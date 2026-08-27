La lupa sobre el penal de Martínez Quarta en River Plate-Independiente Santa Fe: qué dice el reglamento

Penal para Independiente Santa Fe: decisión clave del árbitro

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En el tramo final del partido entre River Plate e Independiente Santa Fe, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el elenco colombiano fue por el empate y se arrimó al área local. Incluso, el arquero millonario Santiago Beltrán tuvo una gran intervención previa a la igualdad en el Monumental.

Luego de un tiro de esquina, cabeceó Franco Fagúndez y la pelota le quedó a Luis Palacios, quien le pegó de zurda. El balón dio en el brazo derecho de Lucas Martínez Quarta. El juez Esteban Ostojich no dudó y sancionó penal.

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La posición del brazo amplió de manera antinatural el espacio corporal y generó un bloqueo evidente de la trayectoria del remate. No se trató de una mano de apoyo ni de una ubicación justificada por el movimiento del defensor: el brazo ocupó voluntariamente un espacio adicional y asumió el riesgo de interceptar el balón.

De acuerdo con la Regla 12, la acción configuró una infracción de mano sancionable. El árbitro uruguayo, correctamente ubicado, interpretó la jugada y señaló el tiro penal. El VAR realizó la revisión silenciosa, comprobó que el contacto y la posición antinatural del brazo respaldaron la decisión tomada en el campo y confirmó el penal.

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Fue una resolución acertada: brazo separado, espacio corporal ampliado y bloqueo directo de un remate con destino al arco. Reglamentariamente, la sanción del tiro penal fue correcta.

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