Decomisan más de 25 fardos de presunta cocaína que reavivan alerta sobre el corredor del narcotráfico en el sur de Honduras

La Policía Nacional reportó el hallazgo de más de 25 fardos de presunta cocaína en la zona sur de Honduras. (FOTO: Policía Nacional)

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La Policía Nacional decomisó este jueves más de 25 fardos de presunta cocaína en una zona costera ubicada entre San Lorenzo, Valle, y Marcovia, Choluteca, en uno de los mayores golpes recientes reportados en el sur de Honduras.

La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) informó preliminarmente que el cargamento supera los 25 fardos, aunque el conteo oficial y el peso total todavía deberán ser establecidos mediante las diligencias correspondientes.

Hasta ahora no se han reportado personas detenidas y tampoco se ha informado públicamente sobre la procedencia o el destino final de la droga.

Una zona que vuelve a aparecer en operaciones antidrogas

Durante 2026, Choluteca y Valle han figurado repetidamente en operaciones contra el tráfico y distribución de drogas, tanto a gran escala como en acciones contra estructuras dedicadas al narcomenudeo.

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En mayo, por ejemplo, la DNPA desarrolló operativos en Namasigüe y otros sectores de Choluteca para decomisar cocaína y detener a personas sospechosas de distribución.

También en Marcovia se han ejecutado allanamientos relacionados con almacenamiento y distribución de drogas, mientras San Lorenzo ha sido señalado por la propia Policía como un corredor utilizado por estructuras criminales.

La ubicación geográfica explica parte de la preocupación: Valle y Choluteca concentran rutas terrestres y zonas costeras cercanas al Golfo de Fonseca, lo que obliga a mantener vigilancia tanto en carreteras como en sectores marítimos.

La Policía Nacional decomisó más de 25 fardos de presunta cocaína entre Valle y Choluteca. El hallazgo vuelve a colocar a la zona sur bajo atención por su importancia como corredor estratégico.

Honduras ya acumulaba cientos de kilos decomisados

La DNPA reportó que solo en el primer trimestre de 2026 se habían decomisado 432 kilogramos de cocaína y 524 libras de marihuana en diferentes operaciones a nivel nacional.

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Posteriormente, el 31 de julio, la Policía informó sobre la incineración de 244 kilos de cocaína decomisados en operaciones desarrolladas en Choluteca y Potrerillos, Cortés.

Eso permite dimensionar el nuevo hallazgo: si cada fardo contiene decenas de paquetes, como ocurre habitualmente en cargamentos de gran escala, el peso final podría representar una parte significativa de las incautaciones acumuladas durante el año.

Sin embargo, las autoridades deberán esperar el conteo y las pruebas de laboratorio antes de confirmar oficialmente tanto el peso como la naturaleza de la sustancia.

El reto no termina con el decomiso

La incautación elimina temporalmente una carga del mercado ilícito, pero deja varias preguntas abiertas.

La primera es quién era responsable del cargamento. La segunda, cuál era su ruta y si Honduras funcionaba como destino final o como punto de tránsito hacia otro mercado.

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La ausencia inicial de detenidos también obliga a profundizar en la investigación para establecer si el cargamento estaba vinculado con una estructura local o con redes transnacionales.

El Ministerio Público y los cuerpos antidrogas deberán analizar embalajes, posibles marcas, ubicación exacta, rutas de acceso y cualquier evidencia encontrada en el área.

La DNPA reportó 432 kilogramos de cocaína decomisados durante el primer trimestre del año. (FOTO: Policía Nacional)

Otro elemento que preocupa a las autoridades es que el fenómeno no se limita al tránsito internacional.

Durante 2026, la Policía ha reportado capturas en Choluteca y Valle de personas vinculadas con estructuras dedicadas a distribución local de cocaína, marihuana y crack.

Esto muestra dos niveles distintos del mismo problema: cargamentos de gran volumen que atraviesan corredores estratégicos y pequeñas redes que distribuyen droga dentro de las comunidades.

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El decomiso de este jueves vuelve a colocar a la zona sur bajo atención. Mientras fiscales y agentes realizan el conteo final, la investigación deberá determinar si estos más de 25 fardos representan un cargamento aislado o una pieza más dentro de una ruta que continúa operando entre las costas y carreteras del Pacífico hondureño.