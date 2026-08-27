Entretenimiento

De odiar a los payasos a convertirse en el más aterrador de la historia: Tim Curry y su legendaria transformación como Pennywise en ‘It’

El actor interpretó al payaso en la miniserie de 1990 después de que los productores descartaran otros nombres que van desde Malcom McDowell hasta Alice Cooper

Tim Curry odiaba los payasos, pero terminó convirtiéndose en Pennywise. (Reuters. Captura de video)
Tim Curry odiaba los payasos, pero terminó convirtiéndose en Pennywise. (Reuters. Captura de video)
Guardar

La versión de 1990 de It no fue una película estrenada en cines, sino una miniserie televisiva de dos partes de ABC, dirigida por Tommy Lee Wallace y basada en la novela de Stephen King.

El guion de It fue escrito por Lawrence D. Cohen, quien ya había adaptado la novela Carrie de King. Originalmente se concibió como una miniserie de ocho a diez horas con George Romero, director de La noche de los muertos vivientes, como director, pero la cadena ABC “perdió los nervios”, según Cohen, y redujo el proyecto a cuatro horas, divididas en solo dos noches.

PUBLICIDAD

La primera noche se centraría en los personajes aterrorizados por Pennywise cuando eran niños en la década de 1950. La segunda noche seguiría su regreso a Derry como adultos para enfrentarse al malvado payaso de una vez por todas.

Tommy Lee Wallace (editor de Halloween y La niebla) fue contratado para dirigir, y reescribió el episodio de la segunda noche para que la historia se ajustara mejor a la novela de King.

PUBLICIDAD

La primera adaptación de "It" se concibió como una miniserie de dos partes.
La primera adaptación de "It" se concibió como una miniserie de dos partes.

En el proceso de selección para Pennywise aparecieron varios nombres. De acuerdo con testimonios recogidos en el documental Pennywise: The Story of It, la producción obtuvo inicialmente la aprobación de Harvey Fierstein para interpretar al personaje.

También fueron considerados Roddy McDowall y Malcolm McDowell, mientras que Alice Cooper fue explorado en una etapa del proceso. Sin embargo, el papel del icónico payaso fue dado a Tim Curry.

Malcolm McDowell, el eterno Alex DeLarge, fue uno de los actores considerados para darle vida al aterrador payaso Pennywise
Malcolm McDowell, el eterno Alex DeLarge, fue uno de los actores considerados para darle vida al aterrador payaso Pennywise

En una entrevista, Tommy Lee Wallace señaló que los productores Jim Green y Mark Bacino tuvieron un papel importante en la incorporación del actor.

“La mayoría del casting para los papeles de adultos de It se realizó por teléfono. No necesitamos hacer audiciones a Harry Anderson, John Ritter ni Richard Thomas. Estaba claro que si aceptaban, serían un gran aporte para la serie y harían un excelente trabajo”, dijo.

Tim Curry fue elegido para protagonizar It pese a que se consideraron otros actores. (REUTERS/Phil McCarten)
Tim Curry fue elegido para protagonizar It pese a que se consideraron otros actores. (REUTERS/Phil McCarten)

Y añadió: “Creo que surgió el nombre de Tim, y no creo que nadie dijera: «Oh, qué mala idea» .Creo que todos estaban encantados. Fueron un par de llamadas a un agente, y aceptó. No recuerdo que se considerara a nadie más una vez que surgió el nombre de Tim. Fue un sí rotundo".

El diseño de Pennywise también se desarrolló alrededor de la apariencia de Curry. El maquillador Bart Mixon explicó que, después de recibir una fotografía del actor, realizó diferentes bocetos y posteriormente moldes de su rostro para estudiar distintas posibilidades.

Una de las primeras ideas presentaba a Pennywise como un payaso de aspecto más cercano a un vagabundo, mientras que otra incorporaba más elementos de maquillaje protésico para darle una apariencia más angular.

La apariencia de Pennywise se basó en el físico de Tim Curry. (Captura de video)
La apariencia de Pennywise se basó en el físico de Tim Curry. (Captura de video)

Curry, sin embargo, prefería utilizar la menor cantidad posible de prótesis. El propio Wallace recordó que el actor había trabajado anteriormente con maquillajes pesados y que no quería que el rostro del personaje quedara cubierto por ellos. “Él dijo: ‘Mira, simplemente hazme un payaso serio y asustaré al público’”, recordó.

Cabe destacar que Tim Curry aseguró en sus memorias, Vagabond, que terminó aceptando el papel de Pennywise a pesar de que “detesta” a los payasos y confesó que le causaba incomodidad su caracterización.

No hasta el punto de que literalmente no pudiera mirarme al espejo, como se ha dicho a menudo, pero desde luego no me deleitaba mi reflejo. En cualquier caso, la idea de encarnar a este payaso asesino me incomodaba a la vez que me exigía demasiado al asumir el papel”, expresó.

Tim Curry admitió tiempo después que no le agradaba verse caracterizado como Pennywise.
Tim Curry admitió tiempo después que no le agradaba verse caracterizado como Pennywise.

Y añadió: “Así que, con mucha incertidumbre, del tipo que confirmaba que aún intentaba aceptar mis contradicciones, respondí: ‘Sí, me interesa’”.

Tim Curry falleció el 25 de agosto de 2026, en su casa de Los Ángeles California a los 80 años. Su muerte fue confirmada por Marcia Hurwitz, su agente y representante desde hace muchos años.

Temas Relacionados

Tim CurrymuerteItestrellas de Hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Selena Gomez pide ser retirada de la demanda por fraude de Wondermind y califica las acusaciones de “absurdas”

La defensa de la cantante aseguró ante el tribunal que su papel en la startup de salud mental fue solo consultivo

Selena Gomez pide ser retirada de la demanda por fraude de Wondermind y califica las acusaciones de “absurdas”

Los proyectos que Dolly Parton dejó en marcha antes de morir: una película biográfica, series, caricaturas y más

La cantante diseñó una agenda de trabajo que incluye producciones audiovisuales, iniciativas culturales y lanzamientos comerciales

Los proyectos que Dolly Parton dejó en marcha antes de morir: una película biográfica, series, caricaturas y más

Andrew Garfield reveló qué siente al interpretar personajes oscuros: “Estoy agradecido por la experiencia, pero no me encanta”

El actor detalló en una entrevista con Esquire cómo aborda sus próximos desafíos, entre ellos su interpretación de Sam Altman en la película Artificial, y reflexionó sobre las exigencias que implica asumir determinados roles

Andrew Garfield reveló qué siente al interpretar personajes oscuros: “Estoy agradecido por la experiencia, pero no me encanta”

Barreda: la película que vuelve sobre el cuádruple femicidio de La Plata

Luis Machín, Carla Peterson y Mercedes Morán protagonizan la película que revisa el caso ocurrido en La Plata en 1992 y busca recuperar la identidad de las cuatro mujeres asesinadas

Barreda: la película que vuelve sobre el cuádruple femicidio de La Plata

“Estaba aterrado de conocerlo y de trabajar con él”, la confesión de Adam Scott sobre su experiencia junto a Robert De Niro en The Whisper Man

El actor, de 53 años, contó a PEOPLE que guardaba una fotografía de la leyenda del cine en su casillero de la secundaria, una admiración que lo paralizó cuando lo tuvo sentado justo delante en los Emmy

“Estaba aterrado de conocerlo y de trabajar con él”, la confesión de Adam Scott sobre su experiencia junto a Robert De Niro en The Whisper Man

DEPORTES

En vivo: el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

En vivo: el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

Un luchador de jiu-jitsu quedó sin movilidad tras recibir un golpe ilegal en una competencia en Brasil

Eduardo Coudet se va de River: esta tarde se anunciará su salida en conferencia de prensa

Fuerte posteo de Ricardo Centurión contra el Chacho Coudet tras la eliminación de River en la Sudamericana: “Todo vuelve”

A qué puede aspirar Franco Colapinto con Alpine en la temporada 2027 de Fórmula 1 tras renovar contrato

TELESHOW

La palabra de Maia Reficco ante los rumores de reconciliación con Franco Colapinto: “Estoy muy feliz”

La palabra de Maia Reficco ante los rumores de reconciliación con Franco Colapinto: “Estoy muy feliz”

Violento enfrentamiento en Gran Hermano: insultos, amenazas y dos participantes al borde de la agresión física

Natalia Lobo recordó la cirugía de urgencia que cambió su vida: “Fue muy fuerte operarme de cáncer en 4 días”

La periodista Mariana Brey sufrió un intento de robo cuando llegaba a su casa: “La saqué barata”

Ricardo Mollo homenajeó a Rubén Rada durante el show de Divididos: “Negrito querido, te vamos a extrañar”

INFOBAE AMÉRICA

Trump vuelve a plantear el cambio de nombre del Lago Ontario por “Lago América” en medio de la tensión con Canadá

Trump vuelve a plantear el cambio de nombre del Lago Ontario por “Lago América” en medio de la tensión con Canadá

Campaña en Brasil: Flávio Bolsonaro prometió un tren que una las capitales del empobrecido noreste del país

El poder de la palabra "mierda"

Falleció la recién nacida extraída de emergencia tras el ataque contra su madre en Panamá

Gobierno de Honduras acuerda aumento salarial para los empleados públicos