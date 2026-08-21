Donald Trump anunció la suspensión temporal de aranceles a la importación de carne molida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (EFE/Al Drago)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que su país permitirá la importación libre de aranceles de hasta 300.000 toneladas de carne molida durante los próximos 90 días, con el objetivo de reducir los precios para los consumidores ante la proximidad de las elecciones.

“Mientras trabajamos para reconstruir este hato y apoyar a nuestros ganaderos, durante los próximos 90 días Estados Unidos permitirá la importación de hasta 300.000 toneladas de carne molida sin aranceles fuera de cuota”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El mandatario no especificó qué países exportarían la carne, pero añadió que existía el compromiso de venderla un 25% por debajo de los precios de mercado.

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“Este acuerdo reducirá los precios para los estadounidenses”, expresó.

El mensaje de Donald Trump

Los consumidores estadounidenses han estado enfrentando una presión constante debido a los altos precios de los alimentos, agravada por la crisis energética vinculada a la guerra en Irán, que ha disparado los costos del combustible y el transporte.

Trump no especificó qué países proveerían la carne, aunque el contexto del mercado internacional ofrece algunas pistas. Según datos de TradeInt, Australia encabeza la lista de proveedores de carne bovina a Estados Unidos con 935,4 millones de dólares en el primer trimestre del año, lo que representa el 19,43% del total importado.

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Le siguen Nueva Zelanda con 680,25 millones de dólares (14,13%) y Brasil con 495,44 millones (10,29%). En posiciones menores figuran Panamá con 303,86 millones de dólares (6,31%) y Colombia con 301,32 millones (6,26%). Argentina está décima en el listado de naciones con 105,52 millones, que representa el 2,19%.

La carne bovina deshuesada congelada (clasificada bajo el código arancelario HS 020230) es la categoría dominante en todas las importaciones, con flujos combinados de los cinco principales países de origen que superaron los 872 millones de dólares solo en el primer trimestre de 2026. Este tipo de corte se destina principalmente a la producción de carne molida en el mercado estadounidense.

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Una porción de carne molida fresca reposa sobre papel de estraza en una bandeja de metal, lista para la preparación en un establecimiento de Estados Unidos (AP)

La medida responde a una situación estructural del sector ganadero de Estados Unidos. Las importaciones de carne bovina alcanzaron aproximadamente el 17,34% del suministro total en 2026, el nivel más alto registrado hasta la fecha, mientras el inventario de ganado se encuentra en mínimos de varias décadas.

Las proyecciones de TradeInt estiman que las importaciones totales del año llegarán a 5.525 millones de libras, un alza del 3% respecto al año anterior, frente a una producción doméstica que caería a 25.735 millones de libras, una baja del 1%.

“Este acuerdo reducirá los precios para los estadounidenses y, al mismo tiempo, dará margen a nuestro Gran Rodeo Americano para que vuelva a crecer”, sostuvo Trump en su mensaje.

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La presión sobre los precios de los alimentos se agravó por la crisis energética derivada de la guerra en Irán, que disparó los costos del combustible y el transporte en todo el país.