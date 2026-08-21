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Detienen a cuatro sospechosos tras muerte de joven nicaragüense en EE.UU.

La Oficina del Sheriff de Jacksonville arrestó a cuatro sospechosos sin estatus legal en EE. UU. por el homicidio del refugiado nicaragüense Marvin Oporta García

Cuatro personas de piel morena con las manos esposadas a la espalda. Visten camisetas gris, a cuadros, azul marino y pantalones vaqueros. Toma cercana.
Cuatro sospechosos quedaron bajo custodia por la muerte de Marvin Oporta García en un parque de Southside, Jacksonville. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuatro sospechosos se encuentran detenidos tras la muerte de un joven de 18 años en un parque de Southside, Jacksonville, Estados Unidos, ocurrido a mediados de julio. La Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO, por sus siglas en inglés) informó que se encontraban en el país sin estatus migratorio legal. La víctima, Marvin Oporta García, por su parte, era un refugiado legal en EE.UU., según la información difundida por las autoridades locales el 17 de agosto.

El 16 de julio, agentes de la Oficina del Sheriff de Jacksonville respondieron a una denuncia por disparos en el parque Jacksonville Drew, ubicado sobre la carretera Barnes. Al llegar, encontraron al nicaragüense, de 18 años, con múltiples heridas de bala. Según detalló la JSO, el joven falleció antes de que los servicios de emergencia pudieran trasladarlo a un centro médico.

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La investigación fue asumida por la Unidad de Homicidios de la JSO, que identificó rápidamente a cuatro sospechosos: José H., de 16 años y nacionalidad nicaragüense; Kleber M., de 17 años y procedente de Honduras; Daniel R., de 18 años y ciudadano cubano; y Russell O., de 21 años, también originario de Honduras. Los detectives determinaron que ninguno de los cuatro contaba con estatus migratorio regular en Estados Unidos, según confirmó la Oficina del Sheriff .

Pintura al óleo de un joven de cabello oscuro con una camisa estampada en blanco y negro.
Las detenciones se realizaron entre el 15 y el 16 de agosto y los acusados fueron trasladados a la Cárcel del Condado de Duval. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro detenidos en Jacksonville

El operativo de detención se realizó entre el 15 y el 16 de agosto. El sábado 15 de agosto, las autoridades arrestaron a José H.,Kleber M. y Daniel R. Un día después, fue detenido Russell O. Todos fueron trasladados a la Cárcel del Condado de Duval y quedaron a disposición de la justicia local. La JSO también notificó a las autoridades federales estadounidenses acerca del estatus migratorio de los implicados.

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La Oficina del Sheriff de Jacksonville destacó que Marvin Oporta Garcia poseía estatus de refugiado legal en el país, condición que lo diferenciaba de los sospechosos, quienes, según la investigación, se encontraban de manera irregular en territorio estadounidense. El comunicado oficial expresa: “Nuestros detectives de la Unidad de Asesinato comenzaron inmediatamente a investigar el caso. A través de su trabajo de investigación, los detectives identificaron a cuatro sospechosos”.

El caso ha sido seguido de cerca por las autoridades locales y federales, quienes mantienen la investigación en marcha para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte La JSO afirmó: “Seguiremos trabajando para buscar justicia para Oporta García y nuestros pensamientos están con sus seres queridos durante este difícil momento”.

Un par de esposas metálicas plateadas descansa sobre una mesa de madera marrón con un fondo difuminado que incluye una ventana.
Las detenciones se realizaron entre el 15 y el 16 de agosto y los acusados fueron trasladados a la Cárcel del Condado de Duval. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La muerte de Marvin Oporta García ha generado consternación en la comunidad del área de Southside, donde el joven residía desde que obtuvo su estatus de refugiado. Las autoridades no han brindado detalles sobre el móvil del crimen ni sobre la relación entre la víctima y los presuntos agresores, aunque recalcaron que la investigación sigue abierta y que se han puesto en contacto con agencias federales para coordinar acciones respecto al estatus migratorio de los implicados.

La Oficina del Sheriff de Jacksonville reiteró su compromiso de avanzar en las pesquisas y garantizar que los responsables respondan ante la justicia.

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