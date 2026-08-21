Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Donald Trump anunció la suspensión temporal de aranceles a la importación de carne molida

El presidente de Estados Unidos indicó que la medida permitirá el ingreso sin gravámenes de hasta 300.000 toneladas durante los próximos 90 días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (EFE/Al Drago)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (EFE/Al Drago)
Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que su país permitirá la importación libre de aranceles de hasta 300.000 toneladas de carne molida durante los próximos 90 días, con el objetivo de reducir los precios para los consumidores ante la proximidad de las elecciones.

“Mientras trabajamos para reconstruir este hato y apoyar a nuestros ganaderos, durante los próximos 90 días Estados Unidos permitirá la importación de hasta 300.000 toneladas de carne molida sin aranceles fuera de cuota”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El mandatario no especificó qué países exportarían la carne, pero añadió que existía el compromiso de venderla un 25% por debajo de los precios de mercado.

PUBLICIDAD

Este acuerdo reducirá los precios para los estadounidenses”, expresó.

Donald Trump tuit
El mensaje de Donald Trump

Los consumidores estadounidenses han estado enfrentando una presión constante debido a los altos precios de los alimentos, agravada por la crisis energética vinculada a la guerra en Irán, que ha disparado los costos del combustible y el transporte.

Trump no especificó qué países proveerían la carne, aunque el contexto del mercado internacional ofrece algunas pistas. Según datos de TradeInt, Australia encabeza la lista de proveedores de carne bovina a Estados Unidos con 935,4 millones de dólares en el primer trimestre del año, lo que representa el 19,43% del total importado.

PUBLICIDAD

Le siguen Nueva Zelanda con 680,25 millones de dólares (14,13%) y Brasil con 495,44 millones (10,29%). En posiciones menores figuran Panamá con 303,86 millones de dólares (6,31%) y Colombia con 301,32 millones (6,26%). Argentina está décima en el listado de naciones con 105,52 millones, que representa el 2,19%.

La carne bovina deshuesada congelada (clasificada bajo el código arancelario HS 020230) es la categoría dominante en todas las importaciones, con flujos combinados de los cinco principales países de origen que superaron los 872 millones de dólares solo en el primer trimestre de 2026. Este tipo de corte se destina principalmente a la producción de carne molida en el mercado estadounidense.

Primer plano de un montículo de carne molida roja cruda sobre papel de estraza en una bandeja metálica; fondo borroso de una carnicería o tienda de comestibles
Una porción de carne molida fresca reposa sobre papel de estraza en una bandeja de metal, lista para la preparación en un establecimiento de Estados Unidos (AP)

La medida responde a una situación estructural del sector ganadero de Estados Unidos. Las importaciones de carne bovina alcanzaron aproximadamente el 17,34% del suministro total en 2026, el nivel más alto registrado hasta la fecha, mientras el inventario de ganado se encuentra en mínimos de varias décadas.

Las proyecciones de TradeInt estiman que las importaciones totales del año llegarán a 5.525 millones de libras, un alza del 3% respecto al año anterior, frente a una producción doméstica que caería a 25.735 millones de libras, una baja del 1%.

Este acuerdo reducirá los precios para los estadounidenses y, al mismo tiempo, dará margen a nuestro Gran Rodeo Americano para que vuelva a crecer”, sostuvo Trump en su mensaje.

La presión sobre los precios de los alimentos se agravó por la crisis energética derivada de la guerra en Irán, que disparó los costos del combustible y el transporte en todo el país.

Temas Relacionados

Donald TrumpEstados UnidosCarne molidaImportacionesEconomíaArancelesÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ocho muertos tras estrellarse un avión contratado por el Ejército de Estados Unidos en Alaska

La aeronave transportaba personal civil a una base estratégica al oeste de Anchorage. Equipos de rescate confirmaron que no hay sobrevivientes en el lugar del impacto

Ocho muertos tras estrellarse un avión contratado por el Ejército de Estados Unidos en Alaska

Calendario lunar Estados Unidos: estas son las fases de la luna de la semana

Sumérgete en el calendario lunar y descubre cómo este antiguo sistema sigue marcando el ritmo en nuestros días

Calendario lunar Estados Unidos: estas son las fases de la luna de la semana

La fusión de Paramount y Warner Bros. podría costar 4.500 puestos de trabajo en producción en Los Ángeles

Un reporte estima que la operación tendría pérdidas de USD 1.260 millones en salarios y USD 547 millones en recaudación fiscal

La fusión de Paramount y Warner Bros. podría costar 4.500 puestos de trabajo en producción en Los Ángeles

El US Open entregará el mayor premio en la historia del torneo: USD 5,5 millones a cada campeón

La bolsa total ascenderá a USD 108 millones, un 20% más que en la edición anterior, con récord para los jugadores que pierdan en primera ronda

El US Open entregará el mayor premio en la historia del torneo: USD 5,5 millones a cada campeón

Las universidades en EE. UU. crean “distritos de entretenimiento” y nuevos negocios para sostener el deporte universitario

Desde enero, la NCAA habilitó logotipos en camisetas y varias instituciones cerraron contratos millonarios, mientras conferencias como el Big 12 sumaron patrocinios y hasta líneas de crédito con capital privado

Las universidades en EE. UU. crean “distritos de entretenimiento” y nuevos negocios para sostener el deporte universitario

TECNO

Bill Gates revela un hito de salud en Sudamérica: el primer país libre de malaria

Bill Gates revela un hito de salud en Sudamérica: el primer país libre de malaria

De qué se trata ‘farmear aura’, la competición viral por demostrar quién tiene más estilo

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este viernes 21 de agosto?

Convierte el celular en un micrófono de alta calidad para la PC

Por qué las gafas inteligentes de Meta podrían prohibirse en cines

ENTRETENIMIENTO

Neutrogena admite que dejó “desamparada” a Hayden Panettiere tras revelar su depresión posparto

Neutrogena admite que dejó “desamparada” a Hayden Panettiere tras revelar su depresión posparto

Betty la fea vuelve con nueva temporada, viejos amores y el reencuentro del Cuartel de las Feas

Jacob Elordi evita hablar de James Bond mientras presenta su nueva película: “Estoy de vacaciones”

“Me he destrozado el cuerpo”: la confesión de Alan Ritchson tras someterse a una transformación extrema para Reacher

“El personaje de Madre Gothel es fabuloso”, afirmó Kathryn Hahn al hablar de su debut en Enredados

MUNDO

Los iraníes sienten el rigor de la guerra bajo la opresión y la intransigencia del régimen: “La gente no va a poder seguir viviendo así”

Los iraníes sienten el rigor de la guerra bajo la opresión y la intransigencia del régimen: “La gente no va a poder seguir viviendo así”

El caso Menéndez vuelve a la agenda judicial tras la revisión de la condena y la negativa a la libertad condicional

Por qué Taiwán y el Mar de China Meridional son importantes para Estados Unidos y el mundo

La única central nuclear búlgara de Kozloduy reducirá su potencial por el bajo nivel del río Danubio

Noruega reforzó su presencia militar en el Ártico: “Responderemos a cada amenaza y ataque contra la OTAN”