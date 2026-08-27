Panamá

Panamá presenta “Anfitrión del Mundo”, su marca país

La estrategia integrará turismo, inversiones, exportaciones y cultura, mientras el Gobierno promoverá una ley para garantizar su continuidad más allá de los cambios de administración.

La propuesta busca posicionar atributos relacionados con la conectividad, la cultura, la biodiversidad, el talento y la capacidad productiva. Captura de video
La propuesta busca posicionar atributos relacionados con la conectividad, la cultura, la biodiversidad, el talento y la capacidad productiva. Captura de video
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Panamá lanzó oficialmente “Panamá, Anfitrión del Mundo”, la estrategia de marca país con la que busca proyectar una identidad unificada y reconocible en los mercados internacionales.

La propuesta fue presentada durante un evento que reunió a autoridades, representantes del sector privado, empresarios y figuras vinculadas a la cultura nacional.

La nueva marca pretende mostrar al país más allá del Canal y de su posición geográfica, incorporando atributos como su diversidad cultural, biodiversidad, talento humano, capacidad productiva y vocación de servicio.

El objetivo es fortalecer la promoción de Panamá como destino para visitar, invertir, vivir y desarrollar negocios.

La administradora de la Autoridad de Turismo, Gloria de León, destacó que la propuesta permitirá contar la historia del país con una identidad común. Captura de video
La administradora de la Autoridad de Turismo, Gloria de León, destacó que la propuesta permitirá contar la historia del país con una identidad común. Captura de video

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria de León, sostuvo que la estrategia permitirá que los panameños se vean reflejados en una misma identidad. Explicó que el país ha sido reconocido históricamente por su capacidad de conectar al mundo, pero posee otras fortalezas que no siempre han sido comunicadas adecuadamente.

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“Cuando uno no define quién es y qué quiere representar, otros terminan construyendo esa percepción”, advirtió De León. Para la funcionaria, la marca permitirá pasar de ser conocidos por aspectos aislados a construir una reputación diferenciada, sustentada en aquello que Panamá ya posee y puede proyectar internacionalmente.

El vicecanciller Carlos Hoyos aclaró que una marca país no se limita a un logotipo, un eslogan o una campaña publicitaria, sino que representa la expresión organizada de la identidad nacional. Su efectividad, añadió, dependerá de que el sector público, las empresas y los ciudadanos compartan un mensaje consistente.

Hoyos afirmó que esa identidad se expresa en cada compañía que invierte y genera empleos, en los barcos que atraviesan el Canal, en los productos exportados y en los turistas recibidos. También destacó la logística, la banca, los servicios, la conectividad y la estabilidad como atributos capaces de fortalecer la reputación panameña.

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El vicecanciller Carlos Hoyos explicó que la marca país trasciende un logotipo o un eslogan y requiere la participación de toda la sociedad. Captura de video
El vicecanciller Carlos Hoyos explicó que la marca país trasciende un logotipo o un eslogan y requiere la participación de toda la sociedad. Captura de video

El presidente José Raúl Mulino señaló que la marca no pertenece a una administración gubernamental, sino a Panamá y a todos los panameños.

Por ello, anunció que la estrategia será sometida a consideración de la Asamblea Nacional para evaluar su incorporación a una ley que garantice continuidad y evite reiniciar el proceso con cada gobierno.

“Ahora tenemos la responsabilidad de darle a esta marca el tiempo, la consistencia y la continuidad que necesita”, expresó el mandatario. Mulino planteó que el marco legal deberá permitir revisar y actualizar periódicamente la estrategia sin alterar su esencia, además de mantenerla alejada de intereses partidistas y cambios políticos coyunturales.

El desarrollo fue financiado por el Fondo de Promoción Turística de Panamá (Promtur), institución responsable del mercadeo internacional del país. Su gerente general, Salomón Shamah, había informado que el proceso completo dispondría de un presupuesto de $6.5 millones, destinado a investigación, diseño, implementación y despliegue durante un contrato de dos años.

El presidente José Raúl Mulino anunció que la estrategia será sometida a la Asamblea Nacional para garantizar su continuidad. REUTERS/Enea Lebrun
El presidente José Raúl Mulino anunció que la estrategia será sometida a la Asamblea Nacional para garantizar su continuidad. REUTERS/Enea Lebrun

La construcción de la propuesta incluyó estudios dentro y fuera de Panamá, consultas, recorridos por el territorio y análisis comparativos de otras marcas nacionales.

Según los responsables del proyecto, la investigación permitió identificar cómo es percibido el país, sus oportunidades de posicionamiento y los valores que pueden diferenciarlo dentro de la región y frente a competidores globales.

Shamah sostuvo que Panamá cuenta con una historia auténtica y una gran capacidad para sorprender, pero enfrenta el desafío de lograr que el mundo lo descubra antes de visitarlo. Aseguró que no se trata de una campaña aislada, sino de una plataforma estratégica destinada a articular turismo, exportaciones, inversión y promoción internacional.

Aunque Panamá carecía de una estrategia integral de marca país, ya registraba una posición relevante en mediciones internacionales. En el Global Soft Power Index 2026 de Brand Finance ocupó el puesto 65 entre 193 países y el quinto lugar en América Latina, detrás de Brasil, Argentina, México y Chile.

Salomón Shamah, gerente general de Promtur, señaló que el objetivo es lograr que los mercados internacionales descubran las fortalezas de Panamá. Captura de video
Salomón Shamah, gerente general de Promtur, señaló que el objetivo es lograr que los mercados internacionales descubran las fortalezas de Panamá. Captura de video

Ese índice no evalúa únicamente la existencia de una identidad gráfica, sino la familiaridad, reputación e influencia de cada nación, junto con aspectos como negocios, gobernanza, cultura, sostenibilidad y relaciones internacionales. Por ello, el desempeño previo de Panamá evidencia que el país ya tenía activos reputacionales, aunque carecía de una narrativa común para administrarlos y comunicarlos.

El reto comenzará después del lanzamiento. Para producir resultados, “Panamá, Anfitrión del Mundo” deberá mantener una aplicación coherente, medible y sostenida en el tiempo, además de ser adoptada por instituciones, empresas y ciudadanos. Sin esa continuidad, la marca correría el riesgo de convertirse en otra campaña temporal; con ella, podría fortalecer la atracción de visitantes, inversiones, talento y oportunidades comerciales.

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