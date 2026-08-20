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Se confirmó el posible rival de River Plate en los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Vasco da Gama derrotó 4-1 a Olimpia en Paraguay y se quedó con el boleto a la próxima fase

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River Plate ya conoce cuál puede ser su próximo rival si supera a Independiente Santa Fe: Vasco da Gama superó 4-1 a Olimpia en el estadio Defensores del Chaco de Asunción y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. De esta manera, Paraguay se quedó sin representantes en las instancias decisivas de los torneos continentales, luego de la caída de Recoleta por esta competencia ante Boca Juniors y la de Cerro Porteño a manos de Palmeiras en los octavos de la Libertadores.

Tras el 0-0 de la ida en Brasil, el trámite comenzó favorable para el Decano con un golazo de Esteban Matus, quien ejecutó un remate a distancia que se coló en el ángulo superior derecho de Léo Jardim a los 15 minutos.

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La alegría le duró poco al anfitrión porque los dirigidos por Pedro Emanuel devolvieron la paridad en el resultado a los 29 minutos con una lujosa jugada colectiva finalizada por Thiago Mendes en la red. La remontada se concretó a los 36′ gracias a David Correa da Fonseca, quien convirtió su primer tanto en cuatro duelos de la presente Sudamericana.

El Gigante de la Colina amplió la diferencia en el complemento con un tremendo zurdazo de Adson a los 69 minutos para convertir el 3-1. Olimpia amagó con achicar la brecha, pero el gol de Hugo Sandoval fue anulado de manera correcta a instancias del VAR por una clara falta sobre el arquero y, a los 83′, Vasco da Gama anotó el 4-1 final a través del argentino Claudio Paul Spinelli.

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Tres futbolistas con la camiseta negra y franja blanca del Vasco da Gama celebran en la cancha con los puños en alto.
El festejo del Vasco da Gama en uno de los goles ante Olimpia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ganador avanzó a la próxima ronda en medio de un presente irregular en el plano local porque el nuevo equipo de Facundo Colidio (River Plate lo vendió al cuadro brasileño) está anteúltimo sobre 20 equipos en el Brasileirao. Acumula 22 puntos, solo por delante de Chapecoense (11), en zona de descenso a la Serie B, aunque permanece a dos puntos de salir de los puestos de peligro. Cabe remarcar que Colidio no pudo jugar la serie ante Olimpia porque River sigue teniéndolo inscripto en su lista de buena fe.

Ahora, será el turno de la Banda para cerrar su boleto a los cuartos de final. El Millonario de Eduardo Coudet igualó 0-0 con Independiente Santa Fe en Colombia y el próximo miércoles afrontará la revancha desde las 21:30 (hora argentina) en el estadio Monumental, aunque antes recibirá este domingo a Vélez a partir de las 19:15 por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Los cruces de ida de los cuartos de la Sudamericana están estipulados del 8 al 10 de septiembre, mientras que las revanchas tendrán lugar del 15 al 17 de ese mes. Más adelante, las primeras semifinales se disputarán el 13 y 14 de octubre y las vueltas serán el 20 y 21 de octubre. La final se llevará a cabo el 21 de noviembre en el Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

Formaciones:

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

Estadio: Defensores del Chaco

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