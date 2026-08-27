Drogas, licor, cámaras y una sierra eléctrica es parte de lo decomisado tras una requisa en una cárcel de Guatemala

La requisa en la Granja Pavón decomisó 20 mil cajetillas de cigarrillos, 850 cervezas, presunta droga, celulares y equipos de comunicación. (Ejército de Guatemala)

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Una requisa en la Granja Pavón permitió decomisar cientos de ilícitos, entre los que resalta drogas, licor, celulares y equipos de comunicación, además de frustrar la construcción de un túnel que, según información de inteligencia citada por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, buscaba una salida al exterior del penal para mantener operaciones criminales desde la cárcel.

Entre los hallazgos también aparecieron 32 teléfonos celulares, 24 cargadores y 200 cables USB, indicaron las autoridades que detallaron sobre el inventario localizado durante el operativo. El recuento incluyó además 387 objetos punzocortantes, una sierra eléctrica, ocho pesas y 20 moledores.

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La intervención se llevó a cabo el miércoles 26 de agosto con participación del Ejército de Guatemala, en coordinación con el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario. El objetivo, según las autoridades, fue reforzar el control y la seguridad dentro del centro de detención.

Villeda aseguró en un mensaje difundido en redes sociales que la acción se adelantó a las estructuras criminales. “A través de la inteligencia del Estado obtuvimos información que nos permitió dar un duro golpe al crimen organizado y actuar antes de que sus estructuras pudieran seguir operando desde las cárceles”.

La requisa expuso un mercado interno de alcohol, tabaco y comunicaciones

Desde relojes, hasta plantas de marihuana, son parte del hallazgo que reveló el mercado interno que existe en la Granja Penal de Pavón, una de las cárceles más grandes y hacinadas que tiene Guatemala.

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El inventario de lo decomisado fue revelado por el Ejército de Guatemala:

387 objetos punzocortantes

20 estatuas de la Santa Muerte

4.000 encendedores

32 teléfonos celulares

24 cargadores para teléfono

200 cables USB

7 bocinas

2 cámaras de videovigilancia tipo bombillo

2 repetidores de señal WiFi

4 radios intercomunicadores

6 cargadores para radios

Las autoridades hallaron en la Granja Pavón celulares, radios intercomunicadores, repetidores de señal wifi y cámaras de videovigilancia durante la requisa. (Ejército de Guatemala)

5 controles

2 relojes de mano

2 ventiladores

4 auriculares

1 sierra eléctrica

20.000 cajetillas de cigarrillos

850 cervezas

10 octavos y 4 medias de licor

10 toneles, 5 canecas y 62 botellas de presunto licor clandestino tipo cusha

8 pesas y 20 moledores para presunta droga

8 paquetes grandes de presunta marihuana

2 bolsas de presuntas semillas de marihuana

10.000 papos para envolver presunta marihuana

100 frascos de presuntos colmillos de cocaína

800 bolsitas y 300 colmillos de presunta cocaína

3 bolsas medianas y 4 bolsas pequeñas de presunta cocaína

3.000 bolsas para empacar presunta droga

100 pastillas de presuntas anfetaminas

1,000 piedras de presunto crack

2 plantas vivas de presunta marihuana

12 pipas para inhalar presunta droga

118 puros de tabaco

Bolsas con presunta marihuana fue localizada en bolsas plásticas durante la requisa en la Granja Penal Pavón. (Ejército de Guatemala)

Entre los objetos encontrados hubo 20 estatuas de la Santa Muerte, que regularmente es utilizado por pandilleros y narcotraficantes.

Incinerado

Según el jefe de la Dirección General del Sistema Penitenciario, Jorge Guillermo López Dellachiessa, todo lo localizado e incautado fue incinerado como corresponde según la Ley.

La intervención en la Granja Pavón se realizó con el Ejército de Guatemala, el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario. (Ejército de Guatemala)

Sobre el túnel, Villeda afirmó que la requisa permitió “frustrar la construcción de un túnel que, de acuerdo con la información de inteligencia, pretendía tener una salida hacia el exterior de la cárcel”. El Ejército de Guatemala señaló que estas acciones buscan impedir que estructuras criminales continúen dirigiendo actividades ilícitas desde las prisiones.

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