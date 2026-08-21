Conmoción por la muerte de un reconocido fisicoculturista a los 40 años: los conmovedores últimos posteos

Dwayne Quamina, conocido en el mundo del fisicoculturismo como "King Q", falleció a sus 40 años

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Dwayne Quamina, conocido en el mundo del fisicoculturismo como “King Q”, murió de forma repentina el domingo 16 de agosto de 2026, apenas seis días después de participar en el evento Lenda Murray Atlanta Pro. Tenía 40 años. La causa de su muerte no ha sido revelada.

Su fallecimiento fue confirmado por su esposa, Leah Jerez, en medio de una oleada de homenajes de la comunidad del deporte. Quamina, natural de Trinidad y Tobago y radicado en California, era veterano de la Marina de los Estados Unidos y padre de dos hijos.

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El 9 de agosto, Quamina había competido en la categoría Men’s 212 del Atlanta Pro, donde terminó en el sexto lugar, detrás de Juan Aleman, Marco Ruz, Cody Drobot, Charleston Cornish y Muzi Maluleke. Según informó el New York Post, él mismo había expresado satisfacción con su presentación: estaba “muy feliz con el paquete” que llevó a esa competencia, que resultó ser la última de su carrera.

El último posteo en su cuenta de Instagram

Cinco días antes de su muerte, el atleta publicó en sus redes sociales un mensaje que hoy sus seguidores leen con otra carga emocional: “Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. La mejor cualidad que puedes tener es la capacidad de levantarte y volver a intentarlo, sin importar cuántas veces haga falta. ¡Miren lo que viene!”, escribió en Instagram. Semanas antes, el 28 de julio, también había publicado: “Dejen de dar la vida por sentada, vayan hasta el final y tengan cero arrepentimientos cuando todo acabe”. De acuerdo con The Daily Beast, en los días previos a su muerte también compartió un video en el que mencionó que se había sentido muy mal físicamente, aunque sin dar más detalles sobre su estado de salud.

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Quamina reunía más de 114.000 seguidores en Instagram, plataforma en la que combinaba videos de entrenamiento con mensajes de motivación. “Deja de negociar con tu potencial”, escribió en otra publicación. “¿Quién quieres llegar a ser? Una vez que lo descubras, lo único que queda es salir y convertirte en eso”, añadió junto a un clip suyo en el gimnasio. Esa faceta pública como entrenador en línea fue una extensión natural de su carrera atlética: Quamina acompañaba a sus seguidores no solo con rutinas, sino con una filosofía de vida forjada en años de disciplina militar y deportiva.

La trayectoria de Quamina en el fisicoculturismo profesional comenzó en 2016, cuando dejó la Marina tras más de una década de servicio. Antes de ingresar al circuito profesional, se destacó en el ámbito amateur: ganó el título en la categoría liviana del NPC USA Championships de 2016 y repitió en el Europa Phoenix Pro de 2017. Esos resultados le abrieron las puertas de la IFBB Pro League, la máxima categoría del deporte. Su participación en el Mr. Olympia de 2018, donde terminó décimo, marcó su punto más alto en la competencia más prestigiosa de la disciplina. Luego se alejó del circuito antes de regresar el año pasado, cuando finalizó tercero en el Chicago Pro, señal de que su nivel competitivo seguía intacto.

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Al salir de la Marina, Quamina habló sobre lo que significó esa transición. “Como veterano, cuando salí, extrañaba mucho el sentido de hermandad”, dijo en un evento de press de banca en El Centro, California, el año pasado, según recogió el New York Post. El fisicoculturismo, con su cultura de equipo y sacrificio compartido, le ofreció un nuevo marco de pertenencia.

La comunidad del deporte reaccionó con conmoción ante la noticia. Su rival y compañero de competencia Karol Małecki Ale Lekkie fue uno de los primeros en pronunciarse: “Es absolutamente trágico. Competimos juntos hace apenas una semana en el Atlanta Pro. Es difícil creer que se haya ido”, declaró, según el New York Post. El también fisicoculturista Shaun Clarida sumó su homenaje: “Compartimos recuerdos maravillosos tanto dentro como fuera del escenario”. La ocho veces ganadora del Ms. Olympia, Lenda Murray, cuyo nombre lleva el evento donde Quamina compitió por última vez, escribió: “Mis pensamientos y oraciones están con la familia. Mis más sinceras condolencias”, de acuerdo con el Times of India.

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Una página de GoFundMe abierta para apoyar a la familia lo describió como “un padre dedicado, un esposo amoroso, un amigo leal, un veterano orgulloso y un campeón del fitness que inspiró a quienes lo rodeaban”. Su amiga Keri Valdez amplió ese retrato: “Dwayne era un hombre amoroso pero feroz, alguien que protegió y proveyó para su familia mientras elevaba a los demás con su presencia, bondad y espíritu inquebrantable. Su pérdida ha dejado un vacío inimaginable en el corazón de todos los que lo conocieron y amaron”, según recogió el New York Post.

La familia de Quamina no ha hecho pública la causa de su muerte. Él deja a su esposa Leah y a sus dos hijos.