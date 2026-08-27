De odiar a los payasos a convertirse en el más aterrador de la historia: Tim Curry y su legendaria transformación como Pennywise en ‘It’

Tim Curry odiaba los payasos, pero terminó convirtiéndose en Pennywise. (Reuters. Captura de video)

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La versión de 1990 de It no fue una película estrenada en cines, sino una miniserie televisiva de dos partes de ABC, dirigida por Tommy Lee Wallace y basada en la novela de Stephen King.

El guion de It fue escrito por Lawrence D. Cohen, quien ya había adaptado la novela Carrie de King. Originalmente se concibió como una miniserie de ocho a diez horas con George Romero, director de La noche de los muertos vivientes, como director, pero la cadena ABC “perdió los nervios”, según Cohen, y redujo el proyecto a cuatro horas, divididas en solo dos noches.

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La primera noche se centraría en los personajes aterrorizados por Pennywise cuando eran niños en la década de 1950. La segunda noche seguiría su regreso a Derry como adultos para enfrentarse al malvado payaso de una vez por todas.

Tommy Lee Wallace (editor de Halloween y La niebla) fue contratado para dirigir, y reescribió el episodio de la segunda noche para que la historia se ajustara mejor a la novela de King.

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La primera adaptación de "It" se concibió como una miniserie de dos partes.

En el proceso de selección para Pennywise aparecieron varios nombres. De acuerdo con testimonios recogidos en el documental Pennywise: The Story of It, la producción obtuvo inicialmente la aprobación de Harvey Fierstein para interpretar al personaje.

También fueron considerados Roddy McDowall y Malcolm McDowell, mientras que Alice Cooper fue explorado en una etapa del proceso. Sin embargo, el papel del icónico payaso fue dado a Tim Curry.

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Malcolm McDowell, el eterno Alex DeLarge, fue uno de los actores considerados para darle vida al aterrador payaso Pennywise

En una entrevista, Tommy Lee Wallace señaló que los productores Jim Green y Mark Bacino tuvieron un papel importante en la incorporación del actor.

“La mayoría del casting para los papeles de adultos de It se realizó por teléfono. No necesitamos hacer audiciones a Harry Anderson, John Ritter ni Richard Thomas. Estaba claro que si aceptaban, serían un gran aporte para la serie y harían un excelente trabajo”, dijo.

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Tim Curry fue elegido para protagonizar It pese a que se consideraron otros actores. (REUTERS/Phil McCarten)

Y añadió: “Creo que surgió el nombre de Tim, y no creo que nadie dijera: «Oh, qué mala idea» .Creo que todos estaban encantados. Fueron un par de llamadas a un agente, y aceptó. No recuerdo que se considerara a nadie más una vez que surgió el nombre de Tim. Fue un sí rotundo".

El diseño de Pennywise también se desarrolló alrededor de la apariencia de Curry. El maquillador Bart Mixon explicó que, después de recibir una fotografía del actor, realizó diferentes bocetos y posteriormente moldes de su rostro para estudiar distintas posibilidades.

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Una de las primeras ideas presentaba a Pennywise como un payaso de aspecto más cercano a un vagabundo, mientras que otra incorporaba más elementos de maquillaje protésico para darle una apariencia más angular.

La apariencia de Pennywise se basó en el físico de Tim Curry. (Captura de video)

Curry, sin embargo, prefería utilizar la menor cantidad posible de prótesis. El propio Wallace recordó que el actor había trabajado anteriormente con maquillajes pesados y que no quería que el rostro del personaje quedara cubierto por ellos. “Él dijo: ‘Mira, simplemente hazme un payaso serio y asustaré al público’”, recordó.

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Cabe destacar que Tim Curry aseguró en sus memorias, Vagabond, que terminó aceptando el papel de Pennywise a pesar de que “detesta” a los payasos y confesó que le causaba incomodidad su caracterización.

“No hasta el punto de que literalmente no pudiera mirarme al espejo, como se ha dicho a menudo, pero desde luego no me deleitaba mi reflejo. En cualquier caso, la idea de encarnar a este payaso asesino me incomodaba a la vez que me exigía demasiado al asumir el papel”, expresó.

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Tim Curry admitió tiempo después que no le agradaba verse caracterizado como Pennywise.

Y añadió: “Así que, con mucha incertidumbre, del tipo que confirmaba que aún intentaba aceptar mis contradicciones, respondí: ‘Sí, me interesa’”.

Tim Curry falleció el 25 de agosto de 2026, en su casa de Los Ángeles California a los 80 años. Su muerte fue confirmada por Marcia Hurwitz, su agente y representante desde hace muchos años.

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