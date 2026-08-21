Más problemas para Walter, el magnate investigado junto a financistas argentinos en EEUU: surgen dudas de que pueda pagar sus deudas

El desplome en la cotización del préstamo a Guggenheim Partners marcó un nuevo capítulo de volatilidad en el sector financiero estadounidense (Reuters)

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La cotización de un préstamo de 1.200 millones de dólares otorgado a Guggenheim Partners descendió abruptamente hasta ubicarse en valores de “distressed territory”, es decir, territorio de deuda de alto riesgo, tras una conferencia con inversores que profundizó la incertidumbre sobre la salud financiera del grupo liderado por Mark Walter. Según informó el Financial Times, la caída se produjo después de que los principales ejecutivos no lograran despejar las dudas del mercado respecto al futuro de la empresa y sus complejos vínculos con el universo asegurador estadounidense.

El préstamo, vinculado a la división de gestión de activos de Guggenheim Partners, se negoció este jueves a 78 centavos por dólar. Una semana antes, la misma operación cotizaba a 96 centavos. Este retroceso convirtió al préstamo en uno de los indicadores más observados por los analistas, ya que la compañía no tiene acciones cotizadas en bolsa y su deuda funciona como termómetro de confianza. El impacto de la situación no se limita a Estados Unidos: hay conexiones directas con inversores y estructuras empresariales argentinas, que monitorean de cerca el desarrollo del caso.

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La reacción del mercado siguió a una llamada de urgencia entre ejecutivos de Guggenheim Investments y acreedores, en la que se buscó explicar el estado financiero del vehículo conocido como GIH Borrower, responsable de tomar el préstamo. La conferencia, encabezada por Dina DiLorenzo, presidenta de Guggenheim Investments, se centró en aclarar la relación entre el grupo y las entidades aseguradoras bajo el control de Walter. En ese contexto, surgieron dudas sobre la forma en que la unidad de inversiones privadas de Guggenheim reconoció sus ingresos y sobre las perspectivas de generación de nuevos negocios para el grupo.

Según la información recogida por el Financial Times, los ejecutivos señalaron que dos de los cuatro principales clientes de la unidad Guggenheim Private Investments mantenían lazos con otras empresas del propio Walter. Además, informaron que las aseguradoras Delaware Life y Clear Spring, que se encuentran bajo investigación de autoridades federales, no figuraban entre los clientes de esa unidad específica. De todas formas, la decisión de no ofrecer proyecciones de resultados para 2027 intensificó la preocupación de los acreedores respecto a la sostenibilidad de los ingresos de Guggenheim Private Investments, un aspecto considerado clave para la estabilidad financiera de la firma.

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Mark Walter, empresario con presencia en el deporte y las finanzas, decidió desprenderse de activos clave tras la caída de confianza en sus empresas (Kirby Lee-Imagn Images)

El trasfondo del conflicto involucra a las aseguradoras Delaware Life y Clear Spring Life, ambas controladas por el grupo TWG, de Mark Walter. Estas compañías reconocieron haber otorgado préstamos por 20.000 millones de dólares a empresas relacionadas con el propio Walter, según registros que motivaron el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). De acuerdo con el Wall Street Journal, la pesquisa se focaliza en la correcta clasificación de los activos de las aseguradoras y en posibles irregularidades en la transferencia de fondos entre compañías vinculadas.

En julio, tanto Delaware Life como Clear Spring recibieron citaciones judiciales y, poco después, anunciaron un acuerdo para intercambiar hasta 6.500 millones de dólares en activos relacionados con afiliadas corporativas por inversiones no vinculadas al grupo. Estas maniobras buscan reducir la exposición de las aseguradoras a eventuales conflictos de interés y fortalecer el perfil regulatorio de las compañías, en un momento de máxima atención pública y supervisión por parte del sistema financiero estadounidense.

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La crisis de confianza en Guggenheim Partners también afectó directamente a la figura de Mark Walter, quien en las últimas semanas aceleró la venta de activos emblemáticos. El empresario, de 66 años, acordó desprenderse de la mayoría de su participación en el equipo de baloncesto Los Angeles Lakers, en una operación que valuó la franquicia en 12.500 millones de dólares. Además, mantiene negociaciones para vender una parte minoritaria de su participación en el club inglés Chelsea Football Club, y es copropietario de los LA Dodgers, uno de los equipos más importantes de la MLB.

En el mercado financiero argentino, el escándalo no pasó inadvertido. La madeja de relaciones e inversiones de Walter incluye vínculos con banqueros y empresarios de origen nacional, algunos de los cuales gestionan activos o estructuras financieras en el exterior, ligados a fondos gestionados por Guggenheim o a operaciones de seguros y reaseguros con presencia en América Latina. En particular, Juan y Diego Ball, dos financistas que fueron parte de Guugenheim y que a través de la firma ABS Capital recibieron parte de los préstamos fondeados con dinero de aseguradoras controladas por Walter.

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Las investigaciones sobre el entramado de aseguradoras y préstamos vinculados a Guggenheim tienen eco entre inversores y operadores argentinos. En la imagen, Juan Ball de ABS

El episodio también puso bajo la lupa el papel de los auditores externos. De acuerdo con el comunicado oficial de Guggenheim, las denuncias de un informante interno (whistleblower) presentadas en 2025 fueron entregadas a los auditores, quienes confirmaron los balances sin objeciones para los ejercicios 2024 y 2025. A pesar de esta validación, la falta de claridad sobre la sustentabilidad de los ingresos y la exposición a conflictos de interés mantiene la presión sobre la firma y sus directivos.

La investigación federal y el clima de desconfianza en el mercado obligaron a los principales responsables del grupo a buscar alternativas para fortalecer la liquidez y evitar una mayor degradación de la deuda. Walter, en particular, impulsó la venta de activos de alto perfil y negoció nuevas líneas de financiamiento para enfrentar posibles retiros o exigencias de los acreedores. El desenlace de la crisis permanece abierto, mientras los actores involucrados esperan definiciones regulatorias y movimientos de inversores institucionales.

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La situación de Guggenheim Partners y su repercusión en los mercados ilustra la fragilidad de ciertas estructuras financieras donde confluyen intereses personales, gestión de aseguradoras y movimientos de capital a gran escala. La atención de reguladores y del mercado continuará enfocada en los pasos que dé el grupo y en la respuesta de los actores financieros con nexos en distintos países, entre ellos, la Argentina.