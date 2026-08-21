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Panamá, a la vanguardia en la región en la aplicación de técnicas para enfrentar el trasiego de materiales nucleares y radioactivos

Autoridades establecen mecanismo y tecnologías para también detectar el contrabando, falsificación y narcotráfico

En una labor constante de los funcionarios, los operativos permiten detectar mercancías de contrabando.
En una labor constante de los funcionarios, los operativos permiten detectar mercancías de contrabando.
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Panamá ha dado un paso pionero en la región al capacitar a sus especialistas aduaneros para fortalecer la detección y el bloqueo de actividades criminales vinculadas al tráfico de armas nucleares o radiológicas.

Este esfuerzo responde a la amenaza de que organizaciones delictivas o grupos terroristas utilicen el país como ruta para trasladar materiales peligrosos con fines destructivos, tanto en territorio panameño como en naciones aliadas.

El país participa en un programa de formación integral que actualiza los conocimientos de sus funcionarios aduaneros.

El objetivo es perfeccionar los sistemas de control en áreas como comercio exterior, logística y regulación internacional, priorizando la lucha contra delitos como el contrabando, la falsificación y el narcotráfico.

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Dentro de este marco, la prevención del tráfico de materiales nucleares y radiactivos figura entre las prioridades estratégicas.

Allanamiento realizado en un establecimiento dedicado al transporte y recepción de paquetes procedentes del extranjero. (ANA)
Allanamiento realizado en un establecimiento dedicado al transporte y recepción de paquetes procedentes del extranjero. (ANA)

El taller especializado fue impartido por instructores del Departamento de Energía de Estados Unidos y la Oficina de Detección y Disuasión del Contrabando Nuclear, quienes aportaron herramientas y simulaciones de última generación.

Mark Greer, responsable técnico del Proyecto Megapuertos Panamá y líder de la delegación estadounidense, subrayó que “Panamá está a la vanguardia en la región en la aplicación de nuevas técnicas y procedimientos para enfrentar más eficientemente el trasiego de materiales nucleares y radioactivos”.

Por su parte, Carmen Tapia, directora encargada de la Autoridad Nacional de Aduanas, remarcó uno de los ejes de la actual gestión: “dotar de tecnologías avanzadas a la institución”.

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Esta estrategia, dijo, busca optimizar la capacidad de respuesta ante amenazas complejas y proteger tanto la seguridad nacional como el flujo legítimo del comercio.

En paralelo al programa formativo, la Autoridad Nacional de Aduanas reportó la retención de dos contenedores con mercancía bajo sospecha de infringir derechos de propiedad intelectual.

Las investigaciones y verificaciones correspondientes a la detección de drogas se da conforme a la normativa vigente.
Las investigaciones y verificaciones correspondientes a la detección de drogas se da conforme a la normativa vigente.

La operación, que tuvo lugar en un puerto de la costa atlántica, derivó de acciones conjuntas de inteligencia y control físico, y se calcula que el valor preliminar de los productos retenidos asciende a $807.500.

Los inspectores, tras la verificación física de los cargamentos, hallaron cigarrillos de marcas reconocidas.

El análisis inicial sugirió indicios de presunto fraude marcario, por lo que la Dirección de Propiedad Intelectual ordenó la retención y custodia inmediata de los contenedores.

Actualmente, los especialistas elaboran un inventario detallado para determinar la cantidad exacta y el valor definitivo de la mercancía.

De acuerdo con los procedimientos, una vez finalizadas las verificaciones, se aplicará el régimen administrativo correspondiente a la legislación de propiedad intelectual. Si se confirma la existencia de delito, el caso será remitido al Ministerio Público para su investigación formal.

Generalmente los especialistas de la entidad realizan el inventario detallado del contenido de los contenedores para determinar la cantidad exacta de productos retenidos. EFE/ Bienvenido Velasco
Generalmente los especialistas de la entidad realizan el inventario detallado del contenido de los contenedores para determinar la cantidad exacta de productos retenidos. EFE/ Bienvenido Velasco

Durante una diligencia de allanamiento en un local dedicado al transporte y recepción de paquetes internacionales, las autoridades detectaron una encomienda que contenía posibles sustancias prohibidas.

Agentes de la Policía Nacional, al llegar al establecimiento, fueron recibidos por el propietario, quien colaboró voluntariamente con la inspección y facilitó el acceso al área de almacenamiento para ubicar la caja señalada.

Como parte de su labor, los funcionarios continúan aplicando controles estrictos en puertos y centros logísticos, tanto para combatir el comercio ilícito como para garantizar la seguridad y la legalidad en el mercado nacional.

Con estas acciones las autoridades aduaneras sostienen que Panamá refuerza sus capacidades aduaneras mediante alianzas internacionales, incorporación de tecnología avanzada y una política de fiscalización permanente, en respuesta a los desafíos del crimen organizado y las nuevas amenazas globales.

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