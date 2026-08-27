Juicio por Loan: declaran los prefectos que custodiaron el hotel “Despertar Iberá” y tuvieron un llamativo cruce con “El Americano”

Loan Peña desapareció en junio de 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este jueves 27 de agosto en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes, con cuatro nuevos testimonios. Tres de los convocados pertenecen a la Prefectura Naval Argentina (PNA) y el restante a la Policía Federal Argentina (PFA).

Los citados son Federico Exequiel Cabrera, Natanael Escobar, Natalia Guillermina Verón Gómez y Lucas Matías González. Parte de sus intervenciones durante la investigación estuvieron vinculadas con la denominada “banda del hotel”, el grupo de diez imputados acusado de haber realizado maniobras para interferir en la investigación por la desaparición del niño.

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Uno de los testimonios que aparece con mayor detalle en la requisitoria de elevación a juicio es el de Natanael Escobar, personal de Prefectura que el 17 de septiembre de 2024 declaró sobre lo ocurrido mientras estuvo de consigna en el hotel “Despertar Iberá” donde se encontraban varias de las personas que luego terminaron acusadas.

María Noguera y José Peña, padres de Loan

Según relató, cuando tomó el puesto le informaron que se había perdido una llave de la puerta trasera del establecimiento. También describió una particular situación en el acceso principal: aseguró que la puerta estaba cerrada con llave y que, desde el interior, habían colocado mesas y lonas que impedían ver qué ocurría adentro.

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Escobar contó además que durante las primeras horas prácticamente no hubo movimientos. Cerca del mediodía observó a una mujer y le pidió a su compañera Natalia Verón Gómez, también convocada a declarar este jueves, que intentara identificar a las personas que estaban en el establecimiento.

De acuerdo con su declaración, posteriormente se acercó Esteban Federico Rossi Colombo, uno de los actuales acusados, y les entregó un papel con los datos de quienes se encontraban allí. Sin embargo, inmediatamente después habría regresado para pedirles que se lo devolvieran porque, según dijo, no podía proporcionar esa información.

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Nicolás "El Americano" Soria

El episodio con “El Americano”

Uno de los pasajes más relevantes de la declaración de Escobar estuvo relacionado con Nicolás Soria, conocido como “El Americano”, quien actualmente es juzgado junto con los demás integrantes de la denominada “banda del hotel”.

El prefecto relató que recibió un mensaje de un suboficial de PNA Goya que le preguntó si había algún integrante de Interpol hospedado en el establecimiento y, en ese caso, le pidió que lo identificara.

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Escobar se dirigió entonces a Colombo para solicitarle que la persona que decía pertenecer al organismo internacional se acercara hasta donde se encontraba la consigna.

Según el prefecto, Soria se presentó y exhibió una credencial que tenía su nombre, pero no un número identificatorio. También habría mostrado otra documentación con una dirección escrita en inglés en la que podía leerse “Florida, EEUU”. Siempre según la declaración incorporada al expediente, Soria aseguraba que era miembro activo de Interpol.

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Escobar transmitió esos datos a su superior, quien le indicó que la documentación no era suficiente y que debía solicitarle un pasaporte que permitiera corroborar su identidad.

Fue entonces cuando, de acuerdo con el prefecto, se produjo un particular intercambio. Al pedirle el documento, Soria se habría negado y afirmado que ni el agente, ni su jefe, ni siquiera la jueza podían exigírselo porque él “se manejaba con gente más poderosa”.

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La declaración de Escobar también contiene referencias al control que existía sobre el ingreso de periodistas al hotel. Según sostuvo, Soria le avisó en determinado momento que había acordado una entrevista con un periodista de Crónica para hablar con Macarena Peña y que ese cronista era el único autorizado a ingresar. El trabajador de prensa, siempre de acuerdo con el testigo, entró acompañado por “El Americano”, mientras los prefectos permanecieron afuera.

Macarena Peña, prima de Loan e hija de Laudelina

Los otros testigos

Junto con Escobar declarará Natalia Guillermina Verón Gómez, también integrante de Prefectura y quien compartió con él parte de la consigna. Su nombre aparece expresamente en el relato de su compañero sobre los intentos por identificar a las personas que permanecían dentro del establecimiento.

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El tercer integrante de la fuerza citado para este jueves es Federico Exequiel Cabrera. Su declaración, al igual que las de Escobar y Verón Gómez, fue incorporada a las actuaciones durante septiembre de 2024, junto con un informe elaborado por la Prefectura Naval Argentina.

La lista se completa con Lucas Matías González, integrante de la Policía Federal Argentina. Su testimonial aparece incorporada entre las medidas producidas durante la investigación de la denominada “banda del hotel”, junto con las actuaciones relacionadas con los allanamientos realizados en los domicilios de Soria y de otros acusados.

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