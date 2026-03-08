Los elogios que recibió Colapinto por la maniobra “mágica” que evitó un accidente en el GP de Australia: “Podría verla mil veces”

En la largada del Gran Premio de Australia, Franco Colapinto ya realizó una de las maniobras que será candidata a la mejor de toda la temporada 2026 de la Fórmula 1. El argentino, que terminó 14° por un grave error de Alpine que derivó en una dura penalización, acaparó los flashes al evitar un accidente con Liam Lawson en el arranque de la carrera en Melbourne. La brillante reacción del pilarense recibió múltiples elogios por parte de pilotos y de medios especializados.

El portal Sky Sports F1 catalogó la situación de la largada como “un momento verdaderamente mágico” y destacó que el argentino fue “la estrella del espectáculo”. Incluso, realizó un artículo que llevaba el título de “la magia de Colapinto”. En la transmisión oficial de la cadena, el expiloto de la Máxima Anthony Davidson se deshizo en elogios con el pilarense.

“¡Guau! Es como si reaccionara como un gato. Si lo reproduzco ahora en cámara lenta, vean lo que hace en la rueda. No entiendo cómo evitó la rueda trasera y el muro. Es increíble. Podría verlo mil veces. Nunca lo superaré”, destacó el corredor que compitió en 24 Grandes Premios. A esto, agregó: “¿Cómo no hubo ningún accidente allí? O sea, todos esperábamos unas malas salidas, pero vaya, estaba completamente cegado por lo que pasó allí con el pobre Liam Lawson”.

Dicha transmisión también cuenta con la participación del excampeón de la F1 Jenson Button. “Lo sorprendente es que no lo ves hasta que está encima del coche. ¿Cómo consigue frenar tanto? Desde el punto de vista del piloto, no sé cómo ha pasado. Eso fue realmente aterrador. Esperemos que sea la última vez que veamos algo así”, comentó el británico que se quedó con el título en 2009 de la mano de Brawn GP.

*El espectacular movimiento en la largada de Colapinto

Las redes sociales oficiales de la F1 también se hicieron eco de la impresionante maniobra de Colapinto. “Hablemos de un casi accidente. Increíble reacción de Franco”, destacó la Máxima. Posteriormente, difundió el momento de las reacciones de George Russell, Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc mientras miraban el resumen de la carrera antes de subir al podio.

“¡Todos tuvimos la misma reacción ante las impresionantes reacciones de Franco al principio!”, soltó la cuenta de X (antes Twitter) de la categoría reina. Los pilotos de Mercedes y el monegasco de Ferrari, que terminaron en los primeros puestos, se mostraron incrédulos ante el movimiento del argentino y se tomaron la cabeza automáticamente cuando vieron la repetición.

El portal especializado The Race afirmó que el joven de 22 años “tuvo suerte de seguir corriendo” y destacó su accionar. “De alguna manera, evitó un accidente catastrófico al esquivar los lentos Racing Bulls de Liam Lawson en el último segundo, abriéndose paso por un hueco imposible y salvando a la F1 del peor escenario posible”, aseguró.

En esta misma línea, explicó la gravedad de la situación en la que un monoplaza se queda estancado en medio de la pista: “Que los pilotos que van más atrás no vean coches lentos o detenidos en la salida es una de las situaciones más peligrosas posibles, y es exactamente lo que algunos advirtieron en la pretemporada”.

*La reacción de Russell, Leclerc y Antonelli tras la maniobra de Colapinto

Los protagonistas de la acción también brindaron su punto de vista sobre la situación. “Me podría haber quedado tirado en la largada ya que no sé qué le pasó a Lawson. En la largada casi tenemos un choque enorme con Liam. Se quedó detenido en la grilla y, para ser honesto, tuve mucha suerte de poder pasar esa primera vuelta. Tuve muchísima suerte, la verdad”, comentó Colapinto.

A esto, sumó: “Creo que esto puede pasar con estos autos nuevos, pero fue muy peligroso y bastante complicado. Me alegra haber podido superarlo. Toqué un poco el muro con mi rueda trasera derecha, pero en general fue solo eso”. Una vez finalizada la carrera, el pilarense bromeó en sus redes al afirmar que “de reflejos andamos bien”.

Liam Lawson, por su parte, explicó que todavía no estaba seguro de cuál fue el problema que sufrió su monoplaza de Racing Bulls. “Honestamente no tengo idea. Me lancé, no me moví y perdí toda la potencia, y luego no pude recuperarla durante otros cinco segundos. Un par de segundos después lo recuperé y las ruedas patinaron. No sé qué pasó, no me ha pasado en las pruebas. Fue un gran movimiento de Colapinto”, comentó el neozelandés en declaraciones difundidas por Motorsport.

“¡Felicitaciones a Franco Colapinto por evitarlo a Lawson con una salvada sensacional!”, destacó el portal especializado Planet F1. Lamentablemente para el pilarense, el error por parte de Alpine empañó su actuación y lo sentenció a terminar en la 14.ª ubicación. El albiceleste de 22 años buscará cambiar el rumbo el próximo fin de semana: afrontará el Gran Premio de China del 13 al 15 de marzo.