El nuevo video viral del hijo de Valentina Cervantes y Enzo Fernández: “Se hace el bueno y un diablo”

El divertido video de los hijos de Enzo Fernández y Valentina Cervantes (Instagram)

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En tiempos en que las redes sociales funcionan como una ventana abierta a la intimidad de las celebridades, las escenas familiares se transformaron en uno de los contenidos que más repercusión generan entre sus seguidores. Juegos, ocurrencias y momentos cotidianos de los hijos de figuras conocidas suelen ocupar un lugar central en ese intercambio, donde la exposición convive con la búsqueda de mostrar una rutina lo más natural posible. En ese escenario, una nueva publicación volvió a poner el foco en Olivia y Benjamín, los hijos de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, durante una jornada soleada en las afueras de la casa familiar en Londres.

En ese marco, Valentina Cervantes compartió un video de sus hijos andando en monopatín y jugando al aire libre, en una escena distendida registrada en las afueras de la casa familiar. La secuencia empieza cuando la modelo le pide a Olivia que lo llame y le hace una pregunta a modo de pie para que haga su gracia: “¿Él se hace el que es bueno?“.

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La respuesta de la niña asiente y responde con una frase sobre su hermano que rápidamente marca el tono del momento. “Él es malito”, dice la nena. Después insiste: “Un diablo es”. Entre risas, Benjamín llega a la escena con su monopatín a gran velocidad para su edad. “Qué rápido que andás”, observa su madre sigue el intercambio y le pregunta: “¿Sos grande o sos pequeño?”.

Valentina Cervantes mostró cómo vive su familia el duelo ante Inglaterra

Sobre el final, Olivia se suma con una propuesta para continuar el juego: “¿Hacemos una carrera?”. Su hermano acepta de inmediato y la niña lanza una advertencia: “Se va a enojar”, anticipando la conducta del pequeño ante una eventual derrota.

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El protagonismo de Benjamín en las publicaciones de su madre no es nuevo. Con el tiempo, el nene fue ganando un lugar propio en las redes por sus travesuras, sus respuestas espontáneas y las escenas cotidianas que Valentina suele compartir con sus seguidores. En una oportunidad, por ejemplo, la modelo mostró que el chico había ensuciado con salsa una de sus carteras y que fue él mismo quien se acercó para enseñarle lo que había pasado, en una secuencia atravesada por una mezcla de picardía y culpa.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández en las últimas vacaciones de sus hijos

En otra ocasión, el hijo menor de la pareja volvió a llamar la atención durante una charla con su mamá sobre Enzo Fernández. “¿Cómo le dice mamá a papá?”, le preguntó ella. “Amor”, respondió Benjamín. Después, cuando Valentina quiso saber cómo le decía a él, la respuesta fue “Mi bebé”, en otro intercambio que volvió a poner en primer plano la naturalidad con la que se muestran ese tipo de escenas familiares.

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A eso se sumó también un video en el que el nene esperaba a su padre con ansiedad. Sentado en el auto y mirando hacia afuera, repetía “¡Papi! No viene”, hasta que finalmente se produjo el reencuentro. Ante una pregunta de su madre sobre qué estaba haciendo Enzo, Benjamín respondió: “Está jugando al gol”, con una asociación inmediata a la profesión del futbolista.

Esa sucesión de episodios acompaña algo que la propia Valentina Cervantes ya explicó al hablar sobre la exposición de sus hijos. Según contó en una entrevista, nunca dejó de mostrar aspectos de su vida cotidiana por la repercusión que pudieran tener en redes y siempre intentó atravesar esa situación con naturalidad. En ese sentido, sostuvo que no le gusta dejar de hacer cosas y que busca sentirse “una más, como cualquier otra persona”, además de agradecer el cariño que reciben sus hijos por parte de la gente.

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