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Por un menor consumo, el gasto de las familias del AMBA en la canasta de servicios públicos cayó 2,1% en agosto

Los hogares sin subsidios del área metropolitana tuvieron, en promedio, un leve alivio en la factura final de este mes

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En agosto, la factura eléctrica para un usuario de nivel 1 se redujo 10,1% en relación a julio (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La canasta de servicios para un hogar promedio del AMBA, sin subsidios, alcanzó los $289.622 en agosto. El monto se redujo 2,1% respecto del mes anterior, aunque se ubicó 54% por encima del mismo período de 2025. La baja mensual obedeció a que la menor demanda de electricidad y gas natural que compensó con creces los aumentos tarifarios registrados.

Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA- CONICET), en agosto, la factura eléctrica para un usuario de nivel 1 se redujo 10,1% en relación a julio y quedó en $61.308 mensuales, mientras que la de gas natural cayó 5%, hasta $61.613. En el caso del agua, el incremento fue de 3%, con un costo estimado de $42.975 por mes, y el transporte aumentó 2,2%, hasta alcanzar un gasto de $123.726 mensuales.

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Gráfico de línea con valores de la canasta de servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires desde diciembre de 2023.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe explicó a qué responde cada variación:

  • Gas: en agosto el cargo fijo subió 1,9% y el variable 5,7%. Sin embargo, el efecto de la estacionalidad en el consumo una vez pasado el pico invierno más que neutralizó el incremento en el cuadro tarifario respecto del mes anterior.
  • Energía eléctrica: al igual que en el gas, se redujeron las cantidades consumidas una vez pasado el pico de consumo invernal. Esto se combinó con aumentos tarifarios del 1,8% en el cargo fijo y 2% en el variable para usuarios sin subsidio.
  • Colectivos: las líneas de la Ciudad aumentaron 3,9% (inflación de junio 1,9% más 2 puntos porcentuales por regla indexatoria). Las líneas interjurisdiccionales, que habían subido 7,7% en abril, 7,1% en junio y 3,2% en julio no tuvieron incrementos en agosto.
  • Agua: confluyeron dos factores. Por un lado, los días de consumo (agosto tiene 31 días igual que julio) y por otro un aumento del componente variable del 3% luego de haber bajado 7,7% el mes anterior. Con esto, el gasto en este servicio aumentó 3%, aunque se ubicó levemente por debajo de la factura de mayo y junio.

“En síntesis, la reducción del 2,1% mensual en la canasta de servicios responde a la combinación de incrementos tarifarios en los servicios y la menor demanda energética estacional de cara al invierno. El componente más relevante en agosto es la energía eléctrica y el gas natural que, por su peso relativo en la canasta, explican la variación negativa”, resumió el IIEP.

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En términos interanuales, la canasta aumentó 54%, 20 puntos porcentuales por encima del incremento estimado del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se ubicó en 34%.

Al desagregar por servicio, el mayor aumento interanual correspondió al transporte, cuyo costo se incrementó 69%. Le siguieron la energía eléctrica, con una suba del 50%; el gas natural, con 43%; y el agua, con 38%.

“En particular, para energía eléctrica y gas natural se observa el impacto del cambio del esquema de subsidios, que abandonó la segmentación y ahora aplica el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)“, destacó el IIEP.

El transporte, por su incidencia en la variación total, explicó por sí solo 27 de los 54 puntos porcentuales de aumento interanual de la canasta. En tanto, los gastos en energía eléctrica, gas natural y agua aportaron 11, 10 y 6 puntos porcentuales, respectivamente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En términos interanuales, la canasta aumentó 54%, 20 puntos porcentuales por encima del incremento estimado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde diciembre de 2023, el costo de la canasta de servicios públicos se incrementó 944%, mientras que el nivel general de precios lo hizo en 249%. El gas fue el de mayor aumento, con una suba de 2.071%; seguido del transporte, que avanzó 1.442%.

Por otro lado, el informe precisó que en los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 55% de los costos y, por lo tanto, el Estado se hace cargo del 45% restante.

La cobertura tarifaria de los costos mostró una tendencia creciente entre julio de 2025 y febrero de este año, con un salto significativo a partir de la implementación del nuevo esquema de subsidios. Sin embargo, desde entonces, la cobertura comenzó a reducirse de manera sostenida.

El IIEP también señaló que la canasta de servicios públicos de agosto equivale al 15% del salario promedio registrado estimado en $1.993.280. En términos de poder de compra, un salario alcanza para cubrir 6,9 canastas, frente a las 8,1 que podía adquirir en agosto de 2025.

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