América Latina

Dos buques de guerra de Estados Unidos llegaron a Ecuador en medio de operaciones contra el narcotráfico

El USS San Antonio y el destructor USS Gridley operaban juntos en el Pacífico oriental antes de alcanzar la costa ecuatoriana

IMAGEN DE ARCHIVO. Vista del USS San Antonio (LPD-17). REUTERS/Ricardo Arduengo
IMAGEN DE ARCHIVO. Vista del USS San Antonio (LPD-17). REUTERS/Ricardo Arduengo
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Tres días antes de llegar al puerto ecuatoriano de Manta, dos buques militares de Estados Unidos participaron conjuntamente en un entrenamiento de interdicción marítima en el Pacífico oriental. El ejercicio antecedió al arribo del USS San Antonio (LPD-17) y el USS Gridley (DDG-101), cuya presencia en Ecuador se produce en momentos en que Quito y Washington amplían su cooperación para combatir al narcotráfico.

Los dos navíos llegaron a Manta el 24 de agosto. La presencia del USS San Antonio fue conocida inicialmente como una escala destinada al aprovisionamiento de víveres, suministros e insumos. Posteriormente se confirmó que el USS Gridley, un destructor de misiles guiados, también se encontraba en el puerto manabita.

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La secuencia previa al arribo permite situar la visita dentro de un despliegue estadounidense más amplio. El 21 de agosto, integrantes de la Littoral Combat Force-24 y marinos del USS San Antonio realizaron junto al USS Gridley un ensayo de una operación de interdicción marítima. Registros difundidos por las Fuerzas Armadas estadounidenses muestran al personal participando en maniobras entre ambas embarcaciones.

Las operaciones de interdicción marítima pueden incluir la detección, aproximación, inspección y detención de embarcaciones sospechosas, dependiendo de las atribuciones legales y las características de cada misión. Son una de las herramientas utilizadas internacionalmente para combatir actividades como el tráfico de drogas por vía marítima.

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IMAGEN DE ARCHIVO. Vista del USS Gridley . REUTERS/Enea Lebrun
IMAGEN DE ARCHIVO. Vista del USS Gridley . REUTERS/Enea Lebrun

El USS San Antonio había llegado al Pacífico después de atravesar el Canal de Panamá el 1 de agosto. A bordo viajaban integrantes de la 24th Marine Expeditionary Unit, que durante este despliegue opera bajo la denominación Littoral Combat Force-24.

Ocho días después, el USS Gridley realizó su propio tránsito desde el Caribe hacia el Pacífico. El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general de Marines Francis L. Donovan, estuvo a bordo del destructor durante su paso por el Canal de Panamá.

La información divulgada por la Armada estadounidense señala que las fuerzas movilizadas hacia el Pacífico oriental tienen entre sus objetivos apoyar los esfuerzos para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y mantener presencia estadounidense en la región.

Las características de los dos navíos reflejan capacidades distintas. El USS San Antonio es un buque de transporte anfibio de aproximadamente 208 metros de eslora, concebido para trasladar Marines, vehículos y equipamiento y operar con helicópteros y embarcaciones de desembarco.

El USS Gridley pertenece a la clase Arleigh Burke, una familia de destructores equipada con sistemas de misiles guiados y diseñada para ejecutar misiones de defensa antiaérea y guerra antisubmarina, entre otras operaciones. La disponibilidad de esas capacidades militares no implica que vayan a emplearse durante su permanencia en Ecuador.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la Cumbre Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, en Doral, Florida. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la Cumbre Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, en Doral, Florida. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

La llegada de ambos buques había sido anticipada por el ministro ecuatoriano de Defensa, Gian Carlo Loffredo. El funcionario anunció que dos embarcaciones estadounidenses y tres helicópteros Black Hawk participarían en acciones de cooperación orientadas a reforzar la capacidad de interdicción marítima del país.

Ecuador se ha convertido en uno de los principales puntos de salida de cocaína producida en Sudamérica. Organizaciones criminales utilizan puertos, embarcaciones pesqueras, lanchas rápidas y otras modalidades para transportar cargamentos desde la costa ecuatoriana hacia rutas internacionales.

Manta ocupa una posición relevante dentro de ese escenario por su infraestructura portuaria y su ubicación sobre el Pacífico. La ciudad también mantiene un antecedente particular en la relación militar entre ambos países: entre 1999 y 2009 funcionó allí un puesto avanzado estadounidense destinado principalmente a operaciones de vigilancia antidrogas.

La actual presencia de los buques, sin embargo, no supone el restablecimiento de aquella instalación.

Ambos buques llegaron después de varias semanas de despliegue en el Pacífico oriental y apenas tres días después de entrenar conjuntamente una operación de interdicción marítima, una capacidad que Ecuador busca fortalecer en su estrategia contra las rutas marítimas del narcotráfico.

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