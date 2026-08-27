América Latina

Caso Cerimedo: suspenden la declaración de Nadia Beller tras su pedido de ser testigo protegido

La comparecencia debía realizarse ayer en Santa Cruz, pero fue suspendida tras la presentación de un memorial por parte de la testigo

Mujer con cabello ondulado, top blanco con estampado azul y maquillaje sentada en una silla negra con respaldo azul frente a un fondo celeste
La abogada Nadia Beller fue atacada por sicarios en Santa Cruz de la Sierra el 17 de agosto por la noche
Guardar

La Fiscalía boliviana suspendió este miércoles la declaración de la abogada Nadia Beller, convocada en calidad de testigo en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado que se sigue contra el asesor presidencial, Fernando Cerimedo.

De acuerdo con el acta de comparecencia, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) acudió a las 16:30 al domicilio de Beller, en Santa Cruz de la Sierra, para tomar las declaraciones. Sin embargo, el fiscal de materia, Néstor Torres Tapia, determinó suspender la declaración al conocer que la testigo presentó un “memorial de previo y especial pronunciamiento”.

PUBLICIDAD

Beller había confirmado previamente que acudiría a declarar y que entregaría a los investigadores las pruebas que estuvieran a su alcance. Sin embargo, luego afirmó que solicitaría acogerse a la condición de “testigo protegido”.

Hasta la publicación de esta nota, el Ministerio Público no informó si aceptó la solicitud de la abogada ni la fecha en la que volverá a ser convocada a declarar ante la Justicia.

Fernando Cerimedo
Fernando Cerimedo se identificaba como "asesor principal" de Rodrigo Paz. En la imagen, observa al presidente durante una entrevista en Panamá.

Esta investigación contra Cerimedo se inició en La Paz por el presunto delito de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, a partir de las denuncias que hizo Beller sobre presuntos casos de corrupción estatal en la distribución de combustible, oro y seguros, y que salpican al presidente Rodrigo Paz, en particular a su esposa, María Elena Urquidi.

PUBLICIDAD

Beller, abogada con trayectoria como “operadora política” para varios partidos, sobrevivió a un ataque armado cuya autoría intelectual atribuye al asesor del presidente Paz. Luego de recibir tres disparos en la puerta de un hotel en Santa Cruz, la abogada señaló como responsable a Cerimedo, su pareja sentimental, y señaló que el objetivo era “silenciarla”.

Horas después, el asesor fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru y trasladado a una comisaría policial en la que estuvo recluido durante cuatro días hasta que un juez dispuso su detención preventiva por 180 días en la cárcel de Palmasola, por el delito de tentativa de feminicidio.

Desde el ataque, Beller lanzó una serie de acusaciones, acompañadas de fotografías y capturas de chat, contra Cerimedo y sobre el supuesto poder que habría ostentado el consultor argentino. “Aquí no gobierna Rodrigo Paz, aquí gobierna Fernando Cerimedo”, afirmó horas después del ataque.

Nadia Beller, la abogada boliviana que fue baleada y acusó al asesor del presidente de Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo
Nadia Beller, la abogada boliviana que fue baleada y acusó al asesor del presidente de Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo.

A raíz de esas declaraciones y las acusaciones de corrupción, la Fiscalía de La Paz abrió una investigación de oficio por enriquecimiento ilícito en la que se realizaron al menos cinco allanamientos y se detuvo a un exmilitar y dueño de una casa de cambios, quien es sospechoso de haber facilitado las transacciones de dinero a Cerimedo.

Beller señaló que tiene información y documentación que respaldan sus declaraciones y que estaba dispuesta a aportarlas para la investigación, por lo que la toma de su declaración es clave para el avance del proceso.

Desde que estalló el escándalo, la administración de Paz ha buscado minimizar la influencia del asesor presidencial y ha señalado que sus actuaciones se limitaban al ámbito de la comunicación pese a que existe una colección de fotografías y declaraciones públicas que sugieren lo contrario.

En un video difundido la noche del miércoles, el presidente Paz señaló que no tuvo un contrato laboral y que desarrolló sus funciones durante la campaña electoral y “al inicio” del Gobierno. Si bien no hizo mayor referencia a las acusaciones de corrupción contra su esposa, señaló que es una mujer “intachable” y de “valores cristianos”.

Temas Relacionados

BoliviaNadia BellerFernando CerimedoRodrigo PazFiscalía de La PazNéstor Tórres Tapia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Falleció la recién nacida extraída de emergencia tras el ataque contra su madre en Panamá

El personal médico practicó una cesárea de emergencia y consiguió estabilizarla inicialmente, pero su condición se mantuvo crítica en el Hospital del Niño

Falleció la recién nacida extraída de emergencia tras el ataque contra su madre en Panamá

Gobierno de Honduras acuerda aumento salarial para los empleados públicos

Tras varias jornadas de negociación, el Gobierno y las tres centrales obreras alcanzaron un entendimiento que contempla un reajuste para los trabajadores del sector público

Gobierno de Honduras acuerda aumento salarial para los empleados públicos

¿Qué está pasando bajo el suelo de San Salvador?: Expertos explican el origen de los misteriosos ruidos subterráneos

Una serie de profundos estruendos mantiene en zozobra a residentes de diversos municipios del Gran San Salvador y el departamento de La Paz

¿Qué está pasando bajo el suelo de San Salvador?: Expertos explican el origen de los misteriosos ruidos subterráneos

Rodrigo Paz habló sobre Fernando Cerimedo: “Jamás tuvo autorización de representar a la Presidencia”

El jefe de Estado de Bolivia se refirió a su asesor y defendió a su familia de las acusaciones de corrupción, a nueve días del escándalo que sacude la política en su país

Rodrigo Paz habló sobre Fernando Cerimedo: “Jamás tuvo autorización de representar a la Presidencia”

Cruz Roja Costarricense logra tercer lugar en Copa Mundial de Primeros Auxilios en Dubái

La institución representó a toda la región de las Américas con una campaña desarrollada sin inversión publicitaria que superó las 1.2 millones de visualizaciones y llevó contenidos para salvar vidas a la población.

Cruz Roja Costarricense logra tercer lugar en Copa Mundial de Primeros Auxilios en Dubái
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno Petro habría interferido en proceso de extradiciones de varios criminales, aseguró exministra de Justicia: “Hubo intromisión”

Gobierno Petro habría interferido en proceso de extradiciones de varios criminales, aseguró exministra de Justicia: “Hubo intromisión”

Las Fiestas de Octubre 2026 en Guadalajara tendrán conciertos estelares de Alejandro Fernández, Banda Ms y Gabito Ballesteros

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 27 de agosto: “Difícil hacer campaña desde EEUU”, la mandataria responde a Cabeza de Vaca

El daño arterial temprano afecta al 80% de los adultos jóvenes, según estudio en Estados Unidos

Redes explotan contra academia ligada a fraude en examen de admisión a la UNAM: “Me interesa el paquete de suplantación”

DEPORTES

Eduardo Coudet se va de River: esta tarde se anunciará su salida en conferencia de prensa

Eduardo Coudet se va de River: esta tarde se anunciará su salida en conferencia de prensa

Buenos Aires recibe a la FIA con Milei de anfitrión y la Fórmula 1 como telón de fondo

En vivo: el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

Un luchador de jiu-jitsu quedó sin movilidad tras recibir un golpe ilegal en una competencia en Brasil

Fuerte posteo de Ricardo Centurión contra el Chacho Coudet tras la eliminación de River en la Sudamericana: “Todo vuelve”

ENTRETENIMIENTO

Kylie Jenner desea volver a operarse los senos: “Los quiero más grandes”

Kylie Jenner desea volver a operarse los senos: “Los quiero más grandes”

De odiar a los payasos a convertirse en el más aterrador de la historia: Tim Curry y su legendaria transformación como Pennywise en ‘It’

Selena Gomez pide ser retirada de la demanda por fraude de Wondermind y califica las acusaciones de “absurdas”

Los proyectos que Dolly Parton dejó en marcha antes de morir: una película biográfica, series, caricaturas y más

Andrew Garfield reveló qué siente al interpretar personajes oscuros: “Estoy agradecido por la experiencia, pero no me encanta”