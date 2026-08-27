‘Wonka’s The Golden Ticket’: fecha de estreno y todo lo que se sabe del reality show de Netflix basado en Willy Wonka

La serie de nueve episodios reunirá a 12 ganadores de boletos dorados, quienes deberán superar pruebas físicas. (Youtube)

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Netflix presentó el tráiler oficial de Wonka’s The Golden Ticket, un nuevo programa de competencia de telerrealidad basado en el universo de Willy Wonka y la fábrica de chocolates.

La producción, compuesta por nueve episodios, llevará a un grupo de concursantes a una fábrica inspirada en la obra del escritor británico Roald Dahl, donde deberán superar distintas pruebas relacionadas con el mundo de la historia.

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La serie reúne a 12 ganadores de un boleto dorado, cada uno acompañado por una persona de su elección.

De acuerdo con la descripción oficial de Netflix, los participantes ingresarán a la fábrica de chocolate de Wonka para enfrentarse a juegos, pruebas y tentaciones diseñados para poner a prueba sus capacidades físicas y mentales, además de aspectos relacionados con sus decisiones y comportamiento.

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En 'Wonka’s The Golden Ticket' los participantes deberán enfrentar pruebas físicas para ganar el premio. (Captura de video)

A lo largo de la competencia, los participantes deberán adaptarse a diferentes situaciones dentro de las instalaciones, desarrollar estrategias y responder a desafíos cuya naturaleza cambiará durante el programa.

“En este experimento social de alto riesgo, los jugadores recorrerán el maravilloso e impredecible paisaje de la fábrica, adaptándose, elaborando estrategias y resistiendo lo desconocido, mientras demuestran tener el instinto, la resiliencia y el carácter necesarios para prosperar en el caos”, establece la sinopsis

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El objetivo será avanzar en la competencia hasta que quede un solo ganador, quien recibirá el premio principal de la producción.

El proyecto toma como referencia elementos de la novela Charlie y la fabrica de chocolates, publicada por Roald Dahl en 1964, y de las adaptaciones cinematográficas posteriores.

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'Wonka’s The Golden Ticket' retoma elementos de la película de 'Charlie y la fábrica de chocolates'.

Netflix adquirió Roald Dahl Story Company en 2021, operación que le otorgó los derechos sobre una amplia parte del catálogo del autor y permitió desarrollar nuevas producciones relacionadas con sus personajes y obras.

Uno de los elementos destacados del tráiler es la utilización de una recreación mediante inteligencia artificial de la voz del actor Gene Wilder, quien interpretó a Willy Wonka en la película de 1971.

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Para este proyecto, Netflix y Eureka Productions, compañía responsable de The Golden Ticket, obtuvieron la autorización del patrimonio del actor y colaboraron con ElevenLabs, empresa especializada en tecnología de voz mediante inteligencia artificial.

Karen B. Wilder, esposa del actor, emitió una declaración en representación del patrimonio de Gene Wilder. En ella señaló que la interpretación del personaje realizada por el actor continúa siendo conocida por distintas generaciones y que la nueva producción busca recuperar elementos asociados con aquella versión de Wonka.

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La esposa de Gene Wilder destacó que este programa acercará la imagen del actor a las nuevas generaciones.

“Gene tenía una habilidad extraordinaria para infundir humor, asombro y emoción en la vida de las personas, y esa conexión ha perdurado por generaciones. Nos complace que Wonka’s The Golden Ticket celebre la calidez y la imaginación que él aportó al personaje, presentando esa magia a una nueva generación y honrando a los fans que la han apreciado durante décadas”, expresó.

Además de la voz recreada de Wilder, la serie contará con la participación de Rusty Goffe, actor que interpretó a uno de los Oompa Loompas en la película de 1971. Su incorporación establece una conexión directa entre la nueva producción y la primera adaptación cinematográfica protagonizada por Wilder.

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La producción ejecutiva está a cargo de Chris Culvenor, Paul Franklin, Rikkie Proost, David Tibballs, Alison Holloway y Emer Harkin. Netflix tiene previsto estrenar Wonka’s The Golden Ticket el próximo 23 de septiembre.