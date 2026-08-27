Un hombre embistió deliberadamente con su auto a un grupo de personas en Francia: un muerto y 10 heridos

La policía investiga el lugar donde un hombre embistió con su vehículo a un grupo de personas en la ciudad de Caen, en el noroeste de Francia, causando la muerte de una persona y heridas a otras 10, el 26 de agosto de 2026 (Matthieu CLAVEL/AFP)

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Un hombre arrolló de manera deliberada a un grupo de personas con su auto la noche del miércoles en la ciudad de Caen, en el oeste de Francia, provocando la muerte de una persona y dejando al menos otras diez heridas. El incidente ocurrió hacia las 22:15, hora local (20:15 GMT), cuando el vehículo embistió a varios peatones que se encontraban en la vía pública.

“Tenemos un fallecido, siete personas en estado de emergencia absoluta y tres en estado de emergencia relativa”, detalló el prefecto del departamento de Calvados, David Clavière, quien acudió al lugar de los hechos.

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Las autoridades informaron que el suceso se produjo tras una pelea, de acuerdo con una fuente policial citada en el reporte. Tras el atropello, el conductor huyó, pero fue capturado posteriormente en Ouistreham, localidad situada a unos 20 kilómetros de Caen.

La policía acordonó la zona mientras los servicios de emergencia prestaban asistencia a las víctimas. De acuerdo con medios locales, la mayoría de los heridos son extranjeros, entre los que figuran ciudadanos afganos, egipcios y bangladesíes.

El prefecto confirmó que el sospechoso “nació en Rusia” y que “no es conocido por los servicios de inteligencia”, aunque sí había sido reseñado por la policía “únicamente por infracciones de tránsito”. El funcionario anunció la apertura de una investigación y la revisión de las grabaciones de cámaras de vigilancia para esclarecer lo ocurrido. La fiscalía de Caen informó que el presunto autor del atropello tiene 26 años y, de momento, descartó una “motivación terrorista” en el episodio.

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Gendarmes y policías franceses (REUTERS/Stephane Mahe/Archivo)

El teniente de alcalde encargado de la seguridad en Caen, Bruno Coutanceau, informó que todos los heridos son hombres de entre 17 y 40 años. Testigos presenciales indicaron que la persona fallecida sería un joven afgano de 18 o 19 años, aunque las autoridades no han proporcionado aún más detalles sobre su identidad.

La división de delincuencia organizada y especializada de Calvados asumió la investigación del caso. “Actualmente tenemos a una persona detenida”, declaró el fiscal adjunto de Caen, quien confirmó la apertura de una causa por “homicidio” y “violencia intencional con arma”. El fiscal precisó: “Por el momento, no estamos considerando, a priori, un móvil terrorista, pero la investigación apenas comienza”.

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Durante la noche, los peritos forenses continuaron recogiendo pruebas en los carriles para autobuses situados frente a la estación de tren de Caen, en una zona próxima a hoteles y restaurantes de comida rápida. Un periodista de la agencia AFP observó a la policía técnica y científica realizando mediciones y levantando evidencias en el lugar del incidente.

(Con información de AFP)