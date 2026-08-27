Preocupación en el puerto de Bahía Blanca: hay más de 400 camiones varados por un conflicto gremial

Decenas de camiones de carga permanecen detenidos en el puerto de Bahía Blanca durante una medida de fuerza del sector del transporte.

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Más de 400 camiones permanecen demorados en las inmediaciones del puerto de Bahía Blanca como consecuencia de un conflicto salarial entre los recibidores de granos y las empresas del sector, una situación que comenzó a afectar la normal operatoria agroexportadora y encendió la alerta por la interrupción de la cadena logística.

En este marco, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) expresó su “profunda preocupación” en un comunicado ante la falta de acatamiento por parte de la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) a los términos de la Conciliación Obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.

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La CPPC presentó una denuncia formal ante la Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, solicitando la urgente intervención de la autoridad de aplicación y la aplicación de las sanciones correspondientes por la ruptura de la paz social.

“La situación reviste una gravedad particular en el Puerto de Bahía Blanca. En dicho complejo portuario, delegados gremiales comunicaron a las empresas terminales la decisión de negarse a realizar horas extraordinarias y de impedir el reemplazo o derivación de personal entre sectores”, señaló la entidad.

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“Aunque la realización de horas extra es opcional por ley, en la operativa agroexportadora constituye una práctica habitual, continua e indispensable que garantiza la fluidez del comercio exterior y refuerza de manera significativa el salario del trabajador. Asimismo, la negativa a cubrir vacantes o adscribir tareas momentáneas entre sectores desarticula la logística de recepción”, consideró.

El puerto de Bahía Blanca opera de manera limitada

“Como consecuencia directa de estas medidas encubiertas de fuerza, ya se registran más de 400 camiones varados y gravemente demorados en las inmediaciones del puerto de Bahía Blanca, generando un severo impacto en el transporte terrestre, el flujo agroindustrial y los compromisos de exportación de granos del país”, agregó.

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En relación con el conflicto salarial, la CPPC reiteró que, durante la mesa formal de negociación previa al dictado de la conciliación obligatoria, presentó una propuesta económica superadora, por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La oferta contempla un incremento del 31,99% para el período enero-diciembre de 2026, una cifra superior a la inflación anual proyectada por el Gobierno nacional y los organismos técnicos, estimada en 30,20%.

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Además, la entidad propuso el pago de una suma extraordinaria equivalente a $359.095 para los trabajadores de tercera categoría, con montos proporcionales para las restantes. Según explicó, el monto sería abonado de manera acelerada en apenas dos cuotas consecutivas, a partir de agosto.

“A pesar del esfuerzo del sector privado por resguardar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación, la entidad gremial ha optado por desatender la intimación oficial a prestar servicios en forma normal y habitual”, concluyó CPPC.

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Federico Spoturno, gerente general de la cámara, relató que la situación se inició a partir de una negociación paritaria con URGARA que llevaba algunos meses y en la que ambas partes venían analizando y evaluando propuestas.

“De un momento a otro, y pese a la oferta que presentamos desde el sector empresario —muy importante, por encima de lo que proyecta la inflación—, la propuesta fue rechazada y comenzaron las medidas de fuerza”, señaló en diálogo con Radio Mitre.

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Spoturno remarcó que, ante el inicio de las medidas de fuerza, la cartera de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, aunque, según afirmó, el sindicato no la está acatando. “Se dejaron de realizar tareas normales y habituales en los puertos, una actividad que funciona las 24 horas, los 365 días del año y que necesita determinadas flexibilidades que normalmente están acordadas y firmadas con el sindicato”, explicó.

“Al retirar esas flexibilidades se genera este dolor de cabeza, con cerca de 400 camiones demorados. Ayer llegamos a tener 500, aunque la lluvia y la menor actividad del campo hicieron que el número descendiera un poco”, agregó.

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“Realmente se genera un clima de mucha tensión, porque son alrededor de 400 camioneros que quieren descargar, quieren volver a sus casas y empiezan a congestionar las rutas. Esto complica realmente el escenario”, advirtió.

Según Spoturno, los camiones afectados transportan granos, por lo que las demoras repercuten sobre toda la cadena logística. “No solo afecta a los choferes, sino que también genera incumplimientos hacia el exterior y afecta el ingreso de divisas, algo que necesitamos en Argentina”, indicó.

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Además, señaló que las demoras tienen un impacto directo sobre la operatoria de los buques. “Los barcos necesitan cargar rápidamente y continuar su recorrido. Es un costo monumental”, afirmó, y recordó que semanas atrás el sector atravesó una situación similar a raíz del conflicto con los prácticos. “Ahora estamos con algo muchísimo menor, pero que igualmente empieza a generar una alerta importante”, sostuvo.

Respecto de la posibilidad de destrabar el conflicto, Spoturno explicó que el sector empresario ya denunció ante la Secretaría de Trabajo el incumplimiento de la conciliación obligatoria.

“Todavía no empezó a investigar el tema, pero sí aceleró la audiencia que teníamos para el próximo martes y la adelantó para mañana. Hay una intervención del secretario que esperamos que encauce la negociación”, señaló.