Caso Cerimedo: suspenden la declaración de Nadia Beller tras su pedido de ser testigo protegido

La abogada Nadia Beller fue atacada por sicarios en Santa Cruz de la Sierra el 17 de agosto por la noche

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La Fiscalía boliviana suspendió este miércoles la declaración de la abogada Nadia Beller, convocada en calidad de testigo en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado que se sigue contra el asesor presidencial, Fernando Cerimedo.

De acuerdo con el acta de comparecencia, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) acudió a las 16:30 al domicilio de Beller, en Santa Cruz de la Sierra, para tomar las declaraciones. Sin embargo, el fiscal de materia, Néstor Torres Tapia, determinó suspender la declaración al conocer que la testigo presentó un “memorial de previo y especial pronunciamiento”.

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Beller había confirmado previamente que acudiría a declarar y que entregaría a los investigadores las pruebas que estuvieran a su alcance. Sin embargo, luego afirmó que solicitaría acogerse a la condición de “testigo protegido”.

Hasta la publicación de esta nota, el Ministerio Público no informó si aceptó la solicitud de la abogada ni la fecha en la que volverá a ser convocada a declarar ante la Justicia.

Fernando Cerimedo se identificaba como "asesor principal" de Rodrigo Paz. En la imagen, observa al presidente durante una entrevista en Panamá.

Esta investigación contra Cerimedo se inició en La Paz por el presunto delito de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, a partir de las denuncias que hizo Beller sobre presuntos casos de corrupción estatal en la distribución de combustible, oro y seguros, y que salpican al presidente Rodrigo Paz, en particular a su esposa, María Elena Urquidi.

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Beller, abogada con trayectoria como “operadora política” para varios partidos, sobrevivió a un ataque armado cuya autoría intelectual atribuye al asesor del presidente Paz. Luego de recibir tres disparos en la puerta de un hotel en Santa Cruz, la abogada señaló como responsable a Cerimedo, su pareja sentimental, y señaló que el objetivo era “silenciarla”.

Horas después, el asesor fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru y trasladado a una comisaría policial en la que estuvo recluido durante cuatro días hasta que un juez dispuso su detención preventiva por 180 días en la cárcel de Palmasola, por el delito de tentativa de feminicidio.

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Desde el ataque, Beller lanzó una serie de acusaciones, acompañadas de fotografías y capturas de chat, contra Cerimedo y sobre el supuesto poder que habría ostentado el consultor argentino. “Aquí no gobierna Rodrigo Paz, aquí gobierna Fernando Cerimedo”, afirmó horas después del ataque.

Nadia Beller, la abogada boliviana que fue baleada y acusó al asesor del presidente de Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo.

A raíz de esas declaraciones y las acusaciones de corrupción, la Fiscalía de La Paz abrió una investigación de oficio por enriquecimiento ilícito en la que se realizaron al menos cinco allanamientos y se detuvo a un exmilitar y dueño de una casa de cambios, quien es sospechoso de haber facilitado las transacciones de dinero a Cerimedo.

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Beller señaló que tiene información y documentación que respaldan sus declaraciones y que estaba dispuesta a aportarlas para la investigación, por lo que la toma de su declaración es clave para el avance del proceso.

Desde que estalló el escándalo, la administración de Paz ha buscado minimizar la influencia del asesor presidencial y ha señalado que sus actuaciones se limitaban al ámbito de la comunicación pese a que existe una colección de fotografías y declaraciones públicas que sugieren lo contrario.

En un video difundido la noche del miércoles, el presidente Paz señaló que no tuvo un contrato laboral y que desarrolló sus funciones durante la campaña electoral y “al inicio” del Gobierno. Si bien no hizo mayor referencia a las acusaciones de corrupción contra su esposa, señaló que es una mujer “intachable” y de “valores cristianos”.

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