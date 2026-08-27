Con River Plate eliminado, se completó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Sudamericana: los cruces y cuándo se jugarán

Beltrán, cara a cara con Rodallega (REUTERS/Agustin Marcarian)

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Independiente Santa Fe eliminó por penales a River Plate en el Monumental. En una tanda extra large, luego de la igualdad 1-1, el arquero Santiago Beltrán atajó tres remates, pero falló el suyo. El conjunto colombiano, que había empatado 0-0 en la ida jugada el 19 de agosto en El Campín de Bogotá, logró el resultado que necesitaba en Buenos Aires para avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

River consiguió apenas un triunfo en sus últimos ocho partidos. El balance de la era Coudet en River Plate muestra 13 victorias, 5 empates y 8 derrotas en 26 partidos oficiales. La temporada acumula tropiezos en cadena: el equipo perdió la final del Torneo Apertura 2026 ante Belgrano de Córdoba por 3-2, cayó eliminado en los dieciseisavos de la Copa Argentina ante Aldosivi y arrancó el Torneo Clausura 2026 con cinco derrotas consecutivas, sin marcar un solo gol en los primeros cuatro partidos. Actualmente, el equipo marcha en la posición 13 del Clausura, con apenas 4 puntos en 6 fechas.

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El propio Coudet había reconocido públicamente la gravedad de la situación. “Es una situación muy compleja el perder tantos partidos seguidos. Esto es River y sé las consecuencias que trae una racha así”, declaró el técnico en conferencia de prensa tras la derrota ante Tigre el 8 de agosto. En esa misma ocasión, el entrenador se puso plazos: “Si veo que no se empiezan a dar los resultados no le voy a hacer mal a River, al hincha, al club y a la dirigencia”.

La Copa Sudamericana era la última carta de peso en lo que resta del año para el conjunto de Núñez. Sin esa competencia, el equipo queda reducido al Torneo Clausura como único frente de pelea, con una tabla que hoy lo ubica lejos de los puestos de vanguardia.

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Con la eliminación de River, el cuadro de cuartos de final quedó definitivamente cerrado. Los ocho clasificados son Boca Juniors, São Paulo, Atlético Mineiro, Montevideo City Torque, Vasco da Gama, Santos, Cienciano e Independiente Santa Fe. Los cruces de la siguiente ronda son los siguientes:

Boca Juniors vs. São Paulo

Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe

Atlético Mineiro vs. Santos

Montevideo City Torque vs. Cienciano

Los partidos de ida se disputarán entre el 8 y el 10 de septiembre, y las vueltas entre el 15 y el 17 del mismo mes. El único cruce con sede y fecha definidas es el de Boca Juniors ante São Paulo: la ida se jugará el 9 de septiembre en La Bombonera y la revancha el 16 de septiembre en el estadio Morumbí de San Pablo.

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La final de la Copa Sudamericana 2026 está prevista para el sábado 21 de noviembre a partido único en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.