El Turco García explicó por qué dejó plantada a Mariela Prieto en el altar de Gran Hermano: “No sé qué va a pasar”

El Turco García explicó que faltó a la boda de Gran Hermano: Generación Dorada porque estaba en Rafaela por trabajo con Racing y dijo que avisó que podía no llegar (Video: SQP, América TV)

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Claudio “Turco” García rompió el silencio después de que la noche de bodas de Gran Hermano: Generación Dorada lo dejara como el gran ausente de una ceremonia que su esposa, Mariela Prieto, vivió vestida de novia y sin nadie del otro lado del altar. El exfutbolista habló con Majo Martino, quien mostró los audios al aire de SQP (América TV) y fue directo: dijo que estaba en Rafaela por trabajo con Racing y que no llegaba a tiempo, pero que la versión que circuló no fue la que él transmitió.

“Yo les dije: si no llego, díganle”, argumentó el deportista, sobre la producción del reality. La escena que se viralizó en cuestión de minutos mostró a Prieto con un vestido blanco de Roberto Piazza, el velo puesto y el rostro desencajado, en medio de una ceremonia que Andrea del Boca ofició como jueza de paz. Alrededor de ella, otras parejas de la casa sí tuvieron su momento: Lola y Manu, Sol y Cinzia, Zilli y Martín, Brian y Danelik, Luana y Hanssen, Charlotte y Cola, entre otros. Mariela esperó, sin embargo, no llegó nadie.

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Mariela Prieto esperó vestida de novia en Gran Hermano, mientras Andrea del Boca ofició la ceremonia y el exfutbolista no apareció en el altar

El exfutbolista, que horas antes ya había adelantado en el streaming de Telefe que no tenía intenciones de ingresar al reality, intentó matizar su ausencia con el argumento del viaje. Pero en esa misma charla, con Daniela Celis, había dejado en claro que la situación de pareja era el trasfondo real. “Tenemos una charla pendiente. Estamos distanciados. No estábamos bien, pero tampoco mal”, dijo entonces. Cuando Celis le preguntó por el ultimátum que Prieto le había puesto —casarse en la casa o dar por terminada la relación—, el exdelantero respondió sin rodeos: “Es un problema de ella”.

Al día siguiente, en SQP, García volvió sobre el tema y reconoció que lo que vio de su esposa dentro de la casa le generó un malestar que no pudo disimular. “Me dolió verla a ella. Esa postura que...”, dijo, sin terminar la frase. Se refería al vínculo que Prieto desarrolló con Emanuel Di Gioia durante su estadía en el programa. “No es la Mariela que yo conozco”, había dicho antes, y en esa nueva conversación lo ratificó: “La única, Luana. Después nadie hizo lo que hizo Mariela, ¿me entendés? Ni casada, ni separada, ni divorciada. No es de machista”.

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Latorre no tardó en cuestionarlo. “¿Qué no vas a ser machista?”, le dijo, y luego agregó: “¿Sabés lo que le debe haber dolido a ella enterarse de todo lo que hacés?”. En el panel, Cora Debarbieri abrió otra lectura posible: que antes de que Prieto entrara a la casa, ambos podrían haber acordado ciertos límites, y que si ella los rompió, ahí podría entenderse la reacción del exjugador. La conductora la cortó: “Quedó mal con todo lo que le ha hecho él públicamente”.

El exfutbolista dio sus motivos por los que eligió no ingresar al reality (Video: Streams Telefe)

García también había hablado del costo personal que le generó la situación. “Yo no la estoy pasando bien. Bajé varios kilos, no comía”, reconoció en el streaming de Telefe. Contó que su hijo Yamil, fruto de la relación con Prieto, intenta convencerlo de que su madre está jugando un rol dentro del reality, pero que eso no alcanza para cerrar sus dudas. “Esto es algo que me saca de foco y de eje”, dijo.

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Las redes sociales, mientras tanto, convirtieron el perfil de Instagram del exfutbolista en un espacio de repudio. “La dejaste sola a Mariela”, escribió una usuaria. Otro fue más directo: “¿La viviste cagando toda la vida y ahora por un bailecito la hacés quedar mal?”. Un tercer comentario apuntó al historial de la pareja: “Hablaste que Mariela te salvó la vida mil veces porque eras un falopa y la dejaste vestida de novia. No tenés cara”. García, por su parte, anticipó que no piensa alimentar la polémica por ahora. “No voy a hablar ni contestar nada. Si no le damos identidad, siguen. Esto son tres días”, dijo. Y cerró con una frase que resume su postura ante el escándalo: “Me chupa un huevo”.

Lo que sí dejó en claro es que, cuando Prieto salga de la casa, habrá una conversación pendiente. “Cuando salga voy a hablar, no sé qué va a pasar”, afirmó.

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