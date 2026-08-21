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En medio de la guerra con AFA, Darío Herrera vuelve a dirigir a River después del penal que no le cobró en el último Superclásico con Boca

El árbitro fue designado para el partido del próximo domingo entre el Millonario y Vélez, que se disputará en el estadio Monumental. Germán Delfino estará a cargo del VAR. El antecedente de Héctor Paletta

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El árbitro Darío Herrera volverá a dirigir a River después de cuatro meses y su regreso tendrá como antecedente inmediato uno de los episodios arbitrales que más polémica generó en el último Superclásico. El juez fue designado para el encuentro que el equipo de Eduardo Coudet disputará el próximo domingo frente a Vélez en el estadio Monumental.

El antecedente fue el Superclásico del 19 de abril, cuando Boca derrotó 1-0 a River en el Monumental con un gol de penal de Leandro Paredes. En la última jugada del encuentro, ya en tiempo de descuento, Lautaro Blanco empujó por la espalda a Lucas Martínez Quarta dentro del área cuando el defensor de River intentaba disputar una pelota enviada por Marcos Acuña. Herrera decidió no cobrar penal y desde el VAR, entonces a cargo de Héctor Paletta, tampoco lo convocaron para revisar la acción.

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La decisión provocó una fuerte protesta de los futbolistas de River una vez terminado el partido: Martínez Quarta, capitán del equipo aquella tarde, fue uno de los que encabezó los reclamos al árbitro. La jugada adquirió todavía mayor repercusión porque se produjo prácticamente sobre el cierre del encuentro y un eventual penal le hubiera dado al Millonario la posibilidad de empatar el Superclásico. El propio Claudio Úbeda (era el entrenador de Boca en ese partido) admitió hace dos semanas que hubo infracción. “Fue penal. Sí, sí, estaba a la vista. Que no lo haya cobrado es otra cosa”, reconoció en una entrevista en TyC Sports.

Darío Herrera es increpado por Martínez Quarta en el último superclásico, luego de una clara infracción de Lautaro Blanco en el área que el juez no sancionó
Darío Herrera es increpado por Martínez Quarta en el último superclásico, luego de una clara infracción de Lautaro Blanco en el área que el juez no sancionó

Después del partido trascendió la explicación de Herrera, quien consideró que había existido contacto de Blanco sobre Martínez Quarta, pero interpretó que no había tenido la intensidad suficiente para provocar la caída del defensor y que el futbolista de River se había dejado caer al sentir el empujón. Por ese motivo decidió continuar el juego y tampoco hubo intervención del VAR.

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La controversia no terminó allí porque Paletta, responsable del VAR aquella tarde, debió salir posteriormente a explicar públicamente en los medios los motivos por los que no había llamado a Herrera para revisar la jugada. En medio de la repercusión que generó su actuación en el Superclásico, además, tomaron estado público informaciones vinculadas con movimientos y operaciones con criptomonedas atribuidos al árbitro, un episodio que amplificó todavía más la polémica alrededor de su figura.

La acción generó cuestionamientos porque, a diferencia de otras jugadas del mismo partido, Herrera no fue convocado a revisar la situación en el monitor. En el primer tiempo, el VAR sí había intervenido para advertir una mano de Lautaro Rivero dentro del área, tras la cual el árbitro sancionó el penal que Paredes convirtió para establecer el 1-0 definitivo.

Desde aquel encuentro, Herrera no volvió a dirigir a River. La designación tendrá además a Germán Delfino como responsable del VAR, en un partido que volverá a colocar la actuación arbitral bajo especial atención por lo ocurrido la última vez que Herrera estuvo al frente de un encuentro del conjunto de Núñez.

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