los octavos de final de Winston-Salem (Crédito: EFE/EPA/ANTHONY ANEX)
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Juan Manuel Cerúndolo se quedó con el duelo nacional ante Sebastián Báez por los octavos de final del ATP 250 de Winston-Salem, que se disputa sobre canchas rápidas, por 6-2 y 4-0, tras el retiro de su compatriota.

En la antesala del último Grand Slam de la temporada, el US Open, que se disputará del próximo domingo 30 de agosto al 13 de septiembre, el certamen estadounidense sirve para ajustar los últimos detalles antes de saltar a Flushing Meadows.

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El hermano menor de los Cerúndolo, ubicado en el puesto 51 del escalafón mundial, se volvió a presentar en el Complejo de Tenis de Wake Forest tras vencer en su debut al indio Dhakshineswar Suresh (394°). Por su parte, Báez (50°) hizo lo propio frente al francés Hugo Grenier (255°). Ambos ganaron sus partidos en sets corridos y comenzaron su estadía en Winston-Salem desde la ronda de 32 por ser preclasificados.

Los tenistas argentinos saltaron a la segunda cancha en importancia con el estrés propio de jugar frente a un compatriota y, además, ser tenistas contemporáneos. En el inicio del primer set, rápidamente Cerúndolo se adelantó 4-0 tras conseguir dos quiebres de servicio. A pesar de la desventaja, Báez no se desconcentró y logró romper el saque de su rival. Sin embargo, el porteño, a pesar de ceder su servicio en una ocasión, continuó enfocado y se quedó con el primer parcial por 6-2.

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En la segunda manga, Juanma comenzó de la misma manera que en el arranque del partido: con dos roturas de saque se puso 4-0. Sin embargo, Sebas, que el último domingo cayó en la final del Challenger de Cancún ante el polaco Hubert Hurkacz (46°), decidió retirarse y encendió las alarmas sobre su presencia en el US Open.

Ignacio Buse sacó boleto a los cuartos de final del ATP 250 de Winston-Salem.
Ignacio Buse será el rival de Juan Manuel Cerúndolo en los cuartos de final de Winston-Salem

Por un lugar en las semifinales, Cerúndolo tendrá otro duelo sudamericano frente al peruano Ignacio Buse, quien ingresó este año al Top 100 y actualmente ocupa el puesto 36 del ranking. El limeño venció al alemán Daniel Altmaier (57°) por 7-6(5) y 7-5.

El peruano en su mejor temporada desde que es tenista profesional vuelve a meterse entre los ocho mejores de un torneo, algo que ya le había pasado en cuatro oportunidades a lo largo de su carrera y que ahora repite por cuarta vez en lo que va del año.

Para Buse viene siendo una de sus mejores temporadas: se consagró campeón en Hamburgo y alcanzó las semifinales en Río de Janeiro. Ahora, en su debut absoluto en el torneo de Winston-Salem, buscará acceder a una nueva instancia entre los cuatro mejores.

El encuentro está programado para este jueves en la cancha central a partir de las 17:00 (hora argentina). Los dos únicos antecedentes entre ambos quedaron en favor de Cerúndolo, quien se impuso en las semifinales del ATP de Gstaad en 2025 y en el Challenger de Lima 2 en 2024.

No obstante, el neerlandés Botic Van de Zandschulp (71°) dio la sorpresa de la jornada al derrotar al italoargentino Luciano Darderi (22°), segundo sembrado, por un contundente 6-1 y 6-0.

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