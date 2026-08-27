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Cher recuerda el primer encuentro que marcó su amistad con Dolly Parton: “Voy a extrañar su risa”

La cantante habló sobre la muerte de su amiga, ocurrida a los 80 años, y recordó algunos de los momentos que compartieron desde que se conocieron en 1978

Cher recuerda a Dolly Parton y sus 50 años de amistad. (Reuters. AP)
Cher recuerda a Dolly Parton y sus 50 años de amistad. (Reuters. AP)
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Cher habló entre lágrimas sobre la muerte de su amiga Dolly Parton durante una entrevista con Gayle King para CBS News, transmitida el martes 25 de agosto. La cantante recordó la amistad que ambas construyeron durante casi cinco décadas y relató cómo fue el primer encuentro entre las dos artistas en 1978.

Parton murió el 25 de agosto a los 80 años. Sus representantes informaron que la cantante falleció después de una breve batalla contra el cáncer, en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, en Nashville, rodeada de sus seres queridos. El tipo de cáncer no fue especificado.

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Durante la conversación, Cher, cuyo nombre real es Cheryl Sarkisian, le dijo a la presentadora Gayle King que estaba bien, luego comenzó a emocionarse hasta las lágrimas antes de recordar cuando conoció a Dolly Parton en la casa de su representante, Sandy Gallin, en 1978.

En aquel momento, la intérprete de “Believe” desconocía que Gallin también trabajaba con la cantante de country. Su primera impresión quedó registrada años después en Cher: The Memoir, Part One, la primera parte de sus memorias.

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Cher recordó cómo fue conocer a Dolly Parton. (Shutterstock)
Cher recordó cómo fue conocer a Dolly Parton. (Shutterstock)

‘Entré y vi a una chica con un peinado muy llamativo, pantalones blancos y una especie de chaqueta blanca. Levanté la vista y vi que llevaba botones, no en la solapa, sino en la parte que baja por el pecho: un canesú. La miré y pensé: “¡Dios mío, nunca había visto tantos botones en mi vida!’”, dijo.

La famosa aseguró que quedó inmediatamente intrigada por lo que de inmediato le preguntó a su representante:. “¿Quién es esa chica?”. A lo que él le respondió: “Sabes qué, Cher, te va a encantar y ella te va a encantar a ti”.

La predicción de Gallin se cumplió, pues ambas artistas mantuvieron una amistad durante aproximadamente 50 años y compartieron distintos momentos de sus respectivas carreras. En abril de 1978, ambas aparecieron en un especial de televisión de ABC, una de sus primeras colaboraciones públicas.

Cher también había escrito sobre aquel encuentro en sus memorias. En el libro recordó que inicialmente había mirado a Gallin con cierta reserva cuando vio a Dolly Parton, pero que su representante le pidió que no la juzgara antes de conocerla.

Dolly Parton
El agente de Cher le pidió no juzgar a Dolly Parton por su apariencia. (AP/John Russell)

Con el paso del tiempo, aquella primera impresión dio paso a una relación de amistad que continuó durante décadas.

Durante la entrevista, Cher explicó qué aspectos de Parton recordaba con mayor claridad. Señaló que su amiga tenía una personalidad caracterizada por mantener una perspectiva positiva ante las circunstancias y por su relación cercana con las personas que la rodeaban.

La cantante también recordó haber visto un fragmento de una presentación de Parton y haber intentado identificar qué hacía que sus actuaciones generaran una conexión particular con el público.

Describió cómo la artista recorría el escenario, se acercaba a los espectadores y sonreía mientras establecía contacto con ellos.

Los últimos días de Dolly Parton
Cher destacó la forma de ser de Dolly Parton en los escenarios. (Europa Press)

Para Cher, esa capacidad de relacionarse con la audiencia formaba parte de las características que distinguían a Parton como intérprete. Al ser consultada sobre qué extrañará más de su amiga, mencionó específicamente su risa.

King también preguntó a Cher si le había sorprendido que Dolly mantuviera en privado los detalles sobre su enfermedad. La cantante respondió que no y explicó que esa decisión era coherente con la manera en que conocía a su amiga.

Pasara lo que pasara, ella lo iba a aceptar o las cosas iban a mejorar. Tenía un espíritu especial, un espíritu que siempre pensaba que lo mejor iba a suceder. Sus amigos la querían. Su vida era buena. Así era ella”, dijo.

Cher aseguró que no le sorprendió que Dolly Parton ocultara su enfermedad. REUTERS/Anna Gordon
Cher aseguró que no le sorprendió que Dolly Parton ocultara su enfermedad. REUTERS/Anna Gordon

La muerte de Dolly Parton fue confirmada por sus representantes mediante un comunicado difundido el 25 de agosto. En el mensaje se destacó su trayectoria artística y sus actividades filantrópicas, entre ellas la Dolly Parton’s Imagination Library, programa que distribuye libros infantiles.

Parton, reconocida por canciones como “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You”, desarrolló una carrera de varias décadas en la música country y también trabajó como actriz, compositora y productora. A lo largo de su trayectoria recibió 11 premios Grammy.

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